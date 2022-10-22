Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади

В течение часа мы пройдёмся по историческому центру Рязани

В течение часа мы пройдёмся по историческому центру Рязани и окунёмся в историю древнего торгового комплекса — Торговых Рядов. Экскурсия построена в квиз-формате. Будьте готовы вовлекаться, разгадывать загадки и получать приятные памятные призы!
Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади
Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади
Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади

Что вас ожидает 🤩

  • Торговые ряды (Красный, Горшечный)
  • Площадь Ленина (Хлебная)
  • Ул. Краснорядская
  • Ул. Кольцова
  • Ул. Почтовая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Вы узнаете множество историй и любопытнейших фактов о Торговых рядах, Хлебной площади и трёх прилегающих улицах.
  • Продегустируете уникальные сыры, а потом сможете продолжить отдых в одном из антуражных заведений, с которыми я вас познакомлю!
  • Пройдёмся по Хлебной площади (площадь Ленина), посмотрим на старую брусчатку и сделаем классные фото.
  • Пройдёмся по части Почтовой улицы.
  • Познакомимся с «рязанским коробейником».
  • Узнаем историю Горшечного ряда.
  • Пройдёмся по ул. Кольцова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Памятные призы для квиза: открытки, стикеры
  • Дегустация уникальных сыров
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
Завершение: ул. Кольцова, 1 (Горшечный ряд)
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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