Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Вы узнаете множество историй и любопытнейших фактов о Торговых рядах, Хлебной площади и трёх прилегающих улицах.
Продегустируете уникальные сыры, а потом сможете продолжить отдых в одном из антуражных заведений, с которыми я вас познакомлю!
Пройдёмся по Хлебной площади (площадь Ленина), посмотрим на старую брусчатку и сделаем классные фото.
Пройдёмся по части Почтовой улицы.
Познакомимся с «рязанским коробейником».
Узнаем историю Горшечного ряда.
Пройдёмся по ул. Кольцова.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Памятные призы для квиза: открытки, стикеры
Дегустация уникальных сыров
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
Завершение: ул. Кольцова, 1 (Горшечный ряд)
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.