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Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)

Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Экскурсия в родные края Сергея Есенина - пожалуй, моя любимая программа. Здесь нас ждут дома-свидетели юных лет поэта и старинный монастырь.

Вы услышите о становлении Есенина и о поздних периодах его
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творчества, а еще о других талантах земли рязанской - любуясь душевными пейзажами, вы поймете, откуда они черпали силу и вдохновение. Село Константиново - место рождения поэта, где можно увидеть его дом и церковь, где крестили Сергея. Село Пощупово - Иоанно-Богословский монастырь, который посещал Есенин с бабушкой. Село Новоселки - родина певцов Пироговых, известных своими голосами. Экскурсия возможна на вашем автомобиле или арендованном. Желательно иметь удобную обувь, так как придется много ходить

4.9
12 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в мир Сергея Есенина
  • 🏡 Посещение исторических домов и усадеб
  • 🕍 Уникальные монастыри и храмы
  • 🌿 Прекрасные природные пейзажи
  • 🎤 История великих певцов Пироговых
  • 🍯 Вкусные монастырские продукты
  • 🚗 Удобство путешествия на своем авто

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии на родину Есенина - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз своим великолепием. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, путешествие будет более сложным из-за холодов и снега, но это не исключает возможности погрузиться в атмосферу есенинских мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Дом Сергея Есенина
  • Церковь, где венчались родители Есенина
  • Дом священника Ивана Яковлевича Смирнова
  • Усадьба Лидии Кашиной
  • Литературный музей Есенина
  • Иоанно-Богословский монастырь
  • Фарфоровый иконостас
  • Костница
  • Дом-музей братьев Пироговых

Описание экскурсии

Село Константиново

Именно здесь родился поэт, восславивший простую красоту русской природы. Вы увидите его дом, а также церковь, где венчались его родители и где крестили Сергея. Неподалеку стоит деревянный дом священника Ивана Яковлевича Смирнова, сыгравшего большую роль в развитии поэта. Пройдем до усадьбы помещицы Лидии Кашиной — это о ней сложена поэма «Анна Снегина». И при желании посетим литературный музей Есенина, где можно проследить этапы его жизни и узнать о творчестве поэта.

Село Пощупово

Впечатление о есенинских местах будет неполным без Иоанно-Богословского монастыря. Он видел еще Батыя: тот не только не разорил его, но и водрузил на чудотворную икону Иоанна Богослова свою золотую печать.
Сюда Сергей Есенин частенько ходил с бабушкой, о нем он в зрелые годы напишет: «Полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь».
После всех невзгод обитель возрождается: ухоженная территория, отреставрированные храмы, иконы, поражающие своей одухотворенностью, и фарфоровый иконостас, у которого можно стоять часами. По желанию посетим интересную экскурсию со священником, на который вы увидите обычно закрытые места — например, Костницу.
Приятный бонус — монастырские лавочки с молоком, маслом, творогом, душистым хлебом и медом, бальзамами. А еще рядом находится чудотворный колодец с кристальной водой.

Село Новоселки

Если вы не устанете после такого насыщенного путешествия, предлагаю проведать родину замечательных певцов Пироговых. На их уникальных голосах долгое время держался весь репертуар Большого театра. Вы убедитесь, что земля наша, где родились такие мощные таланты, особенная — а также узнаете, почему ее называют поясом Богородицы, местом духовной и физической силы и вдохновения.

Организационные детали

  • Желательно иметь удобную обувь, ходить придется много. В монастыре строгие нравы: туда не пустят мужчин в шортах, а дам в открытых платьях или брюках; но при входе вам предложат головные платки, юбки и другие необходимые вещи.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты в музеи на территории есенинского заповедника (в выходные дни стоимость выше)
  • Пожертвование за экскурсию со священником в Пощуповском монастыре (по желанию)
  • Билеты в Дом-музей братьев Пироговых в Новоселках

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 880 туристов
Меня зовут Ольга. Я всю жизнь живу в Рязани и очень ее люблю. Мне кажется, что столь богатого историей, природой и выдающимися людьми города больше нет. В жизни я много
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путешествовала, но по-настоящему увлеченные своим делом гиды мне встречались всего дважды — в Киеве и в Праге. Эти ребята заставили и меня полюбить их города. Я бы хотела, чтобы с моей помощью гости Рязани захотели приехать сюда еще раз и узнать о нашем крае побольше. По образованию я преподаватель, работала в Рязанском университете, далее была частным предпринимателем, открыла свое кафе. Сейчас я на пенсии и могу посвятить все свое время любимому занятию — рассказывать о Рязани и показывать ее удивительные места.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Огромное спасибо Ольге не только за замечательную экскурсию, но и за неравнодушное и внимательное отношение и за то, что она вообще согласилась взять нашу группу. Ольга очень грамотный и знающий
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экскурсовод, про Есенина знает всё, отвечала на все вопросы нашей группы. Рассказ её был ярким, насыщен не только фактами, но и интересными историями. Подстраивалась под наш темп и вообще под наш маршрут. Благодаря Ольге мы все влюбились в эти замечательные места! Погода была супер!
А ещё Ольга продолжила сопровождать нас и после окончания экскурсии, присылала интересные материалы, а также проявила личную заинтересованность и помогла в одной ситуации, которая произошла с одной из туристок! Ольга, спасибо вам огромное!

Огромное спасибо Ольге не только за замечательную экскурсию, но и за неравнодушное и внимательное отношение и
Огромное спасибо Ольге не только за замечательную экскурсию, но и за неравнодушное и внимательное отношение и
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Ольга
Отличная экскурсия, проведённая с Ольгой. Очень подробно излагался материал. Нам всём понравилось. Отдельное спасибо за кафе где нас покормили прекрасным обедом, за совершенно адекватную цену.
Отличная экскурсия, проведённая с Ольгой. Очень подробно излагался материал. Нам всём понравилось. Отдельное спасибо за кафе
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Светлана
Все отлично. Рекомендую.
Все отлично. Рекомендую.
Все отлично. Рекомендую.
Все отлично. Рекомендую.
Все отлично. Рекомендую.
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Наталья
Начну свой отзыв с того, что когда я выбирала экскурсию, то были определенные сомнения - у Ольги был всего один отзыв на эту поездку… Сомнения начали развеиваться после нашего первого
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телефонного разговора по поводу уточнения организационных моментов. Мы проговорили почти час! Ольга подсказала куда сходить в Рязани, что посмотреть, где поужинать, рассказала какие то интересные исторические моменты. В общем, я поняла, что наш экскурсовод - человек неординарный, увлеченный, знающий, не равнодушный! И не ошиблась! Чудесная была поездка на Родину Сергея Есенина! Это та экскурсия, после которой остается долгое, приятное послевкусие. Которую будешь вспоминать, обдумывать и будешь хотеть вернуться! Какие просторы! Какая благодать - не могу подобрать другого слова! Хотя бы немного, насколько доступно душе, вы сможете прикоснуться к жизни и судьбе великого русского поэта… Наш замечательный экскурсовод поможет вам это сделать! Мы слушали, мы дискутировали, мы обсуждали, мы читали стихи… По желанию, вы посетите музеи. Очень нам понравился Литературный музей. Там есть фото, стихи, письма Сергея. Есть его посмертная маска… Но это была только первая часть нашей экскурсии. Дальше, мы поехали в село Пощупово в Иоанно - Богословский монастырь. Там же, рядышком пообедали. Пообедать можно было и в Константиново. Прямо на территории музея - заповедника есть живописное кафе. Там будет дольше и дороже, зато красивее))). Мы выбрали -"быстрее и вкусно" и поехали в Пощупово. Котлетки зашли на "ура"))) Обязательно попробуйте сдобу! ОООчень вкусные булочки с разными начинками! За шестерых мы отдали 1900 руб. Рекомендую! Как говорится, скромно и со вкусом!
В монастыре вы увидите просто потрясающей красоты отделку храма фарфором. Фарфоровый иконостас, фарфоровые оклады икон, подсвечники и тп. Какие краски, сочетание цветов -это словами не описать, нужно увидеть! Очень красиво!
И завершилось наше путешествие на святом чудо - источнике. Мы даже окунулись в ледяную купель, выпили воды. По желанию, можно набрать в бутылки с собой.
На этом наше путешествие завершилось и мы, распрощавшись с нашим чудесным экскурсоводом, отправились в Москву. Теперь будем планировать следующее путешествие на Рязанскую землю. И, однозначно, оно будет с Ольгой, которой мы все желаем доброго здоровья, энергии, и замечательных путешественников!
Экскурсию и экскурсовода рекомендуем однозначно!

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М
Ольга очень интересный человек, прекрасный рассказчик. Доброжелательное отношение, желание учесть интересы экскурсантов - всё это делает экскурсию незабываемой частичкой знакомства с Рязанским краем и с Сергеем Александровичем. Остались только положительные эмоции! Рекомендуем!
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О
Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
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