Вы услышите о становлении Есенина и о поздних периодах его
7 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в мир Сергея Есенина
- 🏡 Посещение исторических домов и усадеб
- 🕍 Уникальные монастыри и храмы
- 🌿 Прекрасные природные пейзажи
- 🎤 История великих певцов Пироговых
- 🍯 Вкусные монастырские продукты
- 🚗 Удобство путешествия на своем авто
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дом Сергея Есенина
- Церковь, где венчались родители Есенина
- Дом священника Ивана Яковлевича Смирнова
- Усадьба Лидии Кашиной
- Литературный музей Есенина
- Иоанно-Богословский монастырь
- Фарфоровый иконостас
- Костница
- Дом-музей братьев Пироговых
Описание экскурсии
Село Константиново
Именно здесь родился поэт, восславивший простую красоту русской природы. Вы увидите его дом, а также церковь, где венчались его родители и где крестили Сергея. Неподалеку стоит деревянный дом священника Ивана Яковлевича Смирнова, сыгравшего большую роль в развитии поэта. Пройдем до усадьбы помещицы Лидии Кашиной — это о ней сложена поэма «Анна Снегина». И при желании посетим литературный музей Есенина, где можно проследить этапы его жизни и узнать о творчестве поэта.
Село Пощупово
Впечатление о есенинских местах будет неполным без Иоанно-Богословского монастыря. Он видел еще Батыя: тот не только не разорил его, но и водрузил на чудотворную икону Иоанна Богослова свою золотую печать.
Сюда Сергей Есенин частенько ходил с бабушкой, о нем он в зрелые годы напишет: «Полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь».
После всех невзгод обитель возрождается: ухоженная территория, отреставрированные храмы, иконы, поражающие своей одухотворенностью, и фарфоровый иконостас, у которого можно стоять часами. По желанию посетим интересную экскурсию со священником, на который вы увидите обычно закрытые места — например, Костницу.
Приятный бонус — монастырские лавочки с молоком, маслом, творогом, душистым хлебом и медом, бальзамами. А еще рядом находится чудотворный колодец с кристальной водой.
Село Новоселки
Если вы не устанете после такого насыщенного путешествия, предлагаю проведать родину замечательных певцов Пироговых. На их уникальных голосах долгое время держался весь репертуар Большого театра. Вы убедитесь, что земля наша, где родились такие мощные таланты, особенная — а также узнаете, почему ее называют поясом Богородицы, местом духовной и физической силы и вдохновения.
Организационные детали
- Желательно иметь удобную обувь, ходить придется много. В монастыре строгие нравы: туда не пустят мужчин в шортах, а дам в открытых платьях или брюках; но при входе вам предложат головные платки, юбки и другие необходимые вещи.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Билеты в музеи на территории есенинского заповедника (в выходные дни стоимость выше)
- Пожертвование за экскурсию со священником в Пощуповском монастыре (по желанию)
- Билеты в Дом-музей братьев Пироговых в Новоселках