Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина

Побывать в селе Константиново, посетить Пощуповский монастырь и понять истоки таланта

Экскурсия в родные края Сергея Есенина — пожалуй, моя любимая программа. Здесь нас ждут дома-свидетели юных лет поэта и старинный монастырь.

Вы услышите о становлении Есенина и о поздних периодах его творчества, а еще о других талантах земли рязанской — любуясь душевными пейзажами, вы поймете, откуда они черпали силу и вдохновение.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Село Константиново

Именно здесь родился поэт, восславивший простую красоту русской природы. Вы увидите его дом, а также церковь, где венчались его родители и где крестили Сергея. Неподалеку стоит деревянный дом священника Ивана Яковлевича Смирнова, сыгравшего большую роль в развитии поэта. Пройдем до усадьбы помещицы Лидии Кашиной — это о ней сложена поэма «Анна Снегина». И при желании посетим литературный музей Есенина, где можно проследить этапы его жизни и узнать о творчестве поэта.

Село Пощупово

Впечатление о есенинских местах будет неполным без Иоанно-Богословского монастыря. Он видел еще Батыя: тот не только не разорил его, но и водрузил на чудотворную икону Иоанна Богослова свою золотую печать.
Сюда Сергей Есенин частенько ходил с бабушкой, о нем он в зрелые годы напишет: «Полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь».
После всех невзгод обитель возрождается: ухоженная территория, отреставрированные храмы, иконы, поражающие своей одухотворенностью, и фарфоровый иконостас, у которого можно стоять часами. По желанию посетим интересную экскурсию со священником, на который вы увидите обычно закрытые места — например, Костницу.
Приятный бонус — монастырские лавочки с молоком, маслом, творогом, душистым хлебом и медом, бальзамами. А еще рядом находится чудотворный колодец с кристальной водой.

Село Новоселки

Если вы не устанете после такого насыщенного путешествия, предлагаю проведать родину замечательных певцов Пироговых. На их уникальных голосах долгое время держался весь репертуар Большого театра. Вы убедитесь, что земля наша, где родились такие мощные таланты, особенная — а также узнаете, почему ее называют поясом Богородицы, местом духовной и физической силы и вдохновения.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна на вашем автомобиле или арендованном: стоимость аренды от 2500 руб., детали уточняйте в переписке
  • Желательно иметь удобную обувь, ходить придется много. В монастыре строгие нравы: туда не пустят мужчин в шортах, а дам в открытых платьях или брюках; но при входе вам предложат головные платки, юбки и другие необходимые вещи.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты в музеи на территории есенинского заповедника (в выходные дни стоимость выше)
  • Пожертвование за экскурсию со священником в Пощуповском монастыре (по желанию)
  • Билеты в Дом-музей братьев Пироговых в Новоселках

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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