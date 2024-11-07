Лучшее время для экскурсии на родину Есенина - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз своим великолепием. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, путешествие будет более сложным из-за холодов и снега, но это не исключает возможности погрузиться в атмосферу есенинских мест.

Экскурсия в родные края Сергея Есенина - пожалуй, моя любимая программа. Здесь нас ждут дома-свидетели юных лет поэта и старинный монастырь.Вы услышите о становлении Есенина и о поздних периодах его

творчества, а еще о других талантах земли рязанской - любуясь душевными пейзажами, вы поймете, откуда они черпали силу и вдохновение. Село Константиново - место рождения поэта, где можно увидеть его дом и церковь, где крестили Сергея. Село Пощупово - Иоанно-Богословский монастырь, который посещал Есенин с бабушкой. Село Новоселки - родина певцов Пироговых, известных своими голосами. Экскурсия возможна на вашем автомобиле или арендованном. Желательно иметь удобную обувь, так как придется много ходить

Описание экскурсии

Село Константиново

Именно здесь родился поэт, восславивший простую красоту русской природы. Вы увидите его дом, а также церковь, где венчались его родители и где крестили Сергея. Неподалеку стоит деревянный дом священника Ивана Яковлевича Смирнова, сыгравшего большую роль в развитии поэта. Пройдем до усадьбы помещицы Лидии Кашиной — это о ней сложена поэма «Анна Снегина». И при желании посетим литературный музей Есенина, где можно проследить этапы его жизни и узнать о творчестве поэта.

Село Пощупово

Впечатление о есенинских местах будет неполным без Иоанно-Богословского монастыря. Он видел еще Батыя: тот не только не разорил его, но и водрузил на чудотворную икону Иоанна Богослова свою золотую печать.

Сюда Сергей Есенин частенько ходил с бабушкой, о нем он в зрелые годы напишет: «Полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь».

После всех невзгод обитель возрождается: ухоженная территория, отреставрированные храмы, иконы, поражающие своей одухотворенностью, и фарфоровый иконостас, у которого можно стоять часами. По желанию посетим интересную экскурсию со священником, на который вы увидите обычно закрытые места — например, Костницу.

Приятный бонус — монастырские лавочки с молоком, маслом, творогом, душистым хлебом и медом, бальзамами. А еще рядом находится чудотворный колодец с кристальной водой.

Село Новоселки

Если вы не устанете после такого насыщенного путешествия, предлагаю проведать родину замечательных певцов Пироговых. На их уникальных голосах долгое время держался весь репертуар Большого театра. Вы убедитесь, что земля наша, где родились такие мощные таланты, особенная — а также узнаете, почему ее называют поясом Богородицы, местом духовной и физической силы и вдохновения.

Организационные детали

Желательно иметь удобную обувь, ходить придется много. В монастыре строгие нравы: туда не пустят мужчин в шортах, а дам в открытых платьях или брюках; но при входе вам предложат головные платки, юбки и другие необходимые вещи.

Дополнительные расходы (по желанию)