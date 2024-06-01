Музей-заповедник Есенина – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник Есенина» в Рязани, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Есенинскую Русь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 8 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • Б
    Бородина
    3 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
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    Программа была скорректирована под наши пожелания посмотреть и Рязань, и Константиново, и соседние деревушки. В программу входило посещение дома певцов Пироговых с чаепитием. Экскурсовод Дмитрий был великолепен. Образованный, разносторонне развитый, многогранный, начитанный, очень любящий свой край. Эта любовь к родным местам передалась и нам. Мы получили много информации, послушали замечательные стихи Есенина, сделали кучу замечательных фоток, и вернулись в отель в прекрасном настроении и с желанием посетить Рязань снова. Ставим Дмитрию наивысшую оценку за полученное удовольствие.

  • Н
    Нурдаева
    1 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью,
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    хорошо знает творчество С. Есенина и прекрасно читает стихи. Мы узнали много нового, посетили музей Пироговых. Дмитрий очень интересный собеседник, эрудит. Экскурсия в Константиново была незабываема и отлично организована. Большое спасибо Дмитрию, успехов в работе, всего самого доброго!

    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Андрей - хороший рассказчик; умеет общаться с детьми, заинтересовать их, увлечь. Это ценно.
  • А
    Александр Иванович
    6 января 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Отлично всё было. Помоему,я уже писал.
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Прекрасный Гид Ольга сделала наш день прекрасным и незабываемым! Очень душевно, познавательно, комфортно! Благодарим! 💓
  • Д
    Дарья
    10 октября 2023
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Отличная получилась поездка. Андрей очень интересный, не навязчивый рассказчик. Отдохнули, больше узнали о Рязанском крае, погрузились в творчество С. Есенина. Большое спасибо)
    Отличная получилась поездка. Андрей очень интересный, не навязчивый рассказчик. Отдохнули, больше узнали о Рязанском крае, погрузились

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музей-заповедник Есенина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Есенинскую Русь
  2. Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
  3. «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Музей-заповедник Есенина" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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