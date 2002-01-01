5 отзывов оставили туристы

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Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани

4.4
5 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Рязани
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
Пешеходная экскурсия ⛳ по центру современной Рязани позволит увидеть неповторимый ансамбль Рязанского Кремля. Вы сможете полюбоваться знаменитой Соборной колокольней и Успенским собором, построенным в 1699 году. Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор. В 2002 году в памятнике древнерусской архитектуры начала XV века были возобновлены богослужения.
Затем мы отправимся к Спасо-Преображенскому монастырю и Часовне Всех Святых, расположенной в мемориальном парке 🌳. По замыслу создателей, эта постройка воплощает историю 📖 города от древности до современности — на девяти бронзовых досках. Посмотрим на Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня (Спас-на-Яру) и Церковь ⛪ Святого Духа — редкий образец шатрового храма. Завершится экскурсия у памятника Сергею Есенину.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани
Обзорная пешеходная экскурсия по Рязани

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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5 отзывов оставили туристы

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