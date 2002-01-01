5 отзывов оставили туристы

Пешеходная экскурсия ⛳ по центру современной Рязани позволит увидеть неповторимый ансамбль Рязанского Кремля. Вы сможете полюбоваться знаменитой Соборной колокольней и Успенским собором, построенным в 1699 году. Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор. В 2002 году в памятнике древнерусской архитектуры начала XV века были возобновлены богослужения.

Затем мы отправимся к Спасо-Преображенскому монастырю и Часовне Всех Святых, расположенной в мемориальном парке 🌳. По замыслу создателей, эта постройка воплощает историю 📖 города от древности до современности — на девяти бронзовых досках. Посмотрим на Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня (Спас-на-Яру) и Церковь ⛪ Святого Духа — редкий образец шатрового храма. Завершится экскурсия у памятника Сергею Есенину.