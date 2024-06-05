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встретите деревянные резные домики рязанских купцов, которые словно переносят вас в другую эпоху. Памятник Есенину напомнит о великом поэте, чьи строки вдохновляют до сих пор.



Церковь Спаса на Яру, Успенский собор и Соборная колокольня - эти места не только поражают своей красотой, но и хранят множество историй. Трубежная набережная предложит вам моменты умиротворения и вдохновения. А двухшатровый храм бывшего Духовского монастыря откроет перед вами духовное измерение Рязани.



И, конечно, не забудьте потереть нос знаменитым грибам с глазами - это принесет удачу! В ходе экскурсии вы узнаете, почему береты курсантов ВДВ сменили цвет, куда принёс свои первые стихи Есенин и многое другое. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Рязанью, ее историей и культурой.



Пешеходный формат позволит вам насладиться каждым моментом, а опытный гид сделает ваше путешествие незабываемым