Рязань: факты, люди, легенды

Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Что делает Рязань такой особенной? Это город, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии.

Ваше путешествие начнется с памятника Маргелову, знаменитого училища ВДВ, которое является гордостью города.

Прогуливаясь по улицам, вы
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встретите деревянные резные домики рязанских купцов, которые словно переносят вас в другую эпоху. Памятник Есенину напомнит о великом поэте, чьи строки вдохновляют до сих пор.

Церковь Спаса на Яру, Успенский собор и Соборная колокольня - эти места не только поражают своей красотой, но и хранят множество историй. Трубежная набережная предложит вам моменты умиротворения и вдохновения. А двухшатровый храм бывшего Духовского монастыря откроет перед вами духовное измерение Рязани.

И, конечно, не забудьте потереть нос знаменитым грибам с глазами - это принесет удачу! В ходе экскурсии вы узнаете, почему береты курсантов ВДВ сменили цвет, куда принёс свои первые стихи Есенин и многое другое. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Рязанью, ее историей и культурой.

Пешеходный формат позволит вам насладиться каждым моментом, а опытный гид сделает ваше путешествие незабываемым

4.71
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Уникальные фото с знаковыми местами
  2. 📚 Интересные исторические факты
  3. 🎨 Узнаете о знаменитых личностях
  4. 🕍 Посетите древние храмы
  5. 🌟 Загадочные легенды и мифы

Что можно увидеть

  • Памятник Маргелову
  • Училище ВДВ
  • Борисоглебский собор
  • Деревянные резные домики рязанских купцов
  • Памятник Есенину
  • Церковь Спаса на Яру
  • Успенский собор
  • Соборная колокольня
  • Трубежная набережная
  • Двухшатровый храм бывшего Духовского монастыря
  • Грибы с глазами
Рязань: факты, люди, легенды
Рязань: факты, люди, легенды
Рязань: факты, люди, легенды
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Памятник Маргелову.
  • Училище ВДВ.
  • Борисоглебский собор.
  • Деревянные резные домики рязанских купцов.
  • Памятник Есенину.
  • Церковь Спаса на Яру.
  • Успенский собор и Соборную колокольню.
  • Трубежную набережную.
  • Двухшатровый храм бывшего Духовского монастыря.
  • И конечно, грибы с глазами! Приготовьтесь потереть им нос и загадать заветное желание.

Вы узнаете:

  • Почему береты курсантов ВДВ сменили цвет с малинового на голубой.
  • По какой причине первый нобелевский лауреат бросил учёбу.
  • Где в Рязани останавливался Врубель.
  • Куда принёс свои первые стихи 17-летний Есенин.
  • Почему в Рязани грибы глазастые, а мужики косопузые.
  • Как надолго затянулось строительство Соборной колокольни.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Маргелова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
5 июня 2024
Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:)
Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!
А
19 мая 2024
Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное
Е
7 мая 2024
У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа. Очень советуем. Учли наши пожелания- мы просили, чтобы не было большого количества дат, их не помнишь все равно, просили, чтобы было увлекательно. Пётр справился на все 100%, рекомендуем у организатора экскурсий спрашивать возможность проведения экскурсии именно этим гидом.
У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа.У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа.У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа.
С
19 мар 2024
9 марта нам с мужем экскурсию проводила гид Анна (хотя бронировали у гида Анастасия).
Но нам очень понравилось. Анна очень легко, интересно и живо рассказала о прекрасном городе Рязань.
Мы узнали историю и сегодняшнюю Рязань.
Спасибо Анна.
И
13 мар 2024
Экскурсию нам проводил Николай, очень интересно и весело рассказывал про Рязань, её историю, знаменитых людей города. Видно, что отлично знает историю города, да и России в целом. Не грузит лишними цифрами и датами. Показал и рассказал всё самое интересное про Рязань. Посоветовал куда ещё можно сходить, что ещё посмотреть, что купить в качестве сувенира.
Было действительно интересно, легко и познавательно одновременно.
Е
11 мар 2024
Экскурсия слабенькая. Информации мало, подача неинтересная.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Елена, нам очень жаль, что подача нашего экскурсовода Вам не подошла. Мы постараемся учесть замечания, спасибо за Ваш отзыв. Будем рады видеть Вас снова в Рязани)
Т
29 фев 2024
Нам очень понравилась экскурсия с Анастасией. Разнообразная информация, интересный (не слишком протяженный) маршрут, доброжелательная и живая атмосфера - это то, что мы ожидали, и по итогу остались очень довольны прогулкой. Для знакомства с центром, с интересными фактами о городе, о знаменитых горожанах рекомендую!

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