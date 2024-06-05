Что делает Рязань такой особенной? Это город, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии.
Ваше путешествие начнется с памятника Маргелову, знаменитого училища ВДВ, которое является гордостью города.
Прогуливаясь по улицам, вы
Ваше путешествие начнется с памятника Маргелову, знаменитого училища ВДВ, которое является гордостью города.
Прогуливаясь по улицам, вы
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- 🎨 Узнаете о знаменитых личностях
- 🕍 Посетите древние храмы
- 🌟 Загадочные легенды и мифы
Что можно увидеть
- Памятник Маргелову
- Училище ВДВ
- Борисоглебский собор
- Деревянные резные домики рязанских купцов
- Памятник Есенину
- Церковь Спаса на Яру
- Успенский собор
- Соборная колокольня
- Трубежная набережная
- Двухшатровый храм бывшего Духовского монастыря
- Грибы с глазами
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Памятник Маргелову.
- Училище ВДВ.
- Борисоглебский собор.
- Деревянные резные домики рязанских купцов.
- Памятник Есенину.
- Церковь Спаса на Яру.
- Успенский собор и Соборную колокольню.
- Трубежную набережную.
- Двухшатровый храм бывшего Духовского монастыря.
- И конечно, грибы с глазами! Приготовьтесь потереть им нос и загадать заветное желание.
Вы узнаете:
- Почему береты курсантов ВДВ сменили цвет с малинового на голубой.
- По какой причине первый нобелевский лауреат бросил учёбу.
- Где в Рязани останавливался Врубель.
- Куда принёс свои первые стихи 17-летний Есенин.
- Почему в Рязани грибы глазастые, а мужики косопузые.
- Как надолго затянулось строительство Соборной колокольни.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Маргелова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 736 туристов
Я аккредитованный экскурсовод Рязанской области. Всю жизнь прожив в Рязани, отдала 8 лет работе в музейной сфере. Искренне люблю свой город, его архитектуру и атмосферу. Провожу экскурсии со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
5 июня 2024
Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:)
Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!
Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!
А
Александр
19 мая 2024
Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
Е
Елена
7 мая 2024
У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа. Очень советуем. Учли наши пожелания- мы просили, чтобы не было большого количества дат, их не помнишь все равно, просили, чтобы было увлекательно. Пётр справился на все 100%, рекомендуем у организатора экскурсий спрашивать возможность проведения экскурсии именно этим гидом.
С
Светлана
19 мар 2024
9 марта нам с мужем экскурсию проводила гид Анна (хотя бронировали у гида Анастасия).
Но нам очень понравилось. Анна очень легко, интересно и живо рассказала о прекрасном городе Рязань.
Мы узнали историю и сегодняшнюю Рязань.
Спасибо Анна.
Но нам очень понравилось. Анна очень легко, интересно и живо рассказала о прекрасном городе Рязань.
Мы узнали историю и сегодняшнюю Рязань.
Спасибо Анна.
И
Ирина
13 мар 2024
Экскурсию нам проводил Николай, очень интересно и весело рассказывал про Рязань, её историю, знаменитых людей города. Видно, что отлично знает историю города, да и России в целом. Не грузит лишними цифрами и датами. Показал и рассказал всё самое интересное про Рязань. Посоветовал куда ещё можно сходить, что ещё посмотреть, что купить в качестве сувенира.
Было действительно интересно, легко и познавательно одновременно.
Было действительно интересно, легко и познавательно одновременно.
Е
Елена
11 мар 2024
Экскурсия слабенькая. Информации мало, подача неинтересная.
Анастасия
Ответ организатора:
Елена, нам очень жаль, что подача нашего экскурсовода Вам не подошла. Мы постараемся учесть замечания, спасибо за Ваш отзыв. Будем рады видеть Вас снова в Рязани)
Т
Татьяна
29 фев 2024
Нам очень понравилась экскурсия с Анастасией. Разнообразная информация, интересный (не слишком протяженный) маршрут, доброжелательная и живая атмосфера - это то, что мы ожидали, и по итогу остались очень довольны прогулкой. Для знакомства с центром, с интересными фактами о городе, о знаменитых горожанах рекомендую!
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