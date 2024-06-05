1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
10 июня в 09:30
11 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
- ЛЛиза4 июня 2024Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
- ЛЛариса27 мая 2024Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
- ННаталья26 мая 2024Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
- ММарина25 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
- ММайя23 мая 2024На майские праздники ездили в Рязань, брали экскурсию "Рязань: истории и люди". Очень понравилась экскурсия своей насыщенной информацией. Интересно было узнать о известных людях живущих в этом прекрасном городе. Спасибо!
- ТТатьяна20 мая 2024Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
- ЕЕкатерина20 мая 2024Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
- ИИрина19 мая 2024Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
- ААлександр19 мая 2024Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Памятник Есенину»
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