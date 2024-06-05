Памятник Есенину – экскурсии в Рязани

Найдено 10 экскурсий в категории «Памятник Есенину» в Рязани, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Легенды и байки Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
10 июня в 09:30
11 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.
Рязань сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 15 чел.
На машине времени по Рязани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Рязань: истории и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • Л
    Лиза
    4 июня 2024
    Рязань сквозь века
    Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    На машине времени по Рязани (на вашем авто)
    Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    На машине времени по Рязани (на вашем авто)
    Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
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    Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!!

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • М
    Майя
    23 мая 2024
    Рязань: истории и люди
    На майские праздники ездили в Рязань, брали экскурсию "Рязань: истории и люди". Очень понравилась экскурсия своей насыщенной информацией. Интересно было узнать о известных людях живущих в этом прекрасном городе. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Рязань сквозь века
    Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Памятник Есенину»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
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  4. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Памятник Есенину" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 700 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 369 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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