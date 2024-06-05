1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Раскроете тайну могилы поэта Якова Полонского и услышите философскую легенду об Авдотье Рязаночке»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
«В каждом городе есть свои легенды и истории, передающиеся из поколения в поколение»
10 июня в 09:30
11 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
«Здесь время словно остановилось, загадками буквально пропитан воздух, а о героях сложены легенды и народные песни»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа 18 минут
Легенды и байки матушки Рязани
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
«В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской Евпатием Коловратом»
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
4 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия и отличный гид Николай! Было очень легко и интересно, даже ребенку 11 лет все 2,5 часа прогулки было увлекательно!)
- ССветлана26 мая 2024Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
- ААлла23 мая 2024Были на экскурсии с Петром. Понравилось все. 2часа просто пролетели.
- ААлександр19 мая 2024Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
- ССергей19 мая 2024Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях. Время с увлекательными страницами истории Рязани пролетело незаметно.
- ААнна19 мая 2024Выбрали Евгения, так как он лично проводит экскурсию, и можно было понять, что именно у нему и попадем. Евгений впечатлил цитированием стихов, отвечал на вопросы и знает хорошо историю.
- ННаталия17 мая 2024Великолепный экскурсовод ПЕТР! Огромное спасибо за рассказ и приятную долю юмора. Рекомендовано всем. 2,5 часа пролетают незаметно при любой погоде).
- ААнтон13 мая 2024Юлия открытый, искренний, переживающий за своё дело и просто прекрасный человек. Экскурсия под стать экскурсоводу - лёгкая, интересная, увлекательная и пронизанная любовью к этому красивому месту, его истории и прекрасной природе. Большое спасибо!:)
- ММарина13 мая 2024Замечательно прошла наша экскурсия Древнерусская Рязань с гидом Надеждой. Плавный, последовательный рассказ об истории города. 2,5 часа экскурсии прошли незаметно с большим обьемом информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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