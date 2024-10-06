Трубежная набережная – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Трубежная набережная» в Рязани, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Всё о Рязани в самом сердце города
Пешая
64 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
В тренде
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 9 чел.
Рязанский кремль: нескучное знакомство
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязанский кремль: нескучное знакомство
Раскрыть секреты визитной карточки города в увлекательном интерактивном формате
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 3 800 за всё до 4 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 октября 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Были на экскурсии с Петром. Хотим выразить большую благодарность за интересный рассказ, увлекательные факты и эмоциональный вклад Петра в экскурсию. Экскурсия прошла живо и интересно! Будем рекомендовать друзьям, кто собирается в Рязань:)
  • И
    Ирина
    26 сентября 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Анастасия отличный рассказчик, время экскурсии пролетело незаметно, получили минимальные необходимые знания по истории Рязани. Самое то для первого знакомства в условиях ограниченного времени. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Были вчетвером и нам очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Петр был великолепен! Интересно рассказывал, с чувством юмора, отвечал на все вопросы,
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    был с нами больше положенного времени. Нам очень повезло с погодой, маршрут несложный, охватывает все главные достопримечательности Рязанского кремля. Экскурсия динамичная и познавательная! Всем организаторам большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Трубежная набережная»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё о Рязани в самом сердце города
  2. Рязанский кремль: нескучное знакомство
  3. Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в октябре 2024
Сейчас в Рязани в категории "Трубежная набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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