читать дальше был с нами больше положенного времени. Нам очень повезло с погодой, маршрут несложный, охватывает все главные достопримечательности Рязанского кремля. Экскурсия динамичная и познавательная! Всем организаторам большое спасибо!

Были вчетвером и нам очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Петр был великолепен! Интересно рассказывал, с чувством юмора, отвечал на все вопросы,