1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
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Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
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Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 октября 2024Были на экскурсии с Петром. Хотим выразить большую благодарность за интересный рассказ, увлекательные факты и эмоциональный вклад Петра в экскурсию. Экскурсия прошла живо и интересно! Будем рекомендовать друзьям, кто собирается в Рязань:)
- ИИрина26 сентября 2024Анастасия отличный рассказчик, время экскурсии пролетело незаметно, получили минимальные необходимые знания по истории Рязани. Самое то для первого знакомства в условиях ограниченного времени. Рекомендую!
- ТТатьяна22 сентября 2024Были вчетвером и нам очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Петр был великолепен! Интересно рассказывал, с чувством юмора, отвечал на все вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Трубежная набережная»
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