Праздник начинается — здесь, в новогодней столице страны.
Мы приглашаем вас в сказку: вы почувствуете дыхание истории в стенах кремля, оцените современные арт-объекты, отыщете волшебные грибы и встретите сияющую ёлку, у которой рождаются самые тёплые воспоминания.
Описание экскурсии
Начнём с кремля — сердца города. Мощные стены старинной крепости и духовного центра края поведают свою древнюю историю.
Пройдём по Соборному парку и вдоль Трубежной набережной. Здесь — вдохновенный памятник Есенину, сказочные грибочки и зимние огни.
Заглянем к Рязанскому Косопузу — озорному талисману города, что поселился в сквере у Почтовой улицы. Пройдём по особенной улице, что к празднику превращается в аллею чудес.
И финальное чудо — создание тёплых воспоминаний у сверкающей огнями нарядной елки.
Вы узнаете:
- как менялся кремль — от оборонительного рубежа до символа города
- почему Есенин стал частью рязанской души
- какие легенды живут в образах — от былинных богатырей до бронзового Косопуза
- как Рязань получила звание новогодней столицы и какие традиции здесь существуют
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Рязани
Я не просто гид — я человек, влюблённый в свой город! Родилась и выросла в Рязани. Хочу поделиться с вами тем особым уютом, что делает Рязань такой родной для каждого, кто здесь живёт. Я и мои коллеги-гиды рассказываем о городе как местные жители. Наша миссия — чтобы вы прониклись древней историей и захотели вернуться в это красивое место ещё не раз!
