Праздник начинается — здесь, в новогодней столице страны. Мы приглашаем вас в сказку: вы почувствуете дыхание истории в стенах кремля, оцените современные арт-объекты, отыщете волшебные грибы и встретите сияющую ёлку, у которой рождаются самые тёплые воспоминания.

Описание экскурсии

Начнём с кремля — сердца города. Мощные стены старинной крепости и духовного центра края поведают свою древнюю историю.

Пройдём по Соборному парку и вдоль Трубежной набережной. Здесь — вдохновенный памятник Есенину, сказочные грибочки и зимние огни.

Заглянем к Рязанскому Косопузу — озорному талисману города, что поселился в сквере у Почтовой улицы. Пройдём по особенной улице, что к празднику превращается в аллею чудес.

И финальное чудо — создание тёплых воспоминаний у сверкающей огнями нарядной елки.

Вы узнаете:

как менялся кремль — от оборонительного рубежа до символа города

почему Есенин стал частью рязанской души

какие легенды живут в образах — от былинных богатырей до бронзового Косопуза

как Рязань получила звание новогодней столицы и какие традиции здесь существуют

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.