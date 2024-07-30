Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Рязани, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек Начало: По согласованию с гидом «"Новогодняя Сказка о потерянном времени" ⌛» Расписание: Ежедневно, в любое время 4 000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 11 отзывов 2 часа Групповая Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники Начало: Встреча с гидом в центре города «Что вас ожидает: Уютная прогулка по новогоднему «рязанскому Арбату» В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения» 1 200 ₽ за человека Пешая На автобусе 7 часов Групповая В рязанском снежном государстве Начало: Форум ", "Старый город ", " Ловеч 3 200 ₽ за человека Другие экскурсии Рязани

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Новогодние 2025»

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