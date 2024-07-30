3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Фабрики новогодних игрушек
Начало: По согласованию с гидом
«"Новогодняя Сказка о потерянном времени" ⌛»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
Обзорная пешеходная по Рязани в новогодние праздники
Начало: Встреча с гидом в центре города
«Что вас ожидает: Уютная прогулка по новогоднему «рязанскому Арбату» В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
7 часов
Групповая
В рязанском снежном государстве
Начало: Форум ", "Старый город ", " Ловеч
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
3 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2024
Сейчас в Рязани в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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