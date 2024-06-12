Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань

Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Наша экскурсия — это возможность побыть в моменте здесь и сейчас, а также познакомиться с далёким прошлым. Мы отвезём вас к удивительным местам с особой атмосферой.

Ново-Ольговское городище, известное как Стоунхендж, окутает спокойствием и тишиной природы, а село Старая Рязань напомнит о славном прошлом крупного центра Древней Руси — города Рязань.
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ново-Ольговское городище

Мы отправимся на городище в месте впадения реки Прони в Оку, известное как Рязанский Стоунхендж. Издревле такие локации на высоком берегу да ещё и на слиянии рек считались местом силы. Вы почувствуете особую энергетику, помедитируете, побродите босиком по траве, ощутите тепло земли под ногами, отдохнёте на ковриках и выпьете чай с чабрецом и мятой. Можем сварить для вас кофе.

Старая Рязань

После этого мы отправимся в село Старая Рязань к уникальным достопримечательностям — мистическому Алатырь-камню, величественному Борисоглебскому собору и раскопкам, которые позволяют заглянуть в прошлое. Поговорим о периоде расцвета Рязани и её захвате монголо-татарами в 1237 году.

При плохой погоде или по вашему желанию можем заменить посещение городища на прогулку по бывшей усадьбе фон Дервиза. Мы прогуляемся по парку, представим, как здесь проезжали кареты, сфотографируемся на фоне Красной башни и полюбуемся особняком со смотровой площадки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Ford EcoSport, чай из чабреца с мятой или чашка ароматного кофе
  • Если вы поедете на своём авто, стоимость экскурсии составит 8550 руб. за 1–3 человек. Для группы от 4 до 10 человек — по 2550 руб. за участника.
  • Дорога до первой локации займёт 1 час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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