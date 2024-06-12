Наша экскурсия — это возможность побыть в моменте здесь и сейчас, а также познакомиться с далёким прошлым. Мы отвезём вас к удивительным местам с особой атмосферой. Ново-Ольговское городище, известное как Стоунхендж, окутает спокойствием и тишиной природы, а село Старая Рязань напомнит о славном прошлом крупного центра Древней Руси — города Рязань.

за 1-4 человека или 2565 руб. за человека, если вас больше

от 11 850 ₽ за 1-4 человека или 2565 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ново-Ольговское городище

Мы отправимся на городище в месте впадения реки Прони в Оку, известное как Рязанский Стоунхендж. Издревле такие локации на высоком берегу да ещё и на слиянии рек считались местом силы. Вы почувствуете особую энергетику, помедитируете, побродите босиком по траве, ощутите тепло земли под ногами, отдохнёте на ковриках и выпьете чай с чабрецом и мятой. Можем сварить для вас кофе.

Старая Рязань

После этого мы отправимся в село Старая Рязань к уникальным достопримечательностям — мистическому Алатырь-камню, величественному Борисоглебскому собору и раскопкам, которые позволяют заглянуть в прошлое. Поговорим о периоде расцвета Рязани и её захвате монголо-татарами в 1237 году.

При плохой погоде или по вашему желанию можем заменить посещение городища на прогулку по бывшей усадьбе фон Дервиза. Мы прогуляемся по парку, представим, как здесь проезжали кареты, сфотографируемся на фоне Красной башни и полюбуемся особняком со смотровой площадки.

Организационные детали