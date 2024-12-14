Квест-экскурсия в Рязани предлагает участникам окунуться в историю города через выполнение интересных заданий. Вы узнаете, что такое закладной камень, как выглядел Глебовский мост и из чего построен Христорождественский собор. Дети и взрослые смогут подержать в руках старинные вещи, познакомиться с историей торговли Верхнего Посада и насладиться чаепитием с пирожками. Подарки за смекалку ждут каждого участника

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–7 человек или 700 ₽ за человека, если вас больше

от 5000 ₽ за 1–7 человек или 700 ₽ за человека, если вас больше

Описание квеста

Закладной камень. Что это за непонятная надпись? Да ещё и на старославянском языке… Вместе разберём, что написано на камне и как это связано с основанием города.

Глебовский мост. Какой красивый вид отсюда открывается на кремль! Выполнив задание от князя, вы узнаете, на каких реках он основал город и почему выбрал именно это место.

Христорождественский собор. С помощью подсказки вы узнаете, из какого материала и когда он был построен.

Гриб-дозорный. А кто это тут защищает границу княжества? Дозорный? А в верную ли сторону направлен его взгляд? Выполнив задание, вы получите прибор, с помощью которого это и проверите.

Гриб-художник. Какая красота вокруг нас! Неудивительно, что эти виды вдохновляли художников. Вы увидите картину одного из них, а ещё найдёте место, с которого её писали.

Верхний Посад. Здесь 400 лет назад шла бойкая торговля — вы выясните, чем платили, когда монет ещё не было, и рассмотрите старинные предметы рязанских мастеров.

*И подарки тоже будут — всем!

Организационные детали