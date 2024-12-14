Вы узнаете, что такое закладной камень, как выглядел Глебовский мост и из чего построен Христорождественский собор.
Дети и взрослые смогут подержать в руках старинные вещи, познакомиться с историей торговли Верхнего Посада и насладиться чаепитием с пирожками. Подарки за смекалку ждут каждого участника
5 причин купить этот квест
- 🧩 Интересные загадки для всей семьи
- 🏰 Исторические места Рязани
- 🎁 Подарки за участие
- 🍵 Чаепитие с пирожками
- 👨👩👧👦 Подходит для детей и родителей
Что можно увидеть
- Закладной камень
- Глебовский мост
- Христорождественский собор
- Верхний Посад
Описание квеста
Закладной камень. Что это за непонятная надпись? Да ещё и на старославянском языке… Вместе разберём, что написано на камне и как это связано с основанием города.
Глебовский мост. Какой красивый вид отсюда открывается на кремль! Выполнив задание от князя, вы узнаете, на каких реках он основал город и почему выбрал именно это место.
Христорождественский собор. С помощью подсказки вы узнаете, из какого материала и когда он был построен.
Гриб-дозорный. А кто это тут защищает границу княжества? Дозорный? А в верную ли сторону направлен его взгляд? Выполнив задание, вы получите прибор, с помощью которого это и проверите.
Гриб-художник. Какая красота вокруг нас! Неудивительно, что эти виды вдохновляли художников. Вы увидите картину одного из них, а ещё найдёте место, с которого её писали.
Верхний Посад. Здесь 400 лет назад шла бойкая торговля — вы выясните, чем платили, когда монет ещё не было, и рассмотрите старинные предметы рязанских мастеров.
*И подарки тоже будут — всем!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям до 14 лет и их родителям
- Квест проходит на улице — около 45–50 минут.
- В стоимость включено: сопровождение гида, подарки каждому участнику
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды