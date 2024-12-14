Семейный квест в историческом центре Рязани «Здесь был Князь!»

Увлекательный квест в историческом центре Рязани подарит незабываемые впечатления всей семье. Загадки, старинные вещи и чаепитие ждут вас
Квест-экскурсия в Рязани предлагает участникам окунуться в историю города через выполнение интересных заданий.

Вы узнаете, что такое закладной камень, как выглядел Глебовский мост и из чего построен Христорождественский собор.

Дети и взрослые смогут подержать в руках старинные вещи, познакомиться с историей торговли Верхнего Посада и насладиться чаепитием с пирожками. Подарки за смекалку ждут каждого участника
5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🧩 Интересные загадки для всей семьи
  • 🏰 Исторические места Рязани
  • 🎁 Подарки за участие
  • 🍵 Чаепитие с пирожками
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для детей и родителей
Семейный квест в историческом центре Рязани «Здесь был Князь!»
Семейный квест в историческом центре Рязани «Здесь был Князь!»
Семейный квест в историческом центре Рязани «Здесь был Князь!»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Закладной камень
  • Глебовский мост
  • Христорождественский собор
  • Верхний Посад

Описание квеста

Закладной камень. Что это за непонятная надпись? Да ещё и на старославянском языке… Вместе разберём, что написано на камне и как это связано с основанием города.

Глебовский мост. Какой красивый вид отсюда открывается на кремль! Выполнив задание от князя, вы узнаете, на каких реках он основал город и почему выбрал именно это место.

Христорождественский собор. С помощью подсказки вы узнаете, из какого материала и когда он был построен.

Гриб-дозорный. А кто это тут защищает границу княжества? Дозорный? А в верную ли сторону направлен его взгляд? Выполнив задание, вы получите прибор, с помощью которого это и проверите.

Гриб-художник. Какая красота вокруг нас! Неудивительно, что эти виды вдохновляли художников. Вы увидите картину одного из них, а ещё найдёте место, с которого её писали.

Верхний Посад. Здесь 400 лет назад шла бойкая торговля — вы выясните, чем платили, когда монет ещё не было, и рассмотрите старинные предметы рязанских мастеров.

*И подарки тоже будут — всем!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям до 14 лет и их родителям
  • Квест проходит на улице — около 45–50 минут.
  • В стоимость включено: сопровождение гида, подарки каждому участнику
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
14 дек 2024
Очень интересно! Экскурсия в форме викторины и квеста прекрасный формат. Благодаря уникальному формату в игровой форме новые знания и сведения легко запечатлились. Ребенок с удовольствием слушал исторические факты и участвовал в роли помощницы.

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