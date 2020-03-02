51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсия начнётся в самом центре города – на перекрестке улиц Соборная и Астраханская.
Мы заглянем в окна «расстрельных» подвалов.
Узнаем, почему в самом престижном доме города люди не живут подолгу.
Познакомимся с домом Салтыкова-Щедрина.
Попробуем разгадать тайну старого парка, где произошла таинственная гибель влюбленной девушки.
Увидим первый дом рязанских губернаторов.
Пройдемся по старейшему в России тракту.
Закончим экскурсию у богадельни Мальшина, в окнах которой часто видят белую фигуру хрупкой женщины.
Экскурсия проходит пешком, поэтому желательна удобная обувь. Маршрут занимает около трех километров и длится полтора-два часа. В Мальшинской богадельне есть иконная лавка. При желании можем её вместе посетить.
Прогулка будет интересна всем, кто любит прикоснуться к старинным тайнам и просто полезно и увлекательно пройтись по городу.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Центральный вход библиотеки им. М. Горького.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Преподаватель истории, занимаюсь изучением истории Рязани. Но в учебниках про город приводятся не интересные сухие данные статистики. Зато в архиве много интересной информации, много полезных сведений мне удалось почерпнуть у старожилов, которых с каждым годом становится все меньше. Хочется, чтобы люди знали Рязань не просто как провинциальный городок, а как интереснейшее историческое место, связанное не только с монголами и С. А. Есениным.
Любовь - замечательный экскурсовод! Интересный рассказ, прекрасная речь, мы узнали много нового о городе. Прогулка получилась просто чудесной! Спасибо огромное!
Ксения
20 января 2020
Экскурсия впечатлила. Просто, понятно, ненапряжно и при этом очень увлекательно. Если хотите получить эксклюзивную информацию об истории развития Рязани, вам сюда. Любовь - молодец 👍
Нина
7 января 2020
Интересная, легкая, увлекательная экскурсия. 2,5 часа на одном дыхании. Спасибо, Любовь!
Марина
5 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Узнали много интересного про Рязань и ее жителей. Чувствуется, что гид очень хорошо знает историю города, любит его. Энтузиазм, с которым она нам рассказывала о людях и зданиях заражает. Спасибо за интересную экскурсию!
Анастасия
4 ноября 2019
Очень интересная экскурсия. Рассказывается о знаменитых людях родом из Рязани и домах. Детям понравились истории про дом с привидением, про старый немецкий отель с проклятием, про наташкин сад и , конечно, грибы с глазами. Гид ведёт экскурсию очень увлекательно, впечатления только положительные. Огромное спасибо!
Анна
3 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендуем! ! Отличный экскурсовод, видно, как Любовь любит своё дело, поэтому так познавательно и интересно её слушать и не хочется расставаться.
Ольга
26 августа 2019
Все было замечательно!
Маргарита
15 августа 2019
Конечно, общаться с такими людьми как Люба - истинное удовольствие. Умница, настоящий интеллигент, прекрасно образованная, фанат своего дела, работает в архивах, общается со старожилами, со специалистами, красавица, в конце концов. Как повезло ее ученикам! Уровень экскурсии высочайший. Грамотно выстроенный маршрут. Любе удалось невозможное - открыть нам Рязань со второго раза. В том смысле, что мы уже были в Рязани, и она нам как-то не показалась. Но в этот раз!.. В этот раз мы были счастливы, что увидели другую Рязань. Это город моих предков, мне это было важно. Нет слов, чтобы выразить благодарность Любе. Это были прекрасные и ценнейшие два часа нашей жизни. Настоятельно советуем всем побывать на этой изумительной экскурсии.
Александра
10 мая 2019
Замечательная экскурсия. Мы получили массу положительных эмоций. К сожалению, пробыли в городе совсем чуть чуть, но Любовь с такой нежностью рассказывала про Рязань, что хочется вернуться (что мы, надеюсь, и сделаем). Спасибо большое.
Оксана
8 апреля 2019
Были с мужем вдвоем на прекрасной экскурсии с Любовью 07 апреля 2019 года! Время пролетело незаметно. Обязательно всем, кто приезжает в Рязань, сходить на эту экскурсию!!! да это даже нельзя называть экскурсией, это слово не передает все то, что вы получите от замечательного рассказчика, увлеченного человека, Специалиста, фанатика, учителя истории, человека, который безумно любит свой город, его прекрасную, временами трагическую историю и с удовольствием делится накопленными знаниями с вами. Ходить обязательно всем, обязательно брать детей примерно с 10 лет. Им тоже будет интересно. Без такого человека вы и сотой доли не узнаете о Рязани!
А мы обязательно приедем еще в этот город!
Любовь, спасибо вам огромное!
Понять устройство Рязани и ее роль в ключевом этапе развития страны на прогулке с историком
17 век — ключевой этап в развитии не только нашего города, но и всей страны. Чтобы наглядно представить особенности Переславля Рязанского той эпохи, необходимо прогуляться в компании одного из его жителей — стрельца Степана Молодцова. На этой прогулке вы отправитесь в красочное путешествие в прошлое, познакомитесь с улицами и крепостями, воинственным лихолетьем и мирным укладом жизни горожан Переславля Рязанского 17 века. И поймете, каким важными событиями отметилось это столетие в истории России и какую роль в них сыграла Рязань.
Увидеть памятники седой старины и представить себе один из самых крупных торгов XVII века
Любителям исконно русской культуры и традиций и тем, кто хочет познакомиться с ними получше, прогулка с купцом по старой Рязани придется особенно по душе. В компании купца Афанасия Прянишникова вы узнаете, как в городе строили и чем торговали, погрузитесь в купеческий быт, попробуете вкусные съедобные сувениры в Галерее пряников и прочувствуете бойкий предприимчивый дух Рязани, стоявшей на торговом пути между Европой и Азией.