51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия "Таинственные места губернской Рязани" приглашает вас в увлекательное путешествие по историческим уголкам города.Откройте для себя Рязань с новой стороны, узнайте истории, скрытые за стенами старинных зданий и таинственных

парков. Ваше приключение начнется в самом сердце города, где каждый камень хранит в себе частицу прошлого. Вы познакомитесь с "расстрельными" подвалами, узнаете тайны престижного дома, в котором никто не задерживается надолго, и дома Салтыкова-Щедрина. Пройдитесь по маршрутам старинных трактов и узнайте историю любовных трагедий в старом парке. Экскурсия завершится у богадельни Мальшина, где, по легендам, появляется призрак женщины. Вашему вниманию предлагается не просто прогулка, а настоящее исследование, которое позволит вам по-новому взглянуть на город и его историю. Подходит для всех, кто ценит исторические расследования и желает провести время с пользой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по таинственным местам губернской Рязани - с мая по сентябрь. В это время прогулка будет наиболее комфортной и увлекательной, позволяя полностью насладиться историческими и мистическими аспектами города.

Сейчас август — это идеальное время.