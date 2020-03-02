51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Древняя Рязань известна большинству по учебнику истории только как начальная точка монгольского завоевания. И мало кто знает о её более поздней судьбе. Например, о загадочных постройках XVIII-XIX веков. Нам предстоит окунуться в размеренную жизнь губернского города и заглянуть в его тайны.

Встреча Центральный вход библиотеки им. М. Горького

Можно с детьми

До 10 человек

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей

Программа

Экскурсия начнётся в самом центре города – на перекрестке улиц Соборная и Астраханская.

Мы заглянем в окна «расстрельных» подвалов.

Узнаем, почему в самом престижном доме города люди не живут подолгу.

Познакомимся с домом Салтыкова-Щедрина.

Попробуем разгадать тайну старого парка, где произошла таинственная гибель влюбленной девушки.

Увидим первый дом рязанских губернаторов.

Пройдемся по старейшему в России тракту.

Закончим экскурсию у богадельни Мальшина, в окнах которой часто видят белую фигуру хрупкой женщины.

Экскурсия проходит пешком, поэтому желательна удобная обувь. Маршрут занимает около трех километров и длится полтора-два часа. В Мальшинской богадельне есть иконная лавка. При желании можем её вместе посетить.

Прогулка будет интересна всем, кто любит прикоснуться к старинным тайнам и просто полезно и увлекательно пройтись по городу.