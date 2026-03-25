51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия "Таинственные места губернской Рязани" приглашает вас в увлекательное путешествие по историческим уголкам города.
Откройте для себя Рязань с новой стороны, узнайте истории, скрытые за стенами старинных зданий и таинственных
Откройте для себя Рязань с новой стороны, узнайте истории, скрытые за стенами старинных зданий и таинственных
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Загадочные постройки XVIII-XIX веков
- 🏛 Исторические здания и их тайны
- 👻 Мистические истории и легенды
- 🚶♂️ Увлекательная пешая прогулка
- 🏞 Посещение старейшего тракта России
- 🕵️♂️ Интересные факты о губернской Рязани
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по таинственным местам губернской Рязани - с мая по сентябрь. В это время прогулка будет наиболее комфортной и увлекательной, позволяя полностью насладиться историческими и мистическими аспектами города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Расстрельные подвалы
- Дом Салтыкова-Щедрина
- Старый парк
- Первый дом рязанских губернаторов
- Богадельня Мальшина
Описание экскурсии
Программа
Экскурсия начнётся в самом центре города – на перекрестке улиц Соборная и Астраханская.
- Мы заглянем в окна «расстрельных» подвалов.
- Узнаем, почему в самом престижном доме города люди не живут подолгу.
- Познакомимся с домом Салтыкова-Щедрина.
- Попробуем разгадать тайну старого парка, где произошла таинственная гибель влюбленной девушки.
- Увидим первый дом рязанских губернаторов.
- Пройдемся по старейшему в России тракту.
- Закончим экскурсию у богадельни Мальшина, в окнах которой часто видят белую фигуру хрупкой женщины.
Экскурсия проходит пешком, поэтому желательна удобная обувь. Маршрут занимает около трех километров и длится полтора-два часа. В Мальшинской богадельне есть иконная лавка. При желании можем её вместе посетить.
Прогулка будет интересна всем, кто любит прикоснуться к старинным тайнам и просто полезно и увлекательно пройтись по городу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 755 туристов
Преподаватель истории, занимаюсь изучением истории Рязани. Но в учебниках про город приводятся не интересные сухие данные статистики. Зато в архиве много интересной информации, много полезных сведений мне удалось почерпнуть у
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 123 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Повезло, что в знакомстве с Рязанью нам помогла Любовь, она нас заразила этим городом!, его деревянным зодчеством (желаем вашей борьбе за его сохранение полной и безоговорочной победы!), удивительно-прекрасным меценатством рязанского купечества, стилем города. Наинтереснейшая экскурсия, от души рекомендуем всем неравнодушным к истории нашей великой Родины. Такие светочи, как Любовь, мотивируют на изучение прошлого, ведь оно точь-в-точь повторяется в нашем настоящем.
Любовь
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такие добрые слова, за Вашу искреннюю любовь к истории, за интерес к нашей любимой Рязани! Вот для таких путешественников, с горящими глазами и горячими сердцами, хочется проводить еще больше экскурсий! С уважением, гид в Рязани Любовь
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Н
путешествовали по Рязани в июне 2026г. Любовь рассказывала про историю, архитектуру, знаменитых людей Рязани. Показывала малоизвестные места в городе. Любовь владеет разнообразной информацией из истории города, о биографии знаменитостей. Отвечает на любые вопросы. Экскурсия интересна и взрослым и детям. Были очень довольны
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Очень красивая, доброжелательная, интеллигентная Любовь подарила нам замечательную, интересную, душевную прогулку. Узнали много разных фактов, понравился нестандартный маршрут! Спасибо большое!
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Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод Любовь! Интересный рассказ о истории города со множеством деталей. Спасибо Любови и однозназно рекомендуем прогуляться с ней по Рязани!
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Огромное спасибо за интересную прогулку. Очень много интересной информации, прекрасный рассказ, позитивная Любовь, которая увлеченно рассказывает о любимом городе. Вся наша группа в полнейшем восторге! 2+ часа на одном дыхании.
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Спасибо за экскурсию! Компания была разновозрастная - взрослые, подростки и дети, всем понравилось и всем было интересно. Интересные и неожиданные факты. Отличная подача материала и прекрасная дикция🤝🙏
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Входит в следующие категории Рязани
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