Побывать в самом живописном уголке Рязанской области на групповой автобусной экскурсии
Вы понаблюдаете за журавлями и зубрами в естественной среде обитания, пройдёте по живописному лесу и надышитесь воздухом, который можно есть ложкой. А в дополнение заглянете Музей сельского быта и колоритное село Ижевское.
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Описание
Что вас ожидает
Журавли и зубры в Окском заповеднике. Конечно, в первую очередь в Окский заповедник нужно ехать ради журавлиного и зубрового питомника. Мы посетим оба: понаблюдаем за грациозными журавлями в их естественной среде обитания, познакомимся с мощными зубрами. Прогулка к журавлям возможна только в хорошую погоду: если она нас подведёт, то заменим эту часть программы посещением музея природы Окского заповедника.
Кроме того, за дополнительную плату вы сможете отправиться на конную прогулку по заповеднику, а также отобедать в местном кафе пловом.
Музей сельского быта. Нагулявшись по заповеднику, мы отправимся в Орехово, где посетим музей сельского быта. Вы увидите подлинные предметы и инструменты, которые были незаменимы в домашнем хозяйстве в 19 — начале 20 века. Слегка прикоснётесь к атмосфере того времени и узнаете больше о жителях деревень прошлых столетий.
Прогулка в Ижевском. На обратном пути сделаем небольшую остановку (20-30 мин.) в селе Ижевском — в 19 веке это было одно из богатейших сёл Российской империи. Посмотрим на сохранившиеся старинные дома, церковь и другие интересные постройки.
Также в дороге вы увидите остатки стекольного завода 19 века, а с эстакады на реке Пра полюбуетесь исконно русскими пейзажами окрестностей.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На микроавтобусе в группе до 19 человек
- Дорога от Рязани до заповедника займет примерно 2 часа
- В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована
- Возьмите с собой чай/кофе в термосе и перекус
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость экскурсии входит: транспорт, сопровождение гида, путевая экскурсия, посещение обоих питомников. А также входные билеты в визит-центр в случа, если журавлиный питомник недоступен для посещения.
- За дополнительную оплату вы сможете перекусить в кафе и покататься на лошадях, сходить в визит-центр, купить сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.