Отправляемся в заповедную Мещёру! В группе до 19 человек вы посетите Окский заповедник — райский уголок для любителей природы и животных. Вы понаблюдаете за журавлями и зубрами в естественной среде обитания, пройдёте по живописному лесу и надышитесь воздухом, который можно есть ложкой. А в дополнение заглянете Музей сельского быта и колоритное село Ижевское.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Журавли и зубры в Окском заповеднике. Конечно, в первую очередь в Окский заповедник нужно ехать ради журавлиного и зубрового питомника. Мы посетим оба: понаблюдаем за грациозными журавлями в их естественной среде обитания, познакомимся с мощными зубрами. Прогулка к журавлям возможна только в хорошую погоду: если она нас подведёт, то заменим эту часть программы посещением музея природы Окского заповедника.

Кроме того, за дополнительную плату вы сможете отправиться на конную прогулку по заповеднику, а также отобедать в местном кафе пловом.

Музей сельского быта. Нагулявшись по заповеднику, мы отправимся в Орехово, где посетим музей сельского быта. Вы увидите подлинные предметы и инструменты, которые были незаменимы в домашнем хозяйстве в 19 — начале 20 века. Слегка прикоснётесь к атмосфере того времени и узнаете больше о жителях деревень прошлых столетий.

Прогулка в Ижевском. На обратном пути сделаем небольшую остановку (20-30 мин.) в селе Ижевском — в 19 веке это было одно из богатейших сёл Российской империи. Посмотрим на сохранившиеся старинные дома, церковь и другие интересные постройки.

Также в дороге вы увидите остатки стекольного завода 19 века, а с эстакады на реке Пра полюбуетесь исконно русскими пейзажами окрестностей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На микроавтобусе в группе до 19 человек

Дорога от Рязани до заповедника займет примерно 2 часа

В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована

Возьмите с собой чай/кофе в термосе и перекус

Что входит в стоимость, а что — нет