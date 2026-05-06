Побывать в самом живописном уголке Рязанской области на автомобильной экскурсии
Отправляемся в заповедную Мещёру! В группе до 3 человек вы посетите Окский заповедник — райский уголок для любителей природы и животных.
Вы понаблюдаете за журавлями и зубрами в естественной среде обитания, пройдёте по живописному лесу и надышитесь воздухом, который можно есть ложкой. А в дополнение заглянете в Музей сельского быта и колоритное село Ижевское.
Журавли и зубры в Окском заповеднике. Конечно, в первую очередь в Окский заповедник нужно ехать ради журавлиного и зубрового питомника. Мы посетим оба: понаблюдаем за грациозными журавлями в их естественной среде обитания, познакомимся с мощными зубрами. Прогулка к журавлям возможна только в хорошую погоду: если она нас подведёт, то заменим эту часть программы посещением музея природы Окского заповедника. А ещё мы осмотрим остатки стекольного завода 19 века, эстакаду на реке Пра и пройдём по экотропе. Вы услышите, как содержатся маленькие птенцы и взрослые птицы — от гида, которая несколько раз работала волонтёром в питомнике.
Музей сельского быта. Нагулявшись по заповеднику, мы отправимся в Орехово, где посетим музей сельского быта. Вы увидите подлинные предметы и инструменты, которые были незаменимы в домашнем хозяйстве в 19 — начале 20 века. Слегка прикоснётесь к атмосфере того времени и узнаете больше о жителях деревень прошлых столетий. Потом сходите в гости к устроителю музея, где сможете выпить чай из чабреца и узнать больше о здешних местах и посмотреть фотографии времен 20 лет до революции и 20 — после.
Прогулка на свежем воздухе. При хорошей погоде устроим на траве перекус, для этого у нас есть коврики. Или заедем в село Ижевское — в 19 веке это было одно из богатейших сёл Российской империи. Посмотрим на сохранившиеся старинные дома, церковь и другие интересные постройки.
Если хотите увидеть настоящий спускаемый аппарат космического корабля и тюбики с космической едой, мы можем посетить музей космонавтики.
А в музее ретротехники вы услышите рассказ о знаковых автомобилях и мотоциклах советской эпохи, сможете попробовать свои силы в разборке и сборке различных видов оружия, и сделать фото в ретроавтомобиле.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На машине гида в компании до 3 человек
Дорога от Рязани до заповедника займёт примерно 2 часа
В стоимость включены: услуги гида, трансфер по программе, чай из чабреца с мятой или чашка ароматного кофе, а также печенье, питьевая вода и влажные салфетки
В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована
В заповеднике журавлей не выпускают в уличные вольеры при сильном ветре, снегопаде и температуре ниже минус 5°C. В этом случае журавлиный питомник заменим на музей природы
Надевайте закрытую обувь и возьмите с собой спрей от комаров и средство от клещей
Также возьмите с собой перекус и термос с чаем/кофе
Если вас интересуют другие даты, пишите гиду. Если будет возможность, даты могут быть скорректированы
Дополнительные опции
Можем поехать на вашем авто со скидкой 4000 ₽. В нём должно быть место для гида
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
При открытой дороге можем заехать на городище Старая Рязань. Стоимость и маршрут обсуждается заранее. В случае увеличения маршрута дополнительно оплачиваются услуги гида из расчёта 2000 ₽/час и пробег машины 30 ₽/км
Дополнительно оплачиваются:
посещение каждого питомника — 100 ₽ взрослые
посещение музея сельского быта и поход в гости к устроителю музея — 300-500 ₽ за чел.
билеты в музей космонавтики — 100 ₽ взрослые, 70 ₽ студенты, 50 ₽/дети
экскурсия по музею космонавтики — 400 ₽ за группу
билеты в музей ретротехники: –700 ₽ взрослые, дети до 7 лет — бесплатно
экскурсии по музею ретротехники— 5000 ₽ для группы до 5 человек, дополнительное место в экскурсионной группе — 1000 ₽ Если вы хотите посетить музей, выезжать нужно в 08:00. Сообщите об этом гиду заранее в переписке.
вход на территорию Окского государственного заповедника — 300 ₽ за чел. Есть льготы, берите соответствующие документы. В заповедник входят оба питомника, остатки завода, эстакада на р. Пра, без оплаты посещение невозможно
перекус в кафе, посещение визит-центра, сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 684 туристов
Привет, мы команда историков, писателей и режиссёров! В наших авторских экскурсиях мы собрали для вас интересную и важную информацию, разработали маршруты, полные сюрпризов и нешаблонных мест. Приглашаем вас в исследовательское путешествие, где вы будете и участниками, и зрителями. Мы вместе будем углубляться, наслаждаться, размышлять о связи времён, разгадывать коды, заряжаться энергией, впитывать новые картинки, краски, запахи и звуки. До встречи:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Недавно посетили Окский государственный заповедник, и эта поездка оставила след в самом сердце. Хочу поблагодарить тех людей, которые сделали наш день незабываемым. Нашим экскурсоводом была Елена — профессионал с большой читать дальшеуменьшить
буквы. Она построила маршрут так, что мы ни минуты не скучали. Но самым сильным потрясением для нас стали стерхи. Эти редчайшие белые журавли просто поражают воображение. Величие и хрупкость: когда осознаешь, насколько это редкий вид и сколько труда вложено в его спасение. Елена рассказала о них столько трогательных историй, что мы смотрели на этих птиц затаив дыхание. Это зрелище, которое невозможно забыть! Конечно, зубры тоже впечатлили своей мощью, но именно стерхи стали главным эстетическим открытием дня. После заповедных троп мы отправились в село Орехово к Сергею, владельцу удивительного самобытного музея. И это было идеальное завершение дня! Сергей — человек невероятной пассионарности. Его музей — это не просто собрание старины, это живой организм. Каждая вещь в его руках обретает голос. Здесь чувствуется настоящая, честная любовь к своей земле. У Сергея получилось создать место, где время будто замедляется. ✨ Огромное спасибо Елене за знания и те эмоции, которые подарили нам встречи со стерхами, зубрами, и Сергею за его гостеприимство и сохранение народной души. Если вы ищете место для перезагрузки — вам точно сюда!
Елена
Ответ организатора:
Елена. Благодарю за отзыв. Рада, что вы с сыном получили удовольствие.
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Наталья
Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить общий язык с ребенком 10 лет, который не видел такого читать дальшеуменьшить
количества комаров:) Целый день прошел, как в компании давно знакомого человека, поэтому было очень комфортно. Побывали в доме, где родился Циолковский, увидели журавлей, зубров, немного прошлись по эко-тропе (была весна и было много воды еще), восхитил дом-музей сельского быта, где все можно потрогать, обо всем узнать и спросить, очень интересно!!! Спасибо Елене за компанию!
+2
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Татьяна
Обожаю природные экскурсии! Там заряжаешся энергией и полностью абстрагируешься от рабочих будней. Вчерашнее путешествие получилось именно таким. Большое впечатление произвели виды на реку Пра и лесной воздух пахнущий соснами, солнцем читать дальшеуменьшить
и немножко детством. С удовольствием понаблюдали с журавлями и зубрами, побродили по развалинам стекольного завода, а ещё познакомились с необыкновенным человеком, основателем музея старинного быта. Здесь больше всего запомнились вещи с историей и звук старинного граммофона. Спасибо организатору за замечательное путешествие).
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D
David
What a lovely day out from Ryazan with the lovely guide Elena. In this tour you learn a lot about the Ryazan oblast and pass through a selection of pretty читать дальшеуменьшить
villages to get to the bison and crane sanctuary. There you will see the preservation efforts. After this, we went to a viewpoint of the river and visited the remains of an abandoned factory. The area has a famous history of brick and glass making. On the way back we stopped at the museum of a local collector where I was treated to a nice conversation about the rich history of the villages. A very wholesome and filled day.
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Andrey
Экскурсия отличная, посмотрели на зубров, журавлей, прогулялись по берегу реки, экскурсовод рассказала много интересного про историю края, заехали в музей сельского быта - очень много интересных экспонатов домашнего обихода, сельскохозяйственной и домашней утвари начала прошлого века. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!
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О
Ольга
Прекрасно провели время на природе. Красавцы стерхи и другие птицы, мощь зубров. Река и её берега, все очень красиво. Прекрасный музей, приятно увидеть старинные вещи, что то узнать новое.
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