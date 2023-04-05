В Окский заповедник - к журавлям и зубрам

Побывать в самом живописном уголке Рязанской области на групповой автобусной экскурсии

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Отправляемся в заповедную Мещёру! В группе до 19 человек вы посетите Окский заповедник — райский уголок для любителей природы и животных.

Вы понаблюдаете за журавлями и зубрами в естественной среде обитания, пройдёте по живописному лесу и надышитесь воздухом, который можно есть ложкой. А в дополнение заглянете Музей сельского быта и колоритное село Ижевское.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Ближайшие даты:
8
апр
14
апр
22
апр
25
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Журавли и зубры в Окском заповеднике. Конечно, в первую очередь в Окский заповедник нужно ехать ради журавлиного и зубрового питомника. Мы посетим оба: понаблюдаем за грациозными журавлями в их естественной среде обитания, познакомимся с мощными зубрами. Прогулка к журавлям возможна только в хорошую погоду: если она нас подведёт, то заменим эту часть программы посещением музея природы Окского заповедника.

Кроме того, за дополнительную плату вы сможете отправиться на конную прогулку по заповеднику, а также отобедать в местном кафе пловом.

Музей сельского быта. Нагулявшись по заповеднику, мы отправимся в Орехово, где посетим музей сельского быта. Вы увидите подлинные предметы и инструменты, которые были незаменимы в домашнем хозяйстве в 19 — начале 20 века. Слегка прикоснётесь к атмосфере того времени и узнаете больше о жителях деревень прошлых столетий.

Прогулка в Ижевском. На обратном пути сделаем небольшую остановку (20-30 мин.) в селе Ижевском — в 19 веке это было одно из богатейших сёл Российской империи. Посмотрим на сохранившиеся старинные дома, церковь и другие интересные постройки.

Также в дороге вы увидите остатки стекольного завода 19 века, а с эстакады на реке Пра полюбуетесь исконно русскими пейзажами окрестностей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе в группе до 19 человек
  • Дорога от Рязани до заповедника займет примерно 2 часа
  • В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована
  • Возьмите с собой чай/кофе в термосе и перекус

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии входит: транспорт, сопровождение гида, путевая экскурсия, посещение обоих питомников. А также входные билеты в визит-центр в случа, если журавлиный питомник недоступен для посещения.
  • За дополнительную оплату вы сможете перекусить в кафе и покататься на лошадях, сходить в визит-центр, купить сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи

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