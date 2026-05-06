Отправляемся в заповедную Мещёру! В группе до 3 человек вы посетите Окский заповедник — райский уголок для любителей природы и животных. Вы понаблюдаете за журавлями и зубрами в естественной среде обитания, пройдёте по живописному лесу и надышитесь воздухом, который можно есть ложкой. А в дополнение заглянете в Музей сельского быта и колоритное село Ижевское.

Описание экскурсии

Журавли и зубры в Окском заповеднике. Конечно, в первую очередь в Окский заповедник нужно ехать ради журавлиного и зубрового питомника. Мы посетим оба: понаблюдаем за грациозными журавлями в их естественной среде обитания, познакомимся с мощными зубрами. Прогулка к журавлям возможна только в хорошую погоду: если она нас подведёт, то заменим эту часть программы посещением музея природы Окского заповедника. А ещё мы осмотрим остатки стекольного завода 19 века, эстакаду на реке Пра и пройдём по экотропе. Вы услышите, как содержатся маленькие птенцы и взрослые птицы — от гида, которая несколько раз работала волонтёром в питомнике.

Музей сельского быта. Нагулявшись по заповеднику, мы отправимся в Орехово, где посетим музей сельского быта. Вы увидите подлинные предметы и инструменты, которые были незаменимы в домашнем хозяйстве в 19 — начале 20 века. Слегка прикоснётесь к атмосфере того времени и узнаете больше о жителях деревень прошлых столетий. Потом сходите в гости к устроителю музея, где сможете выпить чай из чабреца и узнать больше о здешних местах и посмотреть фотографии времен 20 лет до революции и 20 — после.

Прогулка на свежем воздухе. При хорошей погоде устроим на траве перекус, для этого у нас есть коврики. Или заедем в село Ижевское — в 19 веке это было одно из богатейших сёл Российской империи. Посмотрим на сохранившиеся старинные дома, церковь и другие интересные постройки.

Если хотите увидеть настоящий спускаемый аппарат космического корабля и тюбики с космической едой, мы можем посетить музей космонавтики.

А в музее ретротехники вы услышите рассказ о знаковых автомобилях и мотоциклах советской эпохи, сможете

попробовать свои силы в разборке и сборке различных видов оружия, и сделать фото в ретроавтомобиле.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На машине гида в компании до 3 человек

Дорога от Рязани до заповедника займёт примерно 2 часа

В стоимость включены: услуги гида, трансфер по программе, чай из чабреца с мятой или чашка ароматного кофе, а также печенье, питьевая вода и влажные салфетки

В зависимости от погодных условий программа может быть скорректирована

В заповеднике журавлей не выпускают в уличные вольеры при сильном ветре, снегопаде и температуре ниже минус 5°C. В этом случае журавлиный питомник заменим на музей природы

Надевайте закрытую обувь и возьмите с собой спрей от комаров и средство от клещей

Также возьмите с собой перекус и термос с чаем/кофе

Если вас интересуют другие даты, пишите гиду. Если будет возможность, даты могут быть скорректированы

Дополнительные опции

Можем поехать на вашем авто со скидкой 4000 ₽. В нём должно быть место для гида

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом

При открытой дороге можем заехать на городище Старая Рязань. Стоимость и маршрут обсуждается заранее. В случае увеличения маршрута дополнительно оплачиваются услуги гида из расчёта 2000 ₽/час и пробег машины 30 ₽/км

Дополнительно оплачиваются: