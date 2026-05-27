Заглянем в прошлое Рязани — время купцов, меценатов и городских легенд.
Вы погуляете по знаковым местам, увидите дворец и первую электростанцию, услышите об иконе в трактире и первой женщине-математике и поймёте, что происходило здесь в 18–19 веках. А после зайдёте в музей «Рязанские тайны Петра I», где вас угостят десертами по старинным рецептам.
Вы погуляете по знаковым местам, увидите дворец и первую электростанцию, услышите об иконе в трактире и первой женщине-математике и поймёте, что происходило здесь в 18–19 веках. А после зайдёте в музей «Рязанские тайны Петра I», где вас угостят десертами по старинным рецептам.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Гостиный двор 18–19 веков
- дом-утюг и старинный трактир с иконой «Знамение»
- «Грибную семейку», «Косопуза» и тех самых Шурика и Лиду
- путевой дворец Александра II и резной деревянный флигель усадьбы Лебедева
- здание училища девиц духовного звания и Николо-Дворянский храм
- реку без воды и первую городскую электростанцию
Узнаете:
- как из-за одного курьёза Благородное собрание стало Дворянским
- был ли путевой дворец императорским — или же это купеческая усадьба
- как сложилась судьба первой женщины-математика
- откуда в Рязани московский особняк
- как появились грибы с глазами и за что рязанцев называют косопузами
- зачем в дореволюционном трактире держали икону
А ещё
- пройдётесь по Дворянской улице и услышите о рязанских меценатах
- отыщете самое добродушное привидение
- научитесь правильно загадывать желание
- посетите музей «Рязанские тайны Петра I», попробуете сладости петровской эпохи и побываете на аудиенции
Организационные детали
Билеты в музей и дегустация включены в стоимость.
во вторник в 11:30 и 14:00, в среду в 12:00 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:30 и 14:00, в среду в 12:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 251 туриста
Увлекаюсь изучением истории региона — и однажды эта страсть из актрис привела меня в увлекательный мир гидов. Я прошла переобучение и получила аттестацию. Помогу увидеть город с разных ракурсов, полюбить его и захотеть вернуться. Не боюсь работать с детьми, а больше всего нравятся семейные экскурсии. Буду рада видеть вас в Рязани и на своих экскурсиях!
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «Старая Рязань и сладости времён Петра: прогулка и музей»
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
Познакомиться с историческими местами и святынями города, а после узнать, чем лакомились в старину
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Узнайте историю Рязани через стихи и рэп, прогуливаясь по Кремлю и Почтовой улице. Уникальный маршрут ждёт вас
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
до 14 чел.
Групповой трансфер из Рязани в музей Есенина, село Пощупово и Иоанно-Богословский монастырь
По следам знаменитого поэта и дорогам к древним святыням Рязанской земли
Начало: Ул. Завражного
Расписание: ежедневно в 08:00 и 21:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
3900 ₽ за человека
1800 ₽ за человека