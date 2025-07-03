Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Рязань
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, прогуливаясь по её историческим местам. Узнайте о жизни великих людей и легендах города
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Погрузитесь в историю Рязани через квест-экскурсию «Торговый тракт и его окрестности». Узнайте о прошлом города и насладитесь его архитектурой
Начало: У лесопарка
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июля 2025Рекомендую всем,кто хочет познакомиться с г. Рязань провести несколько часов с Петром. Замечательный рассказчик,глубоко знающий историю края,душевный человек. Спасибо Вам,Петр!
- ИИрина28 июня 2025Петр пунктуален, о встрече напоминает накануне. Хочу отметить грамотную речь экскурсовода, что для меня немаловажно. Излагает материал легко, с юмором, без занудства. Время экскурсии пролетело незаметно. Нашей семье экскурсия понравилась. Рекомендую однозначно!
- ЕЕлена27 июня 2025Все было чудесно. И погода не подвела. Экскурсия интересная, общались в форме диалога. Узнали много нового, вспомнили, что знали и учили,
- ИИрина12 мая 2025Выбрали данную экскурсию за нестандартный маршрут и остались очень довольны. Узнали историю создания лесопарка и строительства рязанского ВДНХ, прошли по
- ЕЕвгений2 мая 2025Спасибо за а интересную экскурсию
- ААлександра2 мая 2025Замечательная экскурсия с квестом! Елена отличный гид! Было интересно и весело не только взрослым,но и детям! Рекомендую!!!! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Скульптура «Грибы с глазами»»
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