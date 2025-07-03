читать дальше выяснили, что между нашими областями много общего, особенно в языке(мы из Воронежа). Время прошло незаметно, мы были так увлечены и вовлечены, что ничуть не устали, хотя походили знатно.

Все было чудесно. И погода не подвела. Экскурсия интересная, общались в форме диалога. Узнали много нового, вспомнили, что знали и учили,