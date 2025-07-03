Мои заказы

Скульптура «Грибы с глазами» – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Грибы с глазами»» в Рязани, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Добро пожаловать в Рязань
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Рязань
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, прогуливаясь по её историческим местам. Узнайте о жизни великих людей и легендах города
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Погрузитесь в историю Рязани через квест-экскурсию «Торговый тракт и его окрестности». Узнайте о прошлом города и насладитесь его архитектурой
Начало: У лесопарка
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
1200 ₽ за человека
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
4800 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июля 2025
    Добро пожаловать в Рязань
    Рекомендую всем,кто хочет познакомиться с г. Рязань провести несколько часов с Петром. Замечательный рассказчик,глубоко знающий историю края,душевный человек. Спасибо Вам,Петр!
  • И
    Ирина
    28 июня 2025
    Добро пожаловать в Рязань
    Петр пунктуален, о встрече напоминает накануне. Хочу отметить грамотную речь экскурсовода, что для меня немаловажно. Излагает материал легко, с юмором, без занудства. Время экскурсии пролетело незаметно. Нашей семье экскурсия понравилась. Рекомендую однозначно!
    Петр пунктуален, о встрече напоминает накануне. Хочу отметить грамотную речь экскурсовода, что для меня немаловажно. ИзлагаетПетр пунктуален, о встрече напоминает накануне. Хочу отметить грамотную речь экскурсовода, что для меня немаловажно. ИзлагаетПетр пунктуален, о встрече напоминает накануне. Хочу отметить грамотную речь экскурсовода, что для меня немаловажно. ИзлагаетПетр пунктуален, о встрече напоминает накануне. Хочу отметить грамотную речь экскурсовода, что для меня немаловажно. ИзлагаетПетр пунктуален, о встрече напоминает накануне. Хочу отметить грамотную речь экскурсовода, что для меня немаловажно. Излагает
  • Е
    Елена
    27 июня 2025
    Добро пожаловать в Рязань
    Все было чудесно. И погода не подвела. Экскурсия интересная, общались в форме диалога. Узнали много нового, вспомнили, что знали и учили,
    читать дальше

    выяснили, что между нашими областями много общего, особенно в языке(мы из Воронежа). Время прошло незаметно, мы были так увлечены и вовлечены, что ничуть не устали, хотя походили знатно.

  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
    Выбрали данную экскурсию за нестандартный маршрут и остались очень довольны. Узнали историю создания лесопарка и строительства рязанского ВДНХ, прошли по
    читать дальше

    пути торгового тракта, по дороге увидели много любопытных зданий, в том числе в стиле модерн, узнали истории людей, участвующих в создании и украшении города. По дороге отгадывали загадки))) По завершении экскурсии пообедали в трактире с очень уютным аутентичным интерьером и невероятно вкусной кухней. Экскурсию рекомендуем!

  • Е
    Евгений
    2 мая 2025
    Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
    Спасибо за а интересную экскурсию
  • А
    Александра
    2 мая 2025
    Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
    Замечательная экскурсия с квестом! Елена отличный гид! Было интересно и весело не только взрослым,но и детям! Рекомендую!!!! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Скульптура «Грибы с глазами»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Рязань
  2. Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
  3. «Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Памятник Есенину
  4. Успенский Собор
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Кремль
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Набережная
  10. Солотча
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Скульптура «Грибы с глазами»" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 4800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2025 год по теме «Скульптура «Грибы с глазами»», 9 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь