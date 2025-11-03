Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗагадки старинной Рязани
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнав её тайны и легенды. Откройте для себя купеческие дома и уникальные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Грибной квест по центру Рязани с элементами экскурсии
Погрузитесь в мир необычных грибов с глазами на улицах Рязани. Увлекательная экскурсия-квест, знакомство с историей и культурой города
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
15 дек в 09:30
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За счастьем в Рязань
Погрузитесь в атмосферу Рязани, исследуя её старинные здания и памятники. Узнайте о богатырях и знаменитых писателях, получив карту-квест в подарок
Начало: На площади Ленина
14 дек в 11:00
20 дек в 14:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
Начало: На улице Семинарская
14 дек в 11:00
21 дек в 10:45
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Отправиться в интерактивное путешествие по истории Рязани
Начало: У лесопарка
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
Узнайте тайны древней Рязани, пройдя по её историческим местам. Откройте для себя архитектурные шедевры и легенды, которые оживят прошлое
Начало: На Соборной площади
13 дек в 13:00
20 дек в 13:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 ноября 2025Просто замечательно! Было интересно даже детям 9 и 7 лет! Узнали Рязань с ее другой стороны и это просто здорово! Отдельное спасибо за чтение рэпа, этим он обворожил нашего папу))
Александр, спасибо большое!!! Было очень здорово, успехов во всем!
- ООлеся3 ноября 2025Долго сомневалась писать или нет отзыв, не хотелось портить рейтинг, но с другой стороны, хочется написать наши впечатления. Молодой человек
- ИИнна10 октября 2025Прекрасная и увлекательная экскурсия,Александр очень к себе располагает,мне и мои детям очень понравилось! 2 часа пронеслись незаметно. Маршрут просто отличный!
- ААльфия7 октября 2025Замечательный и интересный экскурсовод. Общительный и креативный. Подросткам 13-14 лет было просто и здорово общаться с Александром. А гвоздём передачи стал зачитанный им репчик. Мы решили классом его выучить. Надеюсь справимся и отснимем видосик.
Спасибо, Александр!
- ССветлана1 сентября 2025Эта экскурсия для тех кому хочется лёгкого рассказа для знакомства с городом. За два с половиной часа мы обошли почти все интересные места, нашли грибочки и узнали почему они с глазами. Спасибо, нам с семьёй понравилось!
- ААлександра9 августа 2025С удовольствием хочу порекомендовать Александра. Веселый, вежливый, позитивный, приятный собеседник. Любит свое дело, умело оперирует историческими фактами, излагает весьма доходчиво
- ЕЕкатерина6 августа 2025Такой экскурсии мы просто не ожидали: было очень познавательно, увлекательно, весело, интересно! 3 часа пролетели как один миг. Александр прекрасный
- ААлександр26 июля 2025Спасибо, Александр, за незабываемое приключение в поисках грибочков, благодарим за ваш профессионализм и творческое отношение ко всему процессу. Ваша экскурсия реально может вдохновить на поиски новых мест. Удачи вам на всех направлениях, как рабочих, так и творческих!!!!
- ЕЕлена25 июля 2025Добрый день читатель отзыва. Хочу рассказать о проведении экскурсии "Грибы с глазами" от Александра. Это на столько творческий экскурсовод, у
- ВВолкова19 июля 2025Очень интересная экскурсия
Александр рязанец и любит свой город
Рассказал не только о знаменитом прошлом Рязани но и интересные факты
- ААнна18 июля 2025Были на экскурсии с тремя детьми, понравилось всем! Мне вообще близок такой формат экскурсий, когда через простые повествования узнаешь такие
- ААлла13 июля 2025Были группой взрослых. Экскурсия очень понравилась. Не скучно, не утомительно. Время пролетело совершенно незаметно. Экскурсовод не закидывает датами, нудными фактами.
- ттатьяна7 июля 2025Нам все понравилось, спасибо
- ВВера3 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень приятный молодой человек, креативный. Сразу нашел подход и к детям и ко взрослым. Слушать было интересно, время пролетело незаметно, хотя ходили безочень долго уверена, что мы нашли все грибы в городе😊 Всем рекомендую
- ММария22 июня 2025Были на экскурсии с двумя детьми 9 лет и подростком. Когда во время экскурсии дети начинали "уставать", Александр быстро переключал
- ААнна20 июня 2025Сегодня Александр провёл для нас очень интересную экскурсию! Были с 2 детьми, они с интересом слушали. Кроме информации о городе, Александр читал нам стихи Есенина и исполнял свои песни. Спасибо! Всем рекомендуем эту экскурсию-квест!
- ММария20 июня 2025Александр - интересный рассказчик и путь хорошо подобран! Грибы с глазами вызывали улыбку, но помимо этого очень грамотно сделаны и в правильных местах поставлены! Прекрасная особенность города! С городом познакомились и подчеркнули его развитие! Спасибо Саше!
- ААнна19 июня 2025Чудесный экскурсовод с огромным багажом интересных знаний!
Очень важно - правильно подстроить материал под конкретных людей-гостей города, и Александр с этим справился просто виртуозно.
Если хотите не банальную экскурсию - вы попали по нужному адресу!
- ККонстантин17 июня 2025Интересно. Ненапряжно.
- ЛЛьвова15 июня 2025Отличная, увлекательная экскурсия! С большим удовольствием провели 2.5 часа в обществе Александра, видно что он много знает про свой город, любит свою работу! А как он читает стихи и реп- просто заслушаешься!
