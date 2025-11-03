читать дальше

которого глаза горят от проведения такого рода мероприятий, что просто всё прошло великолепно. Очень много знает стихов, сам пишет их и читает рэп. Мы вдохновились от самого начала и до самого конца. Сама я коренная рязанка, но из-за не хватки времени по улицам своего города в последний раз гуляла только в студенчестве, то есть 20 лет тому назад. А тут приехали гости из Балаково Саратовской области и выдалась потрясающая возможность прогуляться вместе с ними по своему родному городу, но уже с экскурсоводом. Путь предстоял не длинный, но увлекательный, с интересными историческими фактами и название экскурсии соответствовало действительности. Грибы с глазами были. Всех по фоткали и узнали почему же именно они сглазами и почему они на нас глядят. И если вы тоже хотите найти их местоположение, то Александра как путеводителя и классного рассказчика я не просто рекомендую, а советую и сама ещё ни раз к нему обращусь. Экскурсия была не заученная, а сделана с умом со своими знаниями и умением отклониться от темы и ответить на задаваемые вопросы. За место заявленных 2,5 часа у нас на экскурсию ушло 3 и Александр ни разу не смотрел на часы говоря что экскурсия подходит к концу и у нас осталось времени 5 минут. Нет, такого не было. Экскурсия была проведена на УРА. Большое спасибо вам, Александр.