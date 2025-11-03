Мои заказы

Памятник Лида и Шурик – экскурсии в Рязани

Найдено 15 экскурсий в категории «Памятник Лида и Шурик» в Рязани, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Загадки старинной Рязани
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Загадки старинной Рязани
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнав её тайны и легенды. Откройте для себя купеческие дома и уникальные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Пешая
2.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Квест
до 10 чел.
Грибной квест по центру Рязани с элементами экскурсии
Погрузитесь в мир необычных грибов с глазами на улицах Рязани. Увлекательная экскурсия-квест, знакомство с историей и культурой города
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Пешая
2 часа
205 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и байки Рязани
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
15 дек в 09:30
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 8 чел.
За счастьем в Рязань
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
За счастьем в Рязань
Погрузитесь в атмосферу Рязани, исследуя её старинные здания и памятники. Узнайте о богатырях и знаменитых писателях, получив карту-квест в подарок
Начало: На площади Ленина
14 дек в 11:00
20 дек в 14:00
5500 ₽ за человека
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
371 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
Начало: На улице Семинарская
14 дек в 11:00
21 дек в 10:45
1200 ₽ за человека
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Мне приснилось Рязанское небо» - прогулка по историческому центру
Разгадать тайны кремля без стен и услышать стихи великих поэтов
Начало: На улице Соборной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Отправиться в интерактивное путешествие по истории Рязани
Начало: У лесопарка
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Таинственные места губернской Рязани
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Рязань сквозь века
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)
Пешая
1.5 часа
77 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
Узнайте тайны древней Рязани, пройдя по её историческим местам. Откройте для себя архитектурные шедевры и легенды, которые оживят прошлое
Начало: На Соборной площади
13 дек в 13:00
20 дек в 13:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 ноября 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Просто замечательно! Было интересно даже детям 9 и 7 лет! Узнали Рязань с ее другой стороны и это просто здорово! Отдельное спасибо за чтение рэпа, этим он обворожил нашего папу))
    Александр, спасибо большое!!! Было очень здорово, успехов во всем!
  • О
    Олеся
    3 ноября 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Долго сомневалась писать или нет отзыв, не хотелось портить рейтинг, но с другой стороны, хочется написать наши впечатления. Молодой человек
    читать дальше

    располагает к себе детей, вежливый, внимательный. Пошел на встречу и изменил маршрут согласно нашим предпочтениям. За это спасибо! Но… исторически немного скудная экскурсия;(я согласна с отзывом, что не хватает истории и структуры рассказа. Аргумент экскурсовода под отзывом, что экскурсия содержит много интересных фактов не могу подтвердить. Длинный рассказ про прошлогоднюю ёлку, которая не горела и администрация города нервничала - был совсем не интересен. Очень много времени было уделено мужчине, которой всех взвешивает около памятника Ленина. Как мне кажется, можно было обойтись одним упоминанием. Обычно экскурсию сопровождают фото материалом, распечатками об исторических моментах - тут не было ничего. Задала вопрос про самый узкий дом, почему он такой. Ответ был: раньше строили так и не думали о значении. Ну нет!)) пришлось самой все читать в интернете: историю, кто там жил, почему и для чего была эта постройка. Мы путешественники со стажем, есть с чем сравнить. Я бы рекомендовала эту экскурсию молодежи, она не обременена историей, легкая, без подробностей, со стихами и в конце с рэпом, который мы не оценили и дети тоже, текст непонятный - «белый стих». Журналист и историк - все таки есть разница) даже в речевых оборотах)

    Долго сомневалась писать или нет отзыв, не хотелось портить рейтинг, но с другой стороны, хочется написать
  • И
    Инна
    10 октября 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Прекрасная и увлекательная экскурсия,Александр очень к себе располагает,мне и мои детям очень понравилось! 2 часа пронеслись незаметно. Маршрут просто отличный!
  • А
    Альфия
    7 октября 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Замечательный и интересный экскурсовод. Общительный и креативный. Подросткам 13-14 лет было просто и здорово общаться с Александром. А гвоздём передачи стал зачитанный им репчик. Мы решили классом его выучить. Надеюсь справимся и отснимем видосик.
    Спасибо, Александр!
  • С
    Светлана
    1 сентября 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Эта экскурсия для тех кому хочется лёгкого рассказа для знакомства с городом. За два с половиной часа мы обошли почти все интересные места, нашли грибочки и узнали почему они с глазами. Спасибо, нам с семьёй понравилось!
    Эта экскурсия для тех кому хочется лёгкого рассказа для знакомства с городом. За два с половиной
  • А
    Александра
    9 августа 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    С удовольствием хочу порекомендовать Александра. Веселый, вежливый, позитивный, приятный собеседник. Любит свое дело, умело оперирует историческими фактами, излагает весьма доходчиво
    читать дальше

    и интересно. Очень рады, что попали к вам на экскурсию. Приезжайте к нам в Петербург, будем рады вас видеть). Желаем процветания, приятных и благодарных слушателей. Очень приятно, что вам удалось в жизни дело по душе! До новых встреч)

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Такой экскурсии мы просто не ожидали: было очень познавательно, увлекательно, весело, интересно! 3 часа пролетели как один миг. Александр прекрасный
    читать дальше

    гид, очень творческая личность, очень добрый и душевный. Мы в полном восторге. Узнали много нового о Рязани, насладились рэпом Александра, посетили много интересных и необычных мест. Рекомендую всем однозначно! Александру желаю творческих успехов и успехов в работе с туристами. Было супер и незабываемо, очень впечатляюще, спасибо Вам огромное!

    Такой экскурсии мы просто не ожидали: было очень познавательно, увлекательно, весело, интересно! 3 часа пролетели как
  • А
    Александр
    26 июля 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Спасибо, Александр, за незабываемое приключение в поисках грибочков, благодарим за ваш профессионализм и творческое отношение ко всему процессу. Ваша экскурсия реально может вдохновить на поиски новых мест. Удачи вам на всех направлениях, как рабочих, так и творческих!!!!
  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Добрый день читатель отзыва. Хочу рассказать о проведении экскурсии "Грибы с глазами" от Александра. Это на столько творческий экскурсовод, у
    читать дальше

    которого глаза горят от проведения такого рода мероприятий, что просто всё прошло великолепно. Очень много знает стихов, сам пишет их и читает рэп. Мы вдохновились от самого начала и до самого конца. Сама я коренная рязанка, но из-за не хватки времени по улицам своего города в последний раз гуляла только в студенчестве, то есть 20 лет тому назад. А тут приехали гости из Балаково Саратовской области и выдалась потрясающая возможность прогуляться вместе с ними по своему родному городу, но уже с экскурсоводом. Путь предстоял не длинный, но увлекательный, с интересными историческими фактами и название экскурсии соответствовало действительности. Грибы с глазами были. Всех по фоткали и узнали почему же именно они сглазами и почему они на нас глядят. И если вы тоже хотите найти их местоположение, то Александра как путеводителя и классного рассказчика я не просто рекомендую, а советую и сама ещё ни раз к нему обращусь. Экскурсия была не заученная, а сделана с умом со своими знаниями и умением отклониться от темы и ответить на задаваемые вопросы. За место заявленных 2,5 часа у нас на экскурсию ушло 3 и Александр ни разу не смотрел на часы говоря что экскурсия подходит к концу и у нас осталось времени 5 минут. Нет, такого не было. Экскурсия была проведена на УРА. Большое спасибо вам, Александр.

  • В
    Волкова
    19 июля 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Очень интересная экскурсия
    Александр рязанец и любит свой город
    Рассказал не только о знаменитом прошлом Рязани но и интересные факты
    читать дальше

    малознакомые для большинства может быть не только гостей но и самих рязанцев. Это экскурсия квест в поисках маленьких скульптур к меня уже третья. До этого мы с внучкой искали в Костроме зайцев- Мазайцев и павлинов - мавлинов в Серпухове. Мне очень нравится формат этих экскурсий ищешь фигурки и
    много узнаешь в разной форме об истории города где происходит экскурсия
    Я бы посоветовала Александру внести интригу в поисках фигурок, чтобы туристы сами искали фигурки, просто подводить к месту где они находятся и дать возможность самим обнаружить
    А так все было замечательно
    Александр читал стихи рассказывал истории. Успехов ему в этом нелёгком деле и благодарных экскурсантов. Всем советую посетить эту экскурсию

  • А
    Анна
    18 июля 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Были на экскурсии с тремя детьми, понравилось всем! Мне вообще близок такой формат экскурсий, когда через простые повествования узнаешь такие
    читать дальше

    истории города, которые и местные не все знают. Было задорно) и стихи читал нам Александр и рэп и историй курьезных городских наслушались и грибы попутно понаходили.

    Были на экскурсии с тремя детьми, понравилось всем! Мне вообще близок такой формат экскурсий, когда через
  • А
    Алла
    13 июля 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Были группой взрослых. Экскурсия очень понравилась. Не скучно, не утомительно. Время пролетело совершенно незаметно. Экскурсовод не закидывает датами, нудными фактами.
    читать дальше

    Подача очень живая. На наши вопросы, которыми мы закидывали, сбивая с темы, отвечал совершенно не сбиваясь с темы экскурсии:) Спасибо Александру!

  • т
    татьяна
    7 июля 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Нам все понравилось, спасибо
  • В
    Вера
    3 июля 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень приятный молодой человек, креативный. Сразу нашел подход и к детям и ко взрослым. Слушать было интересно, время пролетело незаметно, хотя ходили безочень долго уверена, что мы нашли все грибы в городе😊 Всем рекомендую
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень приятный молодой человек, креативный. Сразу нашел подход и к детям и
  • М
    Мария
    22 июня 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Были на экскурсии с двумя детьми 9 лет и подростком. Когда во время экскурсии дети начинали "уставать", Александр быстро переключал
    читать дальше

    их на поиски грибов и у них появлялось второе дыхание 🙃 С нашим подростком Александр также нашёл
    общий язык и общие темы!!! Взрослые отметили хорошее знание истории и интересные локации 👍 По окончанию экскурсии дети с Александром обменялись творческими номерами и счастливые отправились домой ☺️

  • А
    Анна
    20 июня 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Сегодня Александр провёл для нас очень интересную экскурсию! Были с 2 детьми, они с интересом слушали. Кроме информации о городе, Александр читал нам стихи Есенина и исполнял свои песни. Спасибо! Всем рекомендуем эту экскурсию-квест!
    Сегодня Александр провёл для нас очень интересную экскурсию! Были с 2 детьми, они с интересом слушали
  • М
    Мария
    20 июня 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Александр - интересный рассказчик и путь хорошо подобран! Грибы с глазами вызывали улыбку, но помимо этого очень грамотно сделаны и в правильных местах поставлены! Прекрасная особенность города! С городом познакомились и подчеркнули его развитие! Спасибо Саше!
    Александр - интересный рассказчик и путь хорошо подобран! Грибы с глазами вызывали улыбку, но помимо этого
  • А
    Анна
    19 июня 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Чудесный экскурсовод с огромным багажом интересных знаний!
    Очень важно - правильно подстроить материал под конкретных людей-гостей города, и Александр с этим справился просто виртуозно.
    Если хотите не банальную экскурсию - вы попали по нужному адресу!
  • К
    Константин
    17 июня 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Интересно. Ненапряжно.
  • Л
    Львова
    15 июня 2025
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Отличная, увлекательная экскурсия! С большим удовольствием провели 2.5 часа в обществе Александра, видно что он много знает про свой город, любит свою работу! А как он читает стихи и реп- просто заслушаешься!

  1. Рязанский Кремль
  2. Успенский Собор
  3. Самое главное
  4. Церковь Спаса-на-Яру
  5. Соборная площадь
  6. Спасо-Преображенский монастырь
  7. Дворец князя Олега
  8. Памятник Есенину
  9. Улица Мюнстерская
  10. Памятник Лида и Шурик
