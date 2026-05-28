Мы отправимся в путешествие от древнего города до индустриального и культурного центра, сохранившего характер и память эпох.
Прогуляемся от кремля до храмов 16–17 веков и купеческих усадеб Нижнего посада и «Рязанской ВДНХ» — комплекса эпохи сталинского ампира.
Вас ждут необычные дома, островки деревянного зодчества и живые истории районов, где прошлое соседствует с современностью.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- набережную и кремлёвские места с Всехсвятской часовней и древним валом, с которого открываются прекрасные панорамные виды города
- Дашковскую богадельню, основанную этнографом В. А. Дашковым
- храмы 16–17 века с удивительной историей
- Казанский монастырь, переживший красный террор и буквально возродившийся из небытия благодаря рязанскому Дон Кихоту
- «Рязанскую ВДНХ» — комплекс зданий эпохи сталинского ампира
- островки деревянного зодчества и дома с историями их бывших и настоящих жильцов
- дом на ножках и Лесопарк — природный объект, весной превращающийся в Рязанское море
По пути вы можете посетить (за доплату):
- Резиденцию традиций с выставками авторских изделий народных промыслов
- Музей пряника с мастер-классом или Музей кофе бренда Bravos
- Цифровой музей, в котором можно узнать про будущее Рязани
Нижний посад таит немало тайн прошлого: здесь селились рыбные ловцы, был древний торг, находились усадьбы богатых купцов, посадские храмы и монастырь. Вы узнаете:
- об истории застройки Рязани с момента основания и до наших дней
- промышленном векторе развития Рязани — от Петра I до послевоенного возрождения и современности
- архитектуре города на примере храмового строительства и советской архитектуры
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы по желанию
- Цифровой музей — от 200 ₽ за чел.
- Музей кофе Bravos — 800 ₽ за чел.
- Галерея пряников — от 300 ₽ за чел. и мастер-класс — 600 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 205 туристов
Аккредитованный гид, в Рязани живу с рождения. Покажу достопримечательности города как местный житель — с любовью и хорошим знанием истории. Увлечение краеведением, знание туристических ресурсов города и области, опыт путешествий будут для вас полезным бонусом. Люблю общаться и делиться знаниями и впечатлениями, поэтому скучно не будет. Если вы выбираете мою экскурсию, постараюсь оправдать доверие. Работаю вместе с командой.
от 4500 ₽ за экскурсию