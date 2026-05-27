Эта экскурсия для тех, кто хочет не просто отметиться у кремля, а понять саму суть города. Вы разберётесь, как жили люди, строились соборы и почему Рязань была важнее Москвы. А ещё узнаете о монгольском разорении и чудесах, которые связаны с храмами. Вы проникнитесь атмосферой улиц и почувствуете особую тишину на родине Есенина.
Описание экскурсии
- Рязанский кремль. Отсюда видно, как устроен город. Гид расскажет о переносе Рязани после разорения Батыем и золоте 11–12 веков, которое до сих пор находят археологи
- Соборная колокольня. Вы разберётесь, зачем её сделали такой высокой и какую роль она играла
- Успенский собор. Он впечатляет размерами, но интереснее другое: почему в относительно небольшом городе построили такой масштабный храм
- Христорождественский собор — сдержанный и древний. На его примере видно, как менялась архитектура и как выглядел город раньше
- Спасо-Преображенский монастырь. Вы узнаете, как он пережил революцию
- Часовня Всех Святых. Внутри вы увидите попытку рассказать всю историю города
- Памятник Сергею Есенину. Поговорим о Рязанской земле как месте, которое вдохновляет
По пути вы увидите Архангельский собор, храм Спаса на Яру и церковь Святого Духа.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Рязани
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
