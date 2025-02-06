Рязанский кремль: нескучное знакомство

Погрузитесь в атмосферу древнего Рязанского кремля. Откройте для себя уникальные храмы и живописные виды на реки Трубеж и Ока
Путешествие в сердце Рязани предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными храмами и историей региона.

Гости смогут посетить Соборную площадь, Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, а также прогуляться по крепостному валу и
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Кремлёвской набережной. Экскурсия наполнена интересными фактами о таких личностях, как Олег Рязанский и Василий Рязанский. Участники могут поучаствовать в интерактивной викторине, зарабатывая «монеты» и получая призы. Это увлекательное путешествие оставит яркие впечатления и подарит новые знания о Рязани

4.36
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура храмов
  • 🌿 Живописные виды на пойму рек
  • 🧩 Интерактивные задания и призы
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🚶‍♂️ Прогулка по крепостному валу
Рязанский кремль: нескучное знакомство
Рязанский кремль: нескучное знакомство
Рязанский кремль: нескучное знакомство
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Успенский собор
  • Кремлёвская набережная
  • Памятник Есенину

Описание экскурсии

За 1,5 часа вы:

  • Посетите Соборную площадь и территорию кремля.
  • Осмотрите Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор.
  • Погуляете по крепостному валу, наслаждаясь видами на город.
  • Пройдёте вдоль реки Трубеж по Кремлёвской набережной.
  • Увидите красивый и поэтичный памятник Есенину.

А также узнаете:

  • Кто такой Олег Рязанский и какой вклад он внёс в развитие региона.
  • В чём уникальность Соборной колокольни.
  • Почему в Рязани «грибы с глазами» и кого именуют «рязанским косопузом».
  • В каком местном соборе находится часть Ризы Господней.
  • Как Василий Рязанский стал покровителем города.

Организационные детали

  • Длина маршрута — 2,5 км.
  • Если вы не любите интерактив, я могу провести экскурсию в классическом формате.
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 850 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
6 фев 2025
Недавно посетил экскурсию в Рязани, и этот опыт превзошел все ожидания! Гид настоящий профессионал, который смог увлекательно рассказать о богатой истории города и его красивых достопримечательностях. Особенно понравилось посещение Рязанского кремля. Атмосфера была приятной и дружелюбной, что добавляло положительных эмоций. Рязань удивила своей архитектурой и культурой, и я обязательно вернусь сюда снова! Рекомендую всем!
М
22 янв 2025
Экскурсия соответствует заявленной теме. Очень рады, что нашим проводником в историю был Богдан Евгеньевич. На наш взгляд, экскурсовод очень хорошо владеет материалом по теме экскурсии, вдохновенно рассказывает и делится своими знаниями.
Евгения
11 янв 2025
Были в Рязани до этого сами, обошли весь Кремль+музеи. Но захотелось послушать гида, поэтому поехали еще раз. В целом от экскурсии впечатление нормальное, но есть что можно подкорректировать.
В
11 янв 2025
В начале экскурсии я поняла, что ничего хорошего от неё ждать не стоит - скучный рассказ, который не запоминается, папка с фотографиями и рисунками, которые в пикселях.
На протяжении экскурсии, правда,
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стало получше - было несколько интересных моментов, экскурсовод подробно отвечал на вопросы (видно, что хорошо знает материал).
Из плюсов - подтверждает экскурсию достаточно оперативно, в сообщениях посоветовал одеваться потеплее, в тот день было холодно. Во время экскурсии заходили в лавку при церкви, где перекусили и согрелись. Сама экскурсия прошла на полчаса дольше запланированного.
До памятника Есенину так и не дошли - возможно, экскурсовод забыл, возможно, из-за того, что у нас уже не осталось времени.
Как итог, отмечу, что у экскурсовода действительно есть знания истории города, региона, но, к сожалению, не хватает либо подготовленности, либо опыта в экскурсоводом деле.

А
11 янв 2025
2 января 2025 года были вчетвером с подругами на экскурсию.
Рассказ о рязанских достопримечательностях был средний, не скучно, но и не супер увлекательно. Огорчило, что экскурсовод-Богдан не смог заинтересовать своими историями
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нас.
В какой то момент Богдан, без нашего согласия, перешёл на ТЫ. Лично для меня это мягко говоря не уважительно к слушателю и потребителю услуги.
Рекомендую подтянуть ораторское мастерство и меньше ссылаться на чаты и группы в телеграме, чтобы изучить информацию)

Т
7 янв 2025
Экскурсию проводил Сергей. Хорошо владел материалом по предмету экскурсии, ответил на все наши вопросы. Оставил очень приятное впечатление. Время пролетело незаметно. Всем рекомендуем в Рязани именно эту экскурсию - неутомительно и познавательно.
Н
6 янв 2025
Спасибо Богдану, за интересную и познавательную экскурсию!
Светлана
3 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.
Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.
Юлия
23 ноя 2024
Впервые воспользовались этим сайтом и по отзывам выбрали гида, Богдан очень интересно рассказывал, приятно и познавательно провели время, были с мужем и сыном 10 лет, спасибо большое!!! Всем рекомендую! Богдан очень интересный человек, очень было комфортно, несмотря на погоду, было холодно, успевали погреться, продолжая узнавать что то новое и интересное, всем советую!!! Не пожалеете!!! Спасибо вам Богдан большое!!!
Е
6 ноя 2024
Экскурсия понравилась, информативная на 1,5 часа. Спасибо за интересную дополнительную информацию.
Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Евгения, спасибо за отзыв. Очень приятно.
Р
4 ноя 2024
Экскурсовод Богдан. У нас было две компании с детьми, но экскурсия была проведена так, что даже студент-историк бы уснул. Пожелание - адаптировать рассказ под аудиторию. Знания хорошие, но подача очень хромает.
Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ростислав! Спасибо за ваш отзыв. Мы с вами согласовали количество участников, и я предоставил вам скидку. Также экскурсия длилась
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2 часа вместо запланированных 1,5 часов, чтобы охватить все интересные моменты. Возможно, на восприятие экскурсии могло повлиять ваше опоздание и то, что вы иногда отвлекались, но я обязательно учту ваши замечания и внесу улучшения в проведение экскурсий.

Е
4 ноя 2024
Скучно, не структурировано, не рекомендую.
Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Программа была изложена в соответствии с вашими пожеланиями. Экскурсия проводилась, согласно программе на сайте. Учту вашу информацию.
Екатерина
3 ноя 2024
Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край, и большим интересом рассказывает о нём. Может адаптировать экскурсию под любой возраст и рассказать так, что будет интересно даже самым маленьким детям
Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край,Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край,Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край,Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край,Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край,Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край,
Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Благодарю, Екатерина за душевный и содержательный отзыв.
П
3 ноя 2024
Были на экскурсии 2 ноября, очень понравилось! Интересно, содержательно. За два часа Богдан успел многое рассказать про историю города от основания до настоящего времени. Были на экскурсии с детьми, им тоже понравилось, однозначно буду рекомендовать друзьям данную экскурсию!
Были на экскурсии 2 ноября, очень понравилось! Интересно, содержательно. За два часа Богдан успел многое рассказатьБыли на экскурсии 2 ноября, очень понравилось! Интересно, содержательно. За два часа Богдан успел многое рассказатьБыли на экскурсии 2 ноября, очень понравилось! Интересно, содержательно. За два часа Богдан успел многое рассказать
Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Полина, спасибо за отзыв. Очень приятно) Благодарю вас за то, что будете рекомендовать своим друзьям мою экскурсию.

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