Путешествие в сердце Рязани предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными храмами и историей региона.
Гости смогут посетить Соборную площадь, Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, а также прогуляться по крепостному валу и
Гости смогут посетить Соборную площадь, Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, а также прогуляться по крепостному валу и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура храмов
- 🌿 Живописные виды на пойму рек
- 🧩 Интерактивные задания и призы
- 📜 Интересные исторические факты
- 🚶♂️ Прогулка по крепостному валу
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Спасо-Преображенский монастырь
- Успенский собор
- Кремлёвская набережная
- Памятник Есенину
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- Посетите Соборную площадь и территорию кремля.
- Осмотрите Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор.
- Погуляете по крепостному валу, наслаждаясь видами на город.
- Пройдёте вдоль реки Трубеж по Кремлёвской набережной.
- Увидите красивый и поэтичный памятник Есенину.
А также узнаете:
- Кто такой Олег Рязанский и какой вклад он внёс в развитие региона.
- В чём уникальность Соборной колокольни.
- Почему в Рязани «грибы с глазами» и кого именуют «рязанским косопузом».
- В каком местном соборе находится часть Ризы Господней.
- Как Василий Рязанский стал покровителем города.
Организационные детали
- Длина маршрута — 2,5 км.
- Если вы не любите интерактив, я могу провести экскурсию в классическом формате.
- Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 850 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 59 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Богдан, я дипломированный гид. Закончил исторический факультет, работаю преподавателем в вузе. Люблю путешествовать и исследовать древние города нашей страны. С радостью покажу вам Рязань и раскрою её тайны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
6 фев 2025
Недавно посетил экскурсию в Рязани, и этот опыт превзошел все ожидания! Гид настоящий профессионал, который смог увлекательно рассказать о богатой истории города и его красивых достопримечательностях. Особенно понравилось посещение Рязанского кремля. Атмосфера была приятной и дружелюбной, что добавляло положительных эмоций. Рязань удивила своей архитектурой и культурой, и я обязательно вернусь сюда снова! Рекомендую всем!
М
Мила
22 янв 2025
Экскурсия соответствует заявленной теме. Очень рады, что нашим проводником в историю был Богдан Евгеньевич. На наш взгляд, экскурсовод очень хорошо владеет материалом по теме экскурсии, вдохновенно рассказывает и делится своими знаниями.
Евгения
11 янв 2025
Были в Рязани до этого сами, обошли весь Кремль+музеи. Но захотелось послушать гида, поэтому поехали еще раз. В целом от экскурсии впечатление нормальное, но есть что можно подкорректировать.
В
Виктория
11 янв 2025
В начале экскурсии я поняла, что ничего хорошего от неё ждать не стоит - скучный рассказ, который не запоминается, папка с фотографиями и рисунками, которые в пикселях.
На протяжении экскурсии, правда,
На протяжении экскурсии, правда,
А
Анастасия
11 янв 2025
2 января 2025 года были вчетвером с подругами на экскурсию.
Рассказ о рязанских достопримечательностях был средний, не скучно, но и не супер увлекательно. Огорчило, что экскурсовод-Богдан не смог заинтересовать своими историями
Рассказ о рязанских достопримечательностях был средний, не скучно, но и не супер увлекательно. Огорчило, что экскурсовод-Богдан не смог заинтересовать своими историями
Т
Татьяна
7 янв 2025
Экскурсию проводил Сергей. Хорошо владел материалом по предмету экскурсии, ответил на все наши вопросы. Оставил очень приятное впечатление. Время пролетело незаметно. Всем рекомендуем в Рязани именно эту экскурсию - неутомительно и познавательно.
Н
Надежда
6 янв 2025
Спасибо Богдану, за интересную и познавательную экскурсию!
Светлана
3 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.
Юлия
23 ноя 2024
Впервые воспользовались этим сайтом и по отзывам выбрали гида, Богдан очень интересно рассказывал, приятно и познавательно провели время, были с мужем и сыном 10 лет, спасибо большое!!! Всем рекомендую! Богдан очень интересный человек, очень было комфортно, несмотря на погоду, было холодно, успевали погреться, продолжая узнавать что то новое и интересное, всем советую!!! Не пожалеете!!! Спасибо вам Богдан большое!!!
Е
Евгения
6 ноя 2024
Экскурсия понравилась, информативная на 1,5 часа. Спасибо за интересную дополнительную информацию.
Богдан
Ответ организатора:
Евгения, спасибо за отзыв. Очень приятно.
Р
Ростислав
4 ноя 2024
Экскурсовод Богдан. У нас было две компании с детьми, но экскурсия была проведена так, что даже студент-историк бы уснул. Пожелание - адаптировать рассказ под аудиторию. Знания хорошие, но подача очень хромает.
Богдан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ростислав! Спасибо за ваш отзыв. Мы с вами согласовали количество участников, и я предоставил вам скидку. Также экскурсия длилась
Е
Екатерина
4 ноя 2024
Скучно, не структурировано, не рекомендую.
Богдан
Ответ организатора:
Программа была изложена в соответствии с вашими пожеланиями. Экскурсия проводилась, согласно программе на сайте. Учту вашу информацию.
Екатерина
3 ноя 2024
Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край, и большим интересом рассказывает о нём. Может адаптировать экскурсию под любой возраст и рассказать так, что будет интересно даже самым маленьким детям
Богдан
Ответ организатора:
Благодарю, Екатерина за душевный и содержательный отзыв.
П
Полина
3 ноя 2024
Были на экскурсии 2 ноября, очень понравилось! Интересно, содержательно. За два часа Богдан успел многое рассказать про историю города от основания до настоящего времени. Были на экскурсии с детьми, им тоже понравилось, однозначно буду рекомендовать друзьям данную экскурсию!
Богдан
Ответ организатора:
Полина, спасибо за отзыв. Очень приятно) Благодарю вас за то, что будете рекомендовать своим друзьям мою экскурсию.
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