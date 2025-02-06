А Андрей Недавно посетил экскурсию в Рязани, и этот опыт превзошел все ожидания! Гид настоящий профессионал, который смог увлекательно рассказать о богатой истории города и его красивых достопримечательностях. Особенно понравилось посещение Рязанского кремля. Атмосфера была приятной и дружелюбной, что добавляло положительных эмоций. Рязань удивила своей архитектурой и культурой, и я обязательно вернусь сюда снова! Рекомендую всем!

М Мила Экскурсия соответствует заявленной теме. Очень рады, что нашим проводником в историю был Богдан Евгеньевич. На наш взгляд, экскурсовод очень хорошо владеет материалом по теме экскурсии, вдохновенно рассказывает и делится своими знаниями.

Евгения Были в Рязани до этого сами, обошли весь Кремль+музеи. Но захотелось послушать гида, поэтому поехали еще раз. В целом от экскурсии впечатление нормальное, но есть что можно подкорректировать.

В Виктория

На протяжении экскурсии, правда, читать дальше стало получше - было несколько интересных моментов, экскурсовод подробно отвечал на вопросы (видно, что хорошо знает материал).

Из плюсов - подтверждает экскурсию достаточно оперативно, в сообщениях посоветовал одеваться потеплее, в тот день было холодно. Во время экскурсии заходили в лавку при церкви, где перекусили и согрелись. Сама экскурсия прошла на полчаса дольше запланированного.

До памятника Есенину так и не дошли - возможно, экскурсовод забыл, возможно, из-за того, что у нас уже не осталось времени.

Как итог, отмечу, что у экскурсовода действительно есть знания истории города, региона, но, к сожалению, не хватает либо подготовленности, либо опыта в экскурсоводом деле. В начале экскурсии я поняла, что ничего хорошего от неё ждать не стоит - скучный рассказ, который не запоминается, папка с фотографиями и рисунками, которые в пикселях.На протяжении экскурсии, правда,

А Анастасия

Рассказ о рязанских достопримечательностях был средний, не скучно, но и не супер увлекательно. Огорчило, что экскурсовод-Богдан не смог заинтересовать своими историями читать дальше нас.

В какой то момент Богдан, без нашего согласия, перешёл на ТЫ. Лично для меня это мягко говоря не уважительно к слушателю и потребителю услуги.

Рекомендую подтянуть ораторское мастерство и меньше ссылаться на чаты и группы в телеграме, чтобы изучить информацию) 2 января 2025 года были вчетвером с подругами на экскурсию.Рассказ о рязанских достопримечательностях был средний, не скучно, но и не супер увлекательно. Огорчило, что экскурсовод-Богдан не смог заинтересовать своими историями

Т Татьяна Экскурсию проводил Сергей. Хорошо владел материалом по предмету экскурсии, ответил на все наши вопросы. Оставил очень приятное впечатление. Время пролетело незаметно. Всем рекомендуем в Рязани именно эту экскурсию - неутомительно и познавательно.

Н Надежда Спасибо Богдану, за интересную и познавательную экскурсию!

Светлана Очень понравилась экскурсия. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое гиду Сергею.

Юлия Впервые воспользовались этим сайтом и по отзывам выбрали гида, Богдан очень интересно рассказывал, приятно и познавательно провели время, были с мужем и сыном 10 лет, спасибо большое!!! Всем рекомендую! Богдан очень интересный человек, очень было комфортно, несмотря на погоду, было холодно, успевали погреться, продолжая узнавать что то новое и интересное, всем советую!!! Не пожалеете!!! Спасибо вам Богдан большое!!!

Е Евгения Экскурсия понравилась, информативная на 1,5 часа. Спасибо за интересную дополнительную информацию. Богдан Ответ организатора: Евгения, спасибо за отзыв. Очень приятно.

Р Ростислав Экскурсовод Богдан. У нас было две компании с детьми, но экскурсия была проведена так, что даже студент-историк бы уснул. Пожелание - адаптировать рассказ под аудиторию. Знания хорошие, но подача очень хромает. Богдан Ответ организатора: читать дальше 2 часа вместо запланированных 1,5 часов, чтобы охватить все интересные моменты. Возможно, на восприятие экскурсии могло повлиять ваше опоздание и то, что вы иногда отвлекались, но я обязательно учту ваши замечания и внесу улучшения в проведение экскурсий. Здравствуйте, Ростислав! Спасибо за ваш отзыв. Мы с вами согласовали количество участников, и я предоставил вам скидку. Также экскурсия длилась

Е Екатерина Скучно, не структурировано, не рекомендую. Богдан Ответ организатора: Программа была изложена в соответствии с вашими пожеланиями. Экскурсия проводилась, согласно программе на сайте. Учту вашу информацию.

Екатерина Нам очень повезло встретить Богдана. Это не просто гид, а гид, который очень любит свой край, и большим интересом рассказывает о нём. Может адаптировать экскурсию под любой возраст и рассказать так, что будет интересно даже самым маленьким детям Богдан Ответ организатора: Благодарю, Екатерина за душевный и содержательный отзыв.