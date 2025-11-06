Мои заказы

Здание железнодорожного вокзала – экскурсии в Рыбинске

Найдено 4 экскурсии в категории «Здание железнодорожного вокзала» в Рыбинске, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбинск и его сюжеты
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Рыбинск - первое свидание
Пешая
2 часа
226 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
2 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
На Пушкинской улице в Рыбинске соседствуют храмы и купеческие усадьбы. Узнайте об истории города и полюбуйтесь слиянием рек с Волжской балюстрады
Начало: У железнодорожного вокзала
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 ноября 2025
    Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
    Прогулка по улице Пушкина оказалась чрезвычайно насыщенной! Рады, что после первой, обзорной, выбрали из многочисленных экскурсий по Рыбинску именно эту.
    читать дальше

    История вокзала, храмов пяти конфессий, Дома художников, Карякинского сада удивительна и необыкновенно богата! Спасибо Ольге за интереснейший рассказ, серьёзное владение материалом, эмоциональность, увлечённость своим делом! Будем рекомендовать эту уникальную авторскую экскурсию и экскурсовода!

  • Я
    Яна
    6 сентября 2025
    Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
    Мы уже бывали в Рыбинске, город нам понравился, поэтому решили вернуться и еще раз насладиться его видами и кухней. Нам
    читать дальше

    не были интересны стандартные обзорные экскурсии. Ольга предложила маршрут вдоль одной, не самой центральной улицы, на которой разместилось много интересных объектов. Так мы глубже познакомились с городом и его архитектурой, у нас создалось целостное впечатление о его развитии. Нам очень понравилось: неспешность прогулки, интересные факты, красивые объекты. Мы получили большое удовольствие.

  • Ю
    Юлия
    28 августа 2025
    Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
    Грапмотный и интересный рассказ, благодарим за экскурсию.

