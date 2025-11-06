читать дальше

не были интересны стандартные обзорные экскурсии. Ольга предложила маршрут вдоль одной, не самой центральной улицы, на которой разместилось много интересных объектов. Так мы глубже познакомились с городом и его архитектурой, у нас создалось целостное впечатление о его развитии. Нам очень понравилось: неспешность прогулки, интересные факты, красивые объекты. Мы получили большое удовольствие.