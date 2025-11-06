Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборРыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
На Пушкинской улице в Рыбинске соседствуют храмы и купеческие усадьбы. Узнайте об истории города и полюбуйтесь слиянием рек с Волжской балюстрады
Начало: У железнодорожного вокзала
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 ноября 2025Прогулка по улице Пушкина оказалась чрезвычайно насыщенной! Рады, что после первой, обзорной, выбрали из многочисленных экскурсий по Рыбинску именно эту.
- ЯЯна6 сентября 2025Мы уже бывали в Рыбинске, город нам понравился, поэтому решили вернуться и еще раз насладиться его видами и кухней. Нам
- ЮЮлия28 августа 2025Грапмотный и интересный рассказ, благодарим за экскурсию.
