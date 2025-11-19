Рыбинск — живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе, Рыбинского водохранилища. Приглашаю вас полюбоваться особняками купцов и промышленников, храмами, которые они возводили.
А ещё понаблюдать за шлюзованием и узнать о судьбе богатого затопленного города, память о котором живёт в Рыбинске.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по городу
- Мы полюбуемся зданиями купцов и промышленников и монументальной пожарной каланчой в стиле модерн
- Осмотрим новое и старое здания хлебной биржи — крупнейшей в России, где решалась судьба цен на зерно всей империи
- Пройдём мимо бесчисленных храмов, которые были возведены на средства рыбинских купцов. Самый яркий из них — Спасо-Преоображенский собор
- Увидим величественный костёл Сердца Иисусова и уникальные архитектурные ансамбли церквей 18–19 веков
- Прогуляемся по волжской набережной и рассмотрим инсталляции и памятники: лучезарному Водопроводчику, единственный в мире памятник Бурлаку и уникальный Ленин в шапке-ушанке и зимнем пальто
- Вы узнаете, почему Рыбинск называли северной столицей купечества и воротами в Поволжье
Рыбинское водохранилище
- Вы вясните, как строили Рыбинское море и почему ради него пришлось затопить десятки деревень и древнюю Мологу
- Понаблюдаете за шлюзованием и увидите камеры шлюза размером 300 на 30 метров
- Оцените 28-метровую статую «Мать-Волга». Она возвышается на песчаной косе, которая уходит далеко в море
Древняя затопленная Молога
Продолжим экскурсию знакомством с историей богатого купеческого города. До начала 20 века он был знаменит заливными лугами, которые не уступали альпийским. Вы услышите о необычной судьбе города и дворянских усадеб, которые располагались в Мологском уезде. А ещё — многочисленные легенды и мифы, которые связаны с этим местом.
Организационные детали
- Часть маршрута мы проедем на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — Организатор в Рыбинске
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Рыбинска
