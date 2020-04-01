Выбирайте и другие экскурсии в Рыбинске

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  3. Рыбинск — маленький Петербург

Открыть атмосферную архитектуру города и услышать неожиданные факты о его известных уроженцах

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Во втором по величине городе Ярославской области вы познакомитесь с самими интересными постройками 18-20 веков, пройдете по уютным купеческим улочкам, узнаете о Федоре Ушакове, братьях Нобель и других знаменитых людях, связанных с Рыбинском.

И, конечно, поговорим о несчастных бурлаках, увековеченных Репиным, и ГЭС, изменившей местный быт.
3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург

Что вас ожидает

История города на реке и море
На экскурсии вы увидите, что Рыбинск стоит не только на берегу великой русской реки Волги, но и на «Рыбинском море», искусственно созданном в 20 веке. И практически вся жизнь Рыбинска сосредоточена вокруг этого водохранилища. Вы узнаете, что осталось на его дне и как строилась мощная ГЭС, рассмотрите шлюзы и мощную дамбу, построенную в стиле сталинского ампира. А также услышите о нелёгкой доле бурлаков, труд которых увековечил на своей картине Илья Репин.

Город и горожане
Рыбинск сочетает в себе различные архитектурные стили. Вы познакомитесь с самыми необычными и интересными образцами гражданской и церковной архитектуры: осмотрите Спасо-Преображенский собор и католический костёл, старинную пожарную каланчу, железнодорожный вокзал и резной Дом художников. Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину. А отдельно мы поговорим об известных уроженцах рыбинской земли: флотоводце Фёдоре Ушакове, братьях Шенки, основателях двух кинокомпаний-гигантов, и братьях Нобель.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в Ярославле, в этом случае стоимость составит 6000 руб./1-5 человек, или 1200, если вас будет больше
  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль из других соседних городов — 3000-6000 руб., минивен — 3500-9000 руб.; только перемещение по Рыбинску — 1400 и 3000 руб. соответственно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург
Рыбинск — маленький Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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