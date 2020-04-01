Выбирайте и другие экскурсии в Рыбинске

Что вас ожидает

История города на реке и море

На экскурсии вы увидите, что Рыбинск стоит не только на берегу великой русской реки Волги, но и на «Рыбинском море», искусственно созданном в 20 веке. И практически вся жизнь Рыбинска сосредоточена вокруг этого водохранилища. Вы узнаете, что осталось на его дне и как строилась мощная ГЭС, рассмотрите шлюзы и мощную дамбу, построенную в стиле сталинского ампира. А также услышите о нелёгкой доле бурлаков, труд которых увековечил на своей картине Илья Репин.

Город и горожане

Рыбинск сочетает в себе различные архитектурные стили. Вы познакомитесь с самыми необычными и интересными образцами гражданской и церковной архитектуры: осмотрите Спасо-Преображенский собор и католический костёл, старинную пожарную каланчу, железнодорожный вокзал и резной Дом художников. Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину. А отдельно мы поговорим об известных уроженцах рыбинской земли: флотоводце Фёдоре Ушакове, братьях Шенки, основателях двух кинокомпаний-гигантов, и братьях Нобель.