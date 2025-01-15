Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Не упустите возможность увидеть город с разных ракурсов! Вас ждет увлекательная прогулка по старинным улочкам и топовым достопримечательностям города, обзор впечатляющего железнодорожного вокзала – самого высокого в Европе, и подъем на смотровую площадку, откуда открываются вдохновляющие виды на Самару. 4.5 4 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Самаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.5 4 отзыва 3 часа 1-3 человека На поезде Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка по городу Наша экскурсия пройдет по старинным улочкам города с посещением площади Куйбышева – самой большой в Европе и седьмой по размерам в мире. Мы прогуляемся по площади Чапаева, осмотрим архитектуру Лютеранской кирхи и Польского костела, постоим у городского символа – ракеты-носителя «Союз». Прогулка приведет нас к Иверскому монастырю, а затем – к Жигулевскому пивоваренному заводу, где производят известное пиво «Жигулевское». Посещение железнодорожного вокзала Железнодорожный вокзал Самары считается самым высоким в Европе. Его новое здание было построено в 2001 году и отличается яркой современной архитектурой с обилием стекла и бетона. Вместе со шпилем высота вокзала составляет 101 метр. На его первом этаже располагается храм Смоленской иконы Божьей Матери, а на втором уровне можно увидеть экспозицию Музея Куйбышевской магистрали. Подъем на смотровую площадку Главным достоянием железнодорожного вокзала является монументальный купол. Вокруг него обустроен балкон, который служит обзорной площадкой. Он находится на высоте 95 метров, что примерно равняется высоте здания в 18 этажей. Мы поднимемся на эту площадку и полюбуемся великолепными видами Самары. С балкона открываются панорамы рек Самара и Волга, исторического центра города и района Безымянка. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр города

Площадь Куйбышева

Площадь Чапаева

Театр драмы

Католический костел

Лютеранская кирха

Иверский женский монастырь

Жигулевский пивоваренный завод

Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» и др Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты на смотровую площадку (200 руб. /чел.).

Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.