Что вас ожидает:Вы проникнитесь творческой атмосферой скромного поэта и знаменитого художника, чтобы почувствовать народный колорит коренных жителей. Легенды, сказки мордвы, чувашей и русских раскроют вам секрет культурного и исторического наследия нашего края. Организационные детали:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и по возможности возьмите фонарики.