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Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир

5
1 отзыв
Ольга Ф.
Ольга Ф. – Гид из Самары
Предлагаем познакомиться с уникальной природой Самарской Луки не только взглядом с панорамных площадок, но и погрузившись в подземный мир палеозоя в ширяевских штольнях.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 6 500 ₽ за человека

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Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир

Что вы увидите

  • Тольятти и Жигулевск
  • комплекс Жигулевской ГЭС
  • гряду Жигулей
  • Волгу с островами
  • вершину горы Отважной
  • гору Могутову
  • панораму на село Ширяево
  • Царев курган
  • Сокские горы
  • штольни завода в селе Ширяево
Что вас ожидает:Вы проникнитесь творческой атмосферой скромного поэта и знаменитого художника, чтобы почувствовать народный колорит коренных жителей. Легенды, сказки мордвы, чувашей и русских раскроют вам секрет культурного и исторического наследия нашего края. Организационные детали:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и по возможности возьмите фонарики.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в нац. парк
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Начало экскурсии определяем по договоренности.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Ф.
Ольга Ф.
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