Что вас ожидает:Вы проникнитесь творческой атмосферой скромного поэта и знаменитого художника, чтобы почувствовать народный колорит коренных жителей. Легенды, сказки мордвы, чувашей и русских раскроют вам секрет культурного и исторического наследия нашего края. Организационные детали:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и по возможности возьмите фонарики.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты в нац. парк
Что не входит
Билеты в музей
Питание
Начало и место завершения
🚩 Начало экскурсии определяем по договоренности.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.