Мои заказы

Самара: 3 главных площади

Путешествие по главным площадям Самары подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового об истории и культуре города
Экскурсия по главным площадям Самары - это возможность окунуться в атмосферу города, где старина гармонично соседствует с современностью.

Прогулка по улице Куйбышева перенесёт вас в прошлое, а посещение Лютеранской церкви и
читать дальше

церкви Святого Георга добавит новых впечатлений.

Вы увидите площади Революции, Куйбышева и Чапаева, а также узнаете интересные факты о местных достопримечательностях. Завершится экскурсия на смотровой площадке с видом на Волгу, оставив в памяти яркие впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по главным площадям
  • 🏛️ Архитектурные шедевры и памятники
  • 🎨 Культурное наследие Самары
  • 🌳 Прогулка по живописной улице Куйбышева
  • 🌊 Завораживающий вид на Волгу
Самара: 3 главных площади© Вячеслав
Самара: 3 главных площади© Вячеслав
Самара: 3 главных площади© Вячеслав
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Площадь Куйбышева
  • Площадь Чапаева
  • Улица Куйбышева
  • Лютеранская церковь
  • Церковь Святого Георга
  • Филармония
  • Музей Эльдара Рязанова
  • Усадьба Алексея Толстого
  • Усадьба Александры Курлиной
  • Сквер Пушкина
  • Бронзовая скульптура «Дама с ракеткой»
  • Гостиница «Бристоль-Жигули»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площади: Революции, Куйбышева и Чапаева
  • Улицу Куйбышева, которая погружает в атмосферу старого города
  • Лютеранскую церковь и церковь Святого Георга
  • Филармонию и музей Эльдара Рязанова
  • Усадьбы Алексея Толстого и Александры Курлиной
  • Сквер Пушкина и бронзовую скульптуру «Дама с ракеткой»

А ещё вы:

  • Узнаете, почему на площади Революции постамент не пропорционален скульптуре Ленина
  • Выясните, как Фёдор Шаляпин отказался выступать в местном театре-цирке, но концерт всё равно состоялся
  • Посетите гостиницу «Бристоль-Жигули» (бывший Гранд-отель)
  • И, если останется время, зайдёте в лютеранскую церковь и польский костёл

Организационные детали

Экскурсия будет интересна для взрослых и детей старше 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 279 туристов
Меня зовут Вячеслав, и я рад пригласить вас на увлекательные экскурсии по Самаре и области! Я покажу самые интересные места города, расскажу о его истории и культуре. Вы узнаете много
читать дальше

нового и интересного о Самаре, её достопримечательностях и жителях. Экскурсии проводятся в удобное для вас время и по разным маршрутам. Я подстроюсь под ваши интересы и предпочтения. Не упустите возможность познакомиться с прекрасной Самарой поближе!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии из Самары

Обзорная экскурсия по Самаре
На машине
2.5 часа
317 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Самара. Путешествие во времени
Пешая
3 часа
74 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
15 ноя в 13:00
22 ноя в 13:00
1500 ₽ за человека
Самара - жемчужина Поволжья
На машине
2.5 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
7400 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре