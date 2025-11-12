Экскурсия по главным площадям Самары - это возможность окунуться в атмосферу города, где старина гармонично соседствует с современностью.
Прогулка по улице Куйбышева перенесёт вас в прошлое, а посещение Лютеранской церкви и
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут по главным площадям
- 🏛️ Архитектурные шедевры и памятники
- 🎨 Культурное наследие Самары
- 🌳 Прогулка по живописной улице Куйбышева
- 🌊 Завораживающий вид на Волгу
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Улица Куйбышева
- Лютеранская церковь
- Церковь Святого Георга
- Филармония
- Музей Эльдара Рязанова
- Усадьба Алексея Толстого
- Усадьба Александры Курлиной
- Сквер Пушкина
- Бронзовая скульптура «Дама с ракеткой»
- Гостиница «Бристоль-Жигули»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площади: Революции, Куйбышева и Чапаева
- Улицу Куйбышева, которая погружает в атмосферу старого города
- Лютеранскую церковь и церковь Святого Георга
- Филармонию и музей Эльдара Рязанова
- Усадьбы Алексея Толстого и Александры Курлиной
- Сквер Пушкина и бронзовую скульптуру «Дама с ракеткой»
А ещё вы:
- Узнаете, почему на площади Революции постамент не пропорционален скульптуре Ленина
- Выясните, как Фёдор Шаляпин отказался выступать в местном театре-цирке, но концерт всё равно состоялся
- Посетите гостиницу «Бристоль-Жигули» (бывший Гранд-отель)
- И, если останется время, зайдёте в лютеранскую церковь и польский костёл
Организационные детали
Экскурсия будет интересна для взрослых и детей старше 7 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вячеслав — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 279 туристов
Меня зовут Вячеслав, и я рад пригласить вас на увлекательные экскурсии по Самаре и области! Я покажу самые интересные места города, расскажу о его истории и культуре.
