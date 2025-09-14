Мои заказы

История фарфора, рассказанная в сердце Самары

Погрузитесь в мир фарфора в старинном доме Самары. Откройте для себя шедевры, которые можно не только увидеть, но и потрогать
В Самаре, в старинном доходном доме, гостей ждет уникальная экскурсия по антикварной лавке, где можно не только увидеть, но и потрогать редкие фарфоровые изделия.

В уютной атмосфере кофейни расскажут о появлении
фарфора в Китае и его пути в Европу и Российскую империю. Участники узнают, как инженер из Дании влюбился в даму с портрета и сменил страну ради любви.

Экскурсия подходит для детей от 13 лет и допускает посещение с питомцами, если бронируется для одной компании

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ☕ Уютная атмосфера старинного дома
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🎨 Уникальные фарфоровые шедевры
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейного отдыха
  • 🐾 Возможность посещения с питомцем
Что можно увидеть

  • Антикварная лавка
  • Фарфоровые изделия

Описание экскурсии

  • Мы примем вас в старинном доходном доме конца 19 века, в уютной атмосфере кофейни-антикварной лавки.
  • Объясним, что за дворянку, одетую в шелка и кринолины, первым делом встречают посетители.
  • Расскажем, как инженер из Дании влюбился в даму со старинного портрета и поменял ради этой любви страну.
  • Покажем экспозицию фарфоровых изделий. Вы узнаете историю появления фарфора в Китае, а позднее — в Европе и Российской империи.
  • Увидите редкие коллекционные шедевры, созданные мастерами прошлого. Их можно внимательно рассмотреть и даже потрогать.

Организационные детали

  • Напитки и десерты в кофейне оплачиваются дополнительно (по желанию).
  • Приходите с детьми от 13 лет.
  • Если вы бронируете экскурсию только для своей компании, то посетить её можно с четвероногим питомцем.
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.

во вторник, среду, четверг и пятницу в 12:00, в воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет467 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У костёла
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Самаре
Провела экскурсии для 198 туристов
Мы — профессионалы с 25-летним опытом работы на рынке туристических услуг. Организовали тысячи туров по всему миру, обеспечили увлекательный досуг путешественников и проложили немало новых маршрутов. Знаем, как заполнить время вашего пребывания в Самаре, чтобы путешествие запомнилось навсегда, как одно из самых ярких. В рамках экскурсии вы получите гайд о лучших туристических локациях и музеях города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
14 сен 2025
Всё прошло на высоте. Понравился гид. Рассказ был очень интересный. Можно было потрогать фосфор руками подержать рассмотреть. Много нового узнали. И кофе у них вкусное. Спасибо за экскурсию
Всё прошло на высоте. Понравился гид. Рассказ был очень интересный. Можно было потрогать фосфор руками подержатьВсё прошло на высоте. Понравился гид. Рассказ был очень интересный. Можно было потрогать фосфор руками подержать

Входит в следующие категории Самары

