В Самаре, в старинном доходном доме, гостей ждет уникальная экскурсия по антикварной лавке, где можно не только увидеть, но и потрогать редкие фарфоровые изделия.
5 причин купить эту экскурсию
- ☕ Уютная атмосфера старинного дома
- 📜 Интересные исторические факты
- 🎨 Уникальные фарфоровые шедевры
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
- 🐾 Возможность посещения с питомцем
Что можно увидеть
- Антикварная лавка
- Фарфоровые изделия
Описание экскурсии
- Мы примем вас в старинном доходном доме конца 19 века, в уютной атмосфере кофейни-антикварной лавки.
- Объясним, что за дворянку, одетую в шелка и кринолины, первым делом встречают посетители.
- Расскажем, как инженер из Дании влюбился в даму со старинного портрета и поменял ради этой любви страну.
- Покажем экспозицию фарфоровых изделий. Вы узнаете историю появления фарфора в Китае, а позднее — в Европе и Российской империи.
- Увидите редкие коллекционные шедевры, созданные мастерами прошлого. Их можно внимательно рассмотреть и даже потрогать.
Организационные детали
- Напитки и десерты в кофейне оплачиваются дополнительно (по желанию).
- Приходите с детьми от 13 лет.
- Если вы бронируете экскурсию только для своей компании, то посетить её можно с четвероногим питомцем.
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|467 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У костёла
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — Организатор в Самаре
Провела экскурсии для 198 туристов
Мы — профессионалы с 25-летним опытом работы на рынке туристических услуг. Организовали тысячи туров по всему миру, обеспечили увлекательный досуг путешественников и проложили немало новых маршрутов. Знаем, как заполнить время вашего пребывания в Самаре, чтобы путешествие запомнилось навсегда, как одно из самых ярких. В рамках экскурсии вы получите гайд о лучших туристических локациях и музеях города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
14 сен 2025
Всё прошло на высоте. Понравился гид. Рассказ был очень интересный. Можно было потрогать фосфор руками подержать рассмотреть. Много нового узнали. И кофе у них вкусное. Спасибо за экскурсию
