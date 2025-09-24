Индивидуальная
до 4 чел.
Самара: визитные карточки за час
Погрузитесь в атмосферу Самары, исследуя её главные улицы и площади. За короткое время вы увидите всё самое важное и получите рекомендации на будущее
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
История фарфора, рассказанная в сердце Самары
Погрузитесь в мир фарфора в старинном доме Самары. Откройте для себя шедевры, которые можно не только увидеть, но и потрогать
Начало: У костёла
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
26 сен в 11:00
467 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Самаре
Самара - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогулка по её улицам раскроет тайны и очарование этого места
28 сен в 12:00
29 сен в 12:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
