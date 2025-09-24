Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Самаре, цены от 467 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Самара: визитные карточки за час
Пешая
1 час
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара: визитные карточки за час
Погрузитесь в атмосферу Самары, исследуя её главные улицы и площади. За короткое время вы увидите всё самое важное и получите рекомендации на будущее
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
История фарфора, рассказанная в сердце Самары
30 минут
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
История фарфора, рассказанная в сердце Самары
Погрузитесь в мир фарфора в старинном доме Самары. Откройте для себя шедевры, которые можно не только увидеть, но и потрогать
Начало: У костёла
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
26 сен в 11:00
467 ₽ за человека
Пешком по Самаре
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Самаре
Самара - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогулка по её улицам раскроет тайны и очарование этого места
28 сен в 12:00
29 сен в 12:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самара: визитные карточки за час
  2. История фарфора, рассказанная в сердце Самары
  3. Пешком по Самаре
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Куйбышева
  2. Самое главное
  3. Площадь Чапаева
  4. Самарская набережная
  5. Площадь Славы
  6. Набережная
  7. Сквер Пушкина
  8. Жигулевский пивзавод
  9. Особняк Курлиных
  10. Царев Курган
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 467 до 5200. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 16 ⭐ отзывов, цены от 467₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь