Найдено 3 экскурсии в категории « Мастер-классы для взрослых » в Самаре, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности 1.5 часа Индивидуальная Мастер-класс в гончарной мастерской Кружка, тарелка, подсвечник, ваза или что-то другое? Выбирайте, что бы вы хотели сделать, а я помогу Начало: В посёлке Красная Глинка 2 000 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофейной гуще и метафорическим картам Увидеть то, что обычно недоступно невооруженному глазу, в одном из самых мистических мест Самары Начало: У Музея Городских Легенд от 11 000 ₽ за всё до 2 чел. 3.5 часа Мини-группа до 4 чел. Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской Познакомиться с искусством кожевенного ремесла и побывать в роли мастера Начало: На Московском шоссе Расписание: в воскресенье в 13:00 7 000 ₽ за человека Другие экскурсии Самары

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