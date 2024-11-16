1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс в гончарной мастерской
Кружка, тарелка, подсвечник, ваза или что-то другое? Выбирайте, что бы вы хотели сделать, а я помогу
Начало: В посёлке Красная Глинка
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
2 000₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофейной гуще и метафорическим картам
Увидеть то, что обычно недоступно невооруженному глазу, в одном из самых мистических мест Самары
Начало: У Музея Городских Легенд
17 дек в 12:00
18 дек в 12:00
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
Познакомиться с искусством кожевенного ремесла и побывать в роли мастера
Начало: На Московском шоссе
Расписание: в воскресенье в 13:00
17 ноя в 13:00
24 ноя в 13:00
7 000₽ за человека
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