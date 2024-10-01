Откройте для себя новый вид транспорта на незабываемой прогулке по лесопарку «Дубки»! Живописный и насыщенный маршрут позволит вам освоить азы управления багги и насладиться природой, не выезжая из города. Вас будет сопровождать опытный инструктор: он позаботится, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно.

Описание экскурсии

Мы обучаем управлению багги с нуля, поэтому не беспокойтесь, если раньше у вас не было подобного опыта.

Протяжённость нашего маршрута — 11 км. Поедем по бездорожью в лиственном парке «Дубки». Вы побудете наедине с собой и с природой и ощутите прилив адреналина, управляя багги в различных условиях — на ровных участках, спусках, подъёмах, через препятствия, по колеям, лужам и грязи.

Всё это — под присмотром опытного инструктора, который поведёт вас по маршруту и всегда будет готов помочь.

Особенности формата

Уровень сложности — лёгкий. Длительность прогулки — 1 час

Дети могут поехать с вами пассажирами с 6 лет, за рулём — с 17 лет

Максимальный вес на одном багги — 180 кг

Будут остановки — возьмите с собой воду и перекус

Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются

Организационные детали