Откройте для себя новый вид транспорта на незабываемой прогулке по лесопарку «Дубки»! Живописный и насыщенный маршрут позволит вам освоить азы управления багги и насладиться природой, не выезжая из города.
Вас будет сопровождать опытный инструктор: он позаботится, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно.
Вас будет сопровождать опытный инструктор: он позаботится, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30, 18:30
Описание экскурсии
Мы обучаем управлению багги с нуля, поэтому не беспокойтесь, если раньше у вас не было подобного опыта.
Протяжённость нашего маршрута — 11 км. Поедем по бездорожью в лиственном парке «Дубки». Вы побудете наедине с собой и с природой и ощутите прилив адреналина, управляя багги в различных условиях — на ровных участках, спусках, подъёмах, через препятствия, по колеям, лужам и грязи.
Всё это — под присмотром опытного инструктора, который поведёт вас по маршруту и всегда будет готов помочь.
Особенности формата
- Уровень сложности — лёгкий. Длительность прогулки — 1 час
- Дети могут поехать с вами пассажирами с 6 лет, за рулём — с 17 лет
- Максимальный вес на одном багги — 180 кг
- Будут остановки — возьмите с собой воду и перекус
- Лица в алкогольном, наркотическом и другом опьянении за руль не допускаются
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда багги, вводный инструктаж, сопровождение по маршруту, фотографии, экипировка (шлем, очки, балаклава, перчатки)
- На точку старта вам нужно добраться самостоятельно на личном или общественном транспорте. Приезжайте за 10–15 мин. до начала
- Стоимость — 3500 ₽ в будни и 4000 ₽ в выходные. Доплата за пассажира — 500 ₽
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Будние дни
|3 500 ₽
|Выходные /праздничные дни
|4 000 ₽
|Пассажир
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Демократической улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 67 туристов
Мы команда гидов и инструкторов с более чем 5-летним опытом работы. Любим природу нашей Самарской области и стремимся приобщить к её красоте всех наших клиентов!Задать вопрос
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