2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
«А также раскроете тайну рождения «красного графа» Алексея Толстого и пройдете вдоль тенистых аллей Струковского сада, первого парка Самары»
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Струковский сад: уголок рая в центре города
Изучить тайные уголки старейшего парка Самары и окунуться в его красивую историю
Начало: У входа в Струковский сад
«Театр начинается с вешалки, а парк — с входа»
27 сен в 14:00
29 сен в 10:00
32002 720₽ за всё до 6 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на багги в «Дубках»
Получить заряд адреналина и сделать глоток свежего воздуха в черте города
Начало: На Демократической улице
«Поедем по бездорожью в лиственном парке «Дубки»»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Завтра в 10:00
27 сен в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 августа 2024Рекомендую Ольгу и ее авторскую экскурсию для первого знакомства с Самарой, чтобы у вас сложилось правильное первое впечатление от города и вы заразились любовью к Самаре, Волге и окружающей красоте! Все отлично!
- ЕЕвгения30 апреля 2023Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
- ИИрина27 марта 2022Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это об Ольге. Ещё подкупило
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 720 до 7 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Парки», 3 ⭐ отзыва, цены от 2720₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь