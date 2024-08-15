Экскурсии по паркам Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Самаре, цены от 2 720 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Самарой
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
«А также раскроете тайну рождения «красного графа» Алексея Толстого и пройдете вдоль тенистых аллей Струковского сада, первого парка Самары»
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Струковский сад: уголок рая в центре города
Пешая
скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Струковский сад: уголок рая в центре города
Изучить тайные уголки старейшего парка Самары и окунуться в его красивую историю
Начало: У входа в Струковский сад
«Театр начинается с вешалки, а парк — с входа»
27 сен в 14:00
29 сен в 10:00
32002 720 за всё до 6 чел.
Прогулка на багги в «Дубках»
Багги
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на багги в «Дубках»
Получить заряд адреналина и сделать глоток свежего воздуха в черте города
Начало: На Демократической улице
«Поедем по бездорожью в лиственном парке «Дубки»»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Завтра в 10:00
27 сен в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    15 августа 2024
    Свидание с Самарой
    Рекомендую Ольгу и ее авторскую экскурсию для первого знакомства с Самарой, чтобы у вас сложилось правильное первое впечатление от города и вы заразились любовью к Самаре, Волге и окружающей красоте! Все отлично!
  • Е
    Евгения
    30 апреля 2023
    Свидание с Самарой
    Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
  • И
    Ирина
    27 марта 2022
    Свидание с Самарой
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это об Ольге. Ещё подкупило
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    нас к ней: серьёзная подготовка к экскурсии, знание интересных нетривиальных фактов. Наша компания - это жители Самары и Тольятти, интересующиеся историей узнали много нового и интересно! Спасибо большое, Ольге! Надеемся до новых встреч!

    Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Глубокие знания, любовь к Самарской земле, позитивный настрой - все это

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Парки»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание с Самарой
  2. Струковский сад: уголок рая в центре города
  3. Прогулка на багги в «Дубках»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Бункер Сталина
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Чапаева
  9. Бункеры
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 720 до 7 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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