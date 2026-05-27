Если вы хотите совместить любимое занятие с комфортом и вернуться с хорошим уловом — этот вариант для вас. Мы отправимся на рыбалку по волжским просторам.
Маршрут построю под ваш запрос, чтобы вы не только получили желаемый результат, но и качественно провели время на воде.
Описание экскурсии
Рыбалка проходит на профессиональном катере «Волжанка Х7». Судно создавалось специально для рыбалки, поэтому здесь есть детали, важные для удобства и безопасности:
- амортизационные кресла — смягчают ход на волне
- автономный отопитель — позволяет чувствовать себя комфортно в прохладную погоду
- тент, защищающий от солнца, дождя и снега
- индивидуальные средства безопасности на борту
Если у вас нет своего снаряжения, могу помочь с арендой снастей на месте. Вы сможете половить:
- судака
- щуку
- окуня
- берша
В это время я буду не просто управлять катером, но и делиться секретами местной рыбалки. Расскажу о рельефе дна, перспективных точках, повадках хищника в разное время года. А ещё подскажу, как правильно подать приманку, чтобы поклёвка не заставила себя ждать.
Организационные детали
- Время в пути до места ловли зависит от погодных условий, времени года и того, на какую рыбу вы охотитесь (от 10 минут до 1,5 часов)
- Катер оборудован всеми необходимыми средствами спасения на водах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Самары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Со мной вас ждёт трофейная рыбалка на бигбейты с технологией Panoptix, обучение рыбопоисковой технике и подбор снастей. Всё это — на профессиональном катере.
от 45 000 ₽ за экскурсию