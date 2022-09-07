Речные прогулки в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Самаре, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подводная охота на Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 500 за человека
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    DMITRII
    7 сентября 2022
    Подводная охота на Волге
    Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
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    Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по Волге искать место для охоты. К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье. Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра. Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы. Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день. Рекомендую Сергея как гида в любое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подводная охота на Волге
  2. Дайвинг на Волге или Голубом озере
  3. Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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