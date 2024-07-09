Прогулки на катере в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Самаре, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Подводная охота на Волге
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
«Мы встретимся в условленном месте и отправимся на быстроходном катере в красивое безопасное место, где вы не только познакомитесь с речной природой, но и откроете вдохновляющие панорамы окрестностей»
30 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 10 900 ₽ за человека
Дайвинг на Волге или Голубом озере
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
«Всех остальных, включая новичков, я приглашаю отправиться на быстроходном катере в одно из мест на Волге»
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
от 20 000 ₽ за человека
Рыбалка на катере в Самаре
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Профессиональный катер, опытный гид-рыбак и живописные места Самарской области
Начало: На набережной Самары
«Рыбалка проходит на профессиональном катере «Волжанка Х7»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
35 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    9 июля 2024
    Подводная охота на Волге
    Шикарная экскурсия, спасибо большое Сергею за новый опыт.
  • М
    Михаил
    21 июня 2023
    Дайвинг на Волге или Голубом озере
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересныеГолубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересныеГолубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные
  • D
    DMITRII
    7 сентября 2022
    Подводная охота на Волге
    Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью.
    Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по Волге искать место для охоты.
    К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье.
    Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра.
    Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы.
    Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день.
    Рекомендую Сергея как гида в любое время года.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На катере»

Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Площадь Чапаева;
  2. Самарская набережная;
  3. Площадь Куйбышева;
  4. Самое главное;
  5. Площадь Славы;
  6. Жигулёвские горы;
  7. Сквер Пушкина;
  8. Улица Фрунзе;
  9. Особняк Курлиных;
  10. Жигулевский пивзавод.
Сколько стоит экскурсия по Самаре в марте 2026
Сейчас в Самаре в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 10 900 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
