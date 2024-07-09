Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по Волге искать место для охоты.

К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье.

Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра.

Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы.

Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день.

Рекомендую Сергея как гида в любое время года.