Приезжаете в Самару впервые и хотите увидеть всё самое важное, но не знаете, с чего начать? Эта автомобильно-пешеходная экскурсия создана для вас! За 3 часа вы проедете и пройдёте по
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Старт на площади Революции Начнём с сердца города, где в XIX веке кипела торговля, и узнаем, почему памятник Ленину «потерялся» на постаменте и что скрывается за неожиданными пропорциями.
- Улица Куйбышева Проедем по самой красивой улице города, на которой жили самые богаты люди, открывались самые дорогие рестораны и магазины. Заглянем на самарский арбат (ул. Ленинградская), увидим и, по возможности, посетим Лютеранскую церковь.
- Улица Фрунзе: старинные особняки и музеи Пройдем по улице Фрунзе (бывшая Саратовская), увидим филармонию, где пел Шаляпин, музей Рязанова, усадьбу Толстого и особняк Курлиных.
- Площадь Куйбышева — самая большая в Европе Удивитесь масштабам площади, которая могла вместить парад всей Красной армии. Здесь же — театр оперы и балета, чья история связана с эвакуацией Большого театра в 1941 году.
- Площадь Чапаева: памятник, театр и институт Увидите знаменитый памятник Чапаеву с бойцами, Драматический театр и Институт культуры рядом, узнаете интересные факты.
- Сквер Пушкина и смотровая площадка на Волгу Сделаете панорамные фото с видами на реку, Жигулевские горы, Иверский женский монастырь и знаменитый пивоваренный завод.
- Площадь Славы: вечный огонь и вид на Волгу Увидим вечный огонь, белое здание Правительства и сделаем панорамные фото Волги с этой торжественной площади.
Орловская набережная и памятник Засекину Завершим экскурсию на набережной Волги у памятника основателю Самары — князю Григорию Засекину. Вас ждёт не просто экскурсия, а путешествие во времени. После него вы скажете: «Теперь я понимаю, почему Самару называют сердцем Поволжья!». Забронируйте место — и Самара откроется вам с самой яркой стороны! Важная информация:.
Экскурсия проводится на современном комфортабельном кроссовере с кондиционером, мягкими креслами и идеальной чистотой.
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бристоль Жигули
- Художественный музей
- Филармония
- Лютеранская церковь
- Музей усадьба А. Толстого
- Католический костел
- Площадь Куйбышева
- Театр Драмы
- Вход в бункер Сталина (без посещения)
- Сквер Пушкина
- Площадь Славы
- Орловская набережная
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завершение: Орловская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на современном комфортабельном кроссовере с кондиционером
- Мягкими креслами и идеальной чистотой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
29 сен 2025
Экскурсия очень понравилась,спасибо нашему гиду Вячеславу, очень познавательная и интересная прогулка по центру г. Самара
Д
Дарья
16 сен 2025
Д
Дмитрий
7 сен 2025
Экскурсия понравилась все было замечательно.
О
Оксана
26 авг 2025
О
Ольга
6 авг 2025
Т
Татьяна
4 авг 2025
От лица нашей группы выражаем благодарность за полную содержательную экскурсию. Гид очень приятный собеседник, доступно и доходчиво рассказывает, даёт время для фото, внимателен к людям, отзывчив.
О
Ольга
31 июл 2025
Экскурсия была познавательная. Нас было три человека Я, мама 68 лет и ребенок 12 лет. За 3часа окунулись в историю возникновения Самары. Историческая часть города превосходна с купеческими домами, памятниками. Вячеслав вошёл в наше положение и сделал нашу экскурсию максимально комфортной. Спасибо за организацию!
М
Михаил
23 июл 2025
Б
Бабаев
23 июл 2025
С
Северина
18 июл 2025
Н
Наталья
15 июл 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсия на машине гида это просто великое удовольствие! И много успели и с комфортом! Вячеслав интересно рассказывает о городе. Много узнали благодаря ему. Правда не успели посмотреть все
Входит в следующие категории Самары
