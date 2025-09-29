Что вас ждёт?

Старт на площади Революции Начнём с сердца города, где в XIX веке кипела торговля, и узнаем, почему памятник Ленину «потерялся» на постаменте и что скрывается за неожиданными пропорциями.

Улица Куйбышева Проедем по самой красивой улице города, на которой жили самые богаты люди, открывались самые дорогие рестораны и магазины. Заглянем на самарский арбат (ул. Ленинградская), увидим и, по возможности, посетим Лютеранскую церковь.

Улица Фрунзе: старинные особняки и музеи Пройдем по улице Фрунзе (бывшая Саратовская), увидим филармонию, где пел Шаляпин, музей Рязанова, усадьбу Толстого и особняк Курлиных.

Площадь Куйбышева — самая большая в Европе Удивитесь масштабам площади, которая могла вместить парад всей Красной армии. Здесь же — театр оперы и балета, чья история связана с эвакуацией Большого театра в 1941 году.

Площадь Чапаева: памятник, театр и институт Увидите знаменитый памятник Чапаеву с бойцами, Драматический театр и Институт культуры рядом, узнаете интересные факты.

Сквер Пушкина и смотровая площадка на Волгу Сделаете панорамные фото с видами на реку, Жигулевские горы, Иверский женский монастырь и знаменитый пивоваренный завод.

Площадь Славы: вечный огонь и вид на Волгу Увидим вечный огонь, белое здание Правительства и сделаем панорамные фото Волги с этой торжественной площади.

Орловская набережная и памятник Засекину Завершим экскурсию на набережной Волги у памятника основателю Самары — князю Григорию Засекину. Вас ждёт не просто экскурсия, а путешествие во времени. После него вы скажете: «Теперь я понимаю, почему Самару называют сердцем Поволжья!». Забронируйте место — и Самара откроется вам с самой яркой стороны! Важная информация:.

Орловская набережная и памятник Засекину Завершим экскурсию на набережной Волги у памятника основателю Самары — князю Григорию Засекину. Вас ждёт не просто экскурсия, а путешествие во времени. После него вы скажете: «Теперь я понимаю, почему Самару называют сердцем Поволжья!». Забронируйте место — и Самара откроется вам с самой яркой стороны! Важная информация:.

Экскурсия проводится на современном комфортабельном кроссовере с кондиционером, мягкими креслами и идеальной чистотой.