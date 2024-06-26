Улица Фрунзе – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Фрунзе» в Самаре, цены от 1 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 1 600 за всё до 8 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
1 июля в 11:30
3 июля в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Ощутить город всеми органами чувств, проникнуться его уникальностью и захотеть непременно вернуться
Начало: В районе Речного вокзала
Завтра в 10:00
2 июля в 18:00
44003 740 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Ольга настоящий профессионал своего дела. Много интересных фактов и историй узнали мы о Самаре за чашечкой ароматного кофе в уютной
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    атмосфере. Она составила нам программу, порекомендовала и очень подробно указала на карте интересные места и достопримечательности. Мы всё успели посетить. Мы влюбились в Самару. Огромное спасибо Ольге. Она очень приятная в общении и интересная женщина.

  • К
    Карина
    21 июня 2024
    Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
    Были в группе из трех человек. Получили большое удовольствие от экскурсии. Наталья - профессиональный экскурсовод с четким графиком и увлекательно
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    составленной программой. Будет интересно побывать на её экскурсии и взрослым, и детям. Рекомендуем заранее записываться, спрос на экскурсии у Натальи большой. Особенно в летний сезон.

  • К
    Кристина
    16 июня 2024
    Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
    Эта экскурсия была единственная, с посещение бункера на мою дату. И мне повезло, что так все вышло. Наталья чудесный рассказчик,
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    приятный собеседник и видно что очень любит историю своего города. Много узнала нового, хотя до этого уже было две экскурсии по Самаре. Бункер Сталина - обязателен к посещению! Экскурсия полностью оправдывает свою цену. Рекомендую!

  • М
    Марина
    16 июня 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Ольга - великолепный рассказчик. И настолко влюблена в Самару, что вызывает восхищение♥️сразу хочется все в городе посмотреть. Так много интересных фактов, деталей и очень легко Ольга подаёт информацию
  • Л
    Лариса
    15 июня 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Интересная тема, замечательный рассказчик и вкусный напиток, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Улица Фрунзе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
  2. Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
  3. Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Бункер Сталина
  9. Особняк Курлиных
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Улица Фрунзе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 9 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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