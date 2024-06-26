1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 1 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
1 июля в 11:30
3 июля в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Самарский вайб: память, парадоксы, притяжение
Ощутить город всеми органами чувств, проникнуться его уникальностью и захотеть непременно вернуться
Начало: В районе Речного вокзала
Завтра в 10:00
2 июля в 18:00
44003 740₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июня 2024Ольга настоящий профессионал своего дела. Много интересных фактов и историй узнали мы о Самаре за чашечкой ароматного кофе в уютной
- ККарина21 июня 2024Были в группе из трех человек. Получили большое удовольствие от экскурсии. Наталья - профессиональный экскурсовод с четким графиком и увлекательно
- ККристина16 июня 2024Эта экскурсия была единственная, с посещение бункера на мою дату. И мне повезло, что так все вышло. Наталья чудесный рассказчик,
- ММарина16 июня 2024Ольга - великолепный рассказчик. И настолко влюблена в Самару, что вызывает восхищение♥️сразу хочется все в городе посмотреть. Так много интересных фактов, деталей и очень легко Ольга подаёт информацию
- ЛЛариса15 июня 2024Интересная тема, замечательный рассказчик и вкусный напиток, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Улица Фрунзе»
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