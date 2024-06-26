читать дальше приятный собеседник и видно что очень любит историю своего города. Много узнала нового, хотя до этого уже было две экскурсии по Самаре. Бункер Сталина - обязателен к посещению! Экскурсия полностью оправдывает свою цену. Рекомендую!

Эта экскурсия была единственная, с посещение бункера на мою дату. И мне повезло, что так все вышло. Наталья чудесный рассказчик,