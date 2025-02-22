Мы встретим вас в аэропорту и довезём до любого отеля в пределах Самары.
По пути покажем знаменитые Жигулёвские горы, обзорную площадку, Царёв курган и значимые городские места. Расскажем о прошлом и настоящем города и дадим советы, как провести здесь время интересно и вкусно.
По пути покажем знаменитые Жигулёвские горы, обзорную площадку, Царёв курган и значимые городские места. Расскажем о прошлом и настоящем города и дадим советы, как провести здесь время интересно и вкусно.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание трансфер
- Путь из аэропорта «Курумоч» в город займёт около часа и более в зависимости от загруженности трассы.
- Мы проедем вдоль Волги мимо Жигулёвских и Сокольих гор.
- Полюбуемся панорамой окрестностей со знаменитой вертолётной площадки, которая считается одним из самых красивых мест в Самаре.
- При желании поднимемся на вершину Царёва кургана, который когда-то был частью Жигулёвских гор.
- Если конечной точкой маршрута будет историческая часть города, по пути увидим набережную Волги, площадь Славы, здание Жигулёвского пивоваренного завода и другие локации Самары.
- По дороге вы услышите рассказы об истории города и его основных достопримечательностях.
- Гид с удовольствием поделится с вами советами, как лучше провести время в Самаре, что посмотреть, какие музеи посетить и какие местные блюда попробовать.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Renault Kaptur с кондиционером и детским креслом.
- За доплату возможен трансфер для большего количества человек на минивэне Hyundai-H1 или автомобиле бизнес-класса. Подробности обсудим в переписке.
- Также возможен заказ трансфера из отеля в аэропорт и другие места.
- По желанию мы можем посетить музеи или остановиться на обед — входные билеты, питание и продление времени поездки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту «Курумоч»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 180 туристов
Меня зовут Юлия, я более 10 лет занимаюсь созданием маршрутов и организацией путешествий по всей России. Приглашаю вас присоединиться к нашей команде и отправиться в незабываемое приключение. Готовы рассказать вамЗадать вопрос
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