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Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Самару
Быстро и комфортно доехать до города на персональном авто
Начало: В аэропорту «Курумоч»
Сегодня в 06:30
23 июн в 06:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта «Курумоч» - в Самару: трансфер + экскурсия
Прибыв в Самару, отправляйтесь на увлекательную экскурсию. Оцените виды Волги, архитектурные памятники и узнайте о будущем города. (130)
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре
Первое свидание с городом - через Волгу, горы и историю
Начало: У аэропорта
Завтра в 14:00
19 июн в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Все очень понравилось! Экскурсия замечательная, всё наши пожелания были учтены! Комфортный автомобиль.
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Данная экскурсия не для зимы.
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Всего 2 отзыва в Самаре в категории "Трансфер в/из аэропорта"
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Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Трансфер в/из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2026
Сейчас в Самаре в категории "Трансфер в/из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 6700 до 12 700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Закажите заранее трансфер в или из аэропорта Самары, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026