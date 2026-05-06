Автобус-кабриолет — современный, комфортный и необычный способ знакомства с Самарой. Он ходит по круговому маршруту каждые два часа, делая 8 остановок. В течение дня вы можете выходить на любых из них и затем садиться в следующий автобус.
Благодаря аудиогиду на русском и английских языках вы познакомитесь с историей города и его главных достопримечательностей.
Описание экскурсииПо Самаре — с ветерком! Исследуйте прекрасную Самару на автобусе-кабриолете! Эта захватывающая поездка позволит вам быстро и удобно увидеть исторический центр Самары, наслаждаясь свежим воздухом и потрясающими панорамными видами. Полностью открытый транспорт Благодаря откидной крыше и съемным окнам, каждый пассажир сможет насладиться захватывающими пейзажами, делая яркие снимки на память! Аудиогид на выбор Каждое кресло оборудовано индивидуальной аудиосистемой, где вы сможете выбрать язык озвучивания — русский или английский. Погрузитесь в увлекательные истории о Самаре, слушая их на удобном для вас языке. Поддержка стюарда На борту вас будет сопровождать опытный стюард, который поможет организовать вашу поездку и ответит на возникающие вопросы, обеспечивая комфорт на протяжении всей экскурсии. Восемь остановок • Речной вокзал Набережная Волги — прекрасное место для прогулок с панорамным видом на реку. Здесь можно увидеть памятники, кафе и зоны отдыха.
- Жигулевский пивоваренный завод Знаковый промышленный объект Самары, известный выпуском легендарного пива. Завод отражает историю пивоварения в регионе и промышленное наследие города.
- Стела «Ладья» Монумент в виде парусного корабля, символизирующий связь Самары с Волгой и её торговые традиции. Отличное место для фотосессий.
- Улица Челюскинцев Самара — крупный центр ракетостроения СССР и России. Памятник ракете демонстрирует научно-технические достижения города, его вклад в космическую отрасль.
- Самарская площадь Центральная площадь города, место проведения городских событий, ярмарок и концертов. Обладает уникальной архитектурой и уютной атмосферой.
- Площадь Куйбышева Мы увидим Драматический театр — важный культурный объект Самары, где проходят театральные постановки, концерты и другие выступления. Здание часто привлекает любителей искусства. Улица Куйбышева — одна из самых длинных пешеходных улиц в Европе, известная своими архитектурными памятниками и особняками XIX — начала XX века, которые рассказывают о богатой истории и развитии Самары.
- Улицы Фрунзе/Л. Толстого Поразимся красоте костела — исторического храма с красивой архитектурой, отражающего религиозное и культурное разнообразие города.
• Площадь Революции График работы Автобус отправляется каждые два часа с 10:00 до 20:00, что позволяет гибко планировать день. Важная информация:
- Место старта и финиша — Речной вокзал.
- Пледы и наушники включены в стоимость.
- Поездка займёт от 1 до 1,5 часов, в зависимости от ситуации на дорогах.
- Посещение экскурсии с животными невозможно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Волги
- Жигулёвский пивзавод
- Стела «Ладья»
- Памятник ракете
- Самарская площадь
- Костел
- Улица Куйбышева с главными особняками
Что включено
- Автобус-кабриолет
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Самара ул. Максима Горького 105
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывах
М
Все отлично, только подвела погода. Поэтому окна и потолок автобуса были затянуты полиэтиленовой пленкой. Очень жалко что не экскурсии по вечернему городу.
И
Все понравилось. Только из-за погоды были опущены тенты мутные и вид был не очень хорош. Лучше бы было стекло.
В
Все понравилось
Е
Во время экскурсии, к сожалению, почти ничего не увидели через затянутые полиэтиленом окна. Мы - гости Вашего города, специально поехали на обзорную экскурсию, чтобы максимально познакомиться с Самарой. В итоге
