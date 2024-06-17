Последние несколько лет гид специализируется на ловле трофейных судаков и щук.
На борту его лодки ежегодно оказывается более 1000 рыбин, среди которых сотни весят более 3 кг и десятки - более
На борту его лодки ежегодно оказывается более 1000 рыбин, среди которых сотни весят более 3 кг и десятки - более
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Ловля трофейных судаков и щук
- 🚤 Суперсовременная лодка Vboats
- 🛠️ Топовые снасти и приманки
- 📹 Видео съёмка на экшен-камеру
- 🦺 Специальные спасательные жилеты
- 🚗 Трансфер из Самары включён
Что можно увидеть
- Саратовское водохранилище
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Моя лодка Vboats — самая заряженная в Самарской области. На борту — два топовых картплоттера с многослойной картой Саратовского водохранилища, на транце — лучшие датчики и системы обнаружения рыбы, на носу — троллинговый электромотор с функцией электроякоря и управлением с картплоттеров.
- Для рыбалки я использую топовые проверенные снасти, предназначенные для ловли трофейного хищника. В рыбалку включено всё, что нужно для ловли, вплоть до супердорогих приманок.
- Мы будем перемещаться по водохранилищу, закидывая спиннинги в самых рыбных местах. Я обучу вас поиску рыбы по водоёму и открою массу секретов, среди которых найдётся немало ценных даже для профи рыбной ловли. Новичкам также не стоит робеть — без улова не уйдёте!
- При желании снимем видеоролик на экшен-камеру Go.
Pro MAX с различными крепежами для монтажа: на борту, на штативе, на моноподе, на голове, на груди. Камера запечатлит самые запоминающиеся моменты вываживания трофея
Безопасность во время рыбалки и передвижений по воде гарантируют специальные автоматические спасательные жилеты повышенной плавучести. Они не сковывают движений во время рыбалки и гарантируют удержание на воде человека любого веса, в том числе в зимней экипировке
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном Kia Sportage из Самары до лодочной станции, трофейная рыбалка с лодки, аренда снастей и лучшие приманки в необходимом количестве, индивидуальные средства безопасности, видео.
- Сезон ловли: с 5 апреля по 30 ноября (в зависимости от состояния реки).
- Ограничения по возрасту — 12+.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Самаре
Добрый день! Меня зовут Сергей. Я — профессиональный рыболовный гид, имею 30-летний опыт рыбалки, 21 год ловлю на спиннинг. Последние несколько лет специализируюсь исключительно на ловле трофейных судаков и щук.Задать вопрос
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