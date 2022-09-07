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Подводная охота на Волге

Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Подводный мир пресноводных водоемов поражает своей красотой и разнообразием.

В Самаре, на берегу Волги, у вас есть уникальная возможность погрузиться в этот невероятный мир вместе с профессиональным инструктором.

Вас ждет поездка на
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быстроходном катере в одно из самых живописных мест на Волге, где вы не только насладитесь красотами природы, но и сможете попробовать себя в подводной охоте.

Без использования аквалангов, но с полным комплектом необходимого снаряжения, включая маску с трубкой, костюм, ласты и ружье, вы окунетесь в мир тишины и покоя, населенный щукой, окунем, карасем, линем и судаком.

Инструктаж по безопасности и технике погружения предоставится перед началом приключения, а ваше хорошее настроение и желание исследовать подводный мир сделают этот опыт незабываемым.

Экскурсия доступна с конца июня по сентябрь, не забудьте указать свои размеры для подготовки снаряжения. Приключение ждет вас

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный опыт подводной охоты
  • 🛥 Путешествие на быстроходном катере
  • 🐟 Наблюдение за подводными обитателями
  • 👨‍🏫 Профессиональный инструктор
  • 🎣 Рыбалка на Волге
  • 🔧 Современное снаряжение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для подводной охоты на Волге - июль и август. В это время вода наиболее тёплая, а погода стабильная, что делает погружения комфортными и безопасными. Июнь и сентябрь также подходят для этого мероприятия, однако в июне вода может быть ещё прохладной, а в сентябре - уже начинать остывать. В остальное время года подводная охота не проводится из-за низких температур и неблагоприятных погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге

Что можно увидеть

  • Волга
  • Панорамы окрестностей

Описание экскурсии

Мы встретимся в условленном месте и отправимся на быстроходном катере в красивое безопасное место, где вы не только познакомитесь с речной природой, но и откроете вдохновляющие панорамы окрестностей. Подводная охота проводится без аквалангов — вы получите специальные маски с трубками, костюм, ласты и ружье. Пройдёте инструктаж по правильному погружению и технике безопасности. А после приступите к главному — наблюдению за подводными обитателями Волги и рыбалке (здесь водится щука, окунь, карась, линь, судак).

Организационные детали

  • Программа проводится с конца июня до сентября
  • При бронировании укажите, пожалуйста, размер одежды, обуви и вес для подготовки снаряжения. Если у вас есть своё, можете взять с собой
  • Для участия необходимо хорошее самочувствие и настроение!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет10 500 ₽
Второй билет9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Красной Глинки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я профессиональный дайвинг-инструктор PADI и инструктор по подводной охоте. Уже много лет занимаюсь организацией путешествий, активного отдыха и приключенческих программ как в Самарской области, так и в других регионах. Я родился
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и вырос в Самаре и хорошо знаю её природные и туристические возможности. Организую погружения, экспедиции, водные и наземные маршруты, помогая путешественникам открывать интересные места и получать новые впечатления. Для меня важно не просто показать красивые локации, а сделать путешествие комфортным, насыщенным и запоминающимся. Буду рад познакомить вас с Самарским краем и поделиться своим опытом путешественника и инструктора.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью. Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по
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Волге искать место для охоты.
К сожалению, в тот день на Волге была большая волна и пострелять в рыбу не удалось. Зато мы вдоволь поплавали с масками и посмотрели на маленьких рыбок на мелководье.
Затем вернулись и поехали в деревню на острове, где делают сыр. Там были козы и коровы и много вкусного сыра.
Сергей дал нам велосипеды и эта поездка оказалась чуть ли не интереснее поиска рыбы.
Потом мы вернулись с пили чай, ели арбуз и сыр. Провели чудесный день.
Рекомендую Сергея как гида в любое время года.

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Валерий
Шикарная экскурсия, спасибо большое Сергею за новый опыт.
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