Что вас ожидает

Мы встретимся в условленном месте и отправимся на быстроходном катере в красивое безопасное место, где вы не только познакомитесь с речной природой, но и откроете вдохновляющие панорамы окрестностей. Подводная охота проводится без аквалангов — вы получите специальные маски с трубками, костюм, ласты и ружье. Пройдете инструктаж по правильному погружению и технике безопасности. А после приступите к главному — наблюдению за подводными обитателями Волги и рыбалке (здесь водится щука, окунь, карась, линь, судак).

Организационные детали