Подводная охота на Волге

Исследовать флору и фауну у берегов живописного островка и попробовать новый способ рыбалки

Индивидуальная
Многие не представляют, насколько красив может быть подводный мир в пресноводных водоемах.

В компании профессионального инструктора вы отправитесь на катере в одно из самых ярких мест на Волге.

Я выдам вам современное снаряжение, помогу быстро освоить базовые подводные навыки и расскажу о тонкостях разрешенного способа любительской рыбалки.
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретимся в условленном месте и отправимся на быстроходном катере в красивое безопасное место, где вы не только познакомитесь с речной природой, но и откроете вдохновляющие панорамы окрестностей. Подводная охота проводится без аквалангов — вы получите специальные маски с трубками, костюм, ласты и ружье. Пройдете инструктаж по правильному погружению и технике безопасности. А после приступите к главному — наблюдению за подводными обитателями Волги и рыбалке (здесь водится щука, окунь, карась, линь, судак).

Организационные детали

  • Программа проводится с конца июня до сентября
  • При бронировании укажите, пожалуйста, размер одежды, обуви и вес для подготовки снаряжения. Если у вас есть свое — вы можете взять его с собой.
  • Для участия необходимо хорошее самочувствие и настроение!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Красной Глинки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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