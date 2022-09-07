Подводный мир пресноводных водоемов поражает своей красотой и разнообразием.В Самаре, на берегу Волги, у вас есть уникальная возможность погрузиться в этот невероятный мир вместе с профессиональным инструктором.Вас ждет поездка на

быстроходном катере в одно из самых живописных мест на Волге, где вы не только насладитесь красотами природы, но и сможете попробовать себя в подводной охоте. Без использования аквалангов, но с полным комплектом необходимого снаряжения, включая маску с трубкой, костюм, ласты и ружье, вы окунетесь в мир тишины и покоя, населенный щукой, окунем, карасем, линем и судаком. Инструктаж по безопасности и технике погружения предоставится перед началом приключения, а ваше хорошее настроение и желание исследовать подводный мир сделают этот опыт незабываемым. Экскурсия доступна с конца июня по сентябрь, не забудьте указать свои размеры для подготовки снаряжения. Приключение ждет вас

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для подводной охоты на Волге - июль и август. В это время вода наиболее тёплая, а погода стабильная, что делает погружения комфортными и безопасными. Июнь и сентябрь также подходят для этого мероприятия, однако в июне вода может быть ещё прохладной, а в сентябре - уже начинать остывать. В остальное время года подводная охота не проводится из-за низких температур и неблагоприятных погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.