Подводный мир пресноводных водоемов поражает своей красотой и разнообразием.
В Самаре, на берегу Волги, у вас есть уникальная возможность погрузиться в этот невероятный мир вместе с профессиональным инструктором.
Вас ждет поездка на
В Самаре, на берегу Волги, у вас есть уникальная возможность погрузиться в этот невероятный мир вместе с профессиональным инструктором.
Вас ждет поездка на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный опыт подводной охоты
- 🛥 Путешествие на быстроходном катере
- 🐟 Наблюдение за подводными обитателями
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 🎣 Рыбалка на Волге
- 🔧 Современное снаряжение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для подводной охоты на Волге - июль и август. В это время вода наиболее тёплая, а погода стабильная, что делает погружения комфортными и безопасными. Июнь и сентябрь также подходят для этого мероприятия, однако в июне вода может быть ещё прохладной, а в сентябре - уже начинать остывать. В остальное время года подводная охота не проводится из-за низких температур и неблагоприятных погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Волга
- Панорамы окрестностей
Описание экскурсии
Мы встретимся в условленном месте и отправимся на быстроходном катере в красивое безопасное место, где вы не только познакомитесь с речной природой, но и откроете вдохновляющие панорамы окрестностей. Подводная охота проводится без аквалангов — вы получите специальные маски с трубками, костюм, ласты и ружье. Пройдёте инструктаж по правильному погружению и технике безопасности. А после приступите к главному — наблюдению за подводными обитателями Волги и рыбалке (здесь водится щука, окунь, карась, линь, судак).
Организационные детали
- Программа проводится с конца июня до сентября
- При бронировании укажите, пожалуйста, размер одежды, обуви и вес для подготовки снаряжения. Если у вас есть своё, можете взять с собой
- Для участия необходимо хорошее самочувствие и настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 500 ₽
|Второй билет
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Красной Глинки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я профессиональный дайвинг-инструктор PADI и инструктор по подводной охоте. Уже много лет занимаюсь организацией путешествий, активного отдыха и приключенческих программ как в Самарской области, так и в других регионах. Я родился
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Сергей встретил нас в своём уютном доме. Мы пили чай на террасе и общались. Затем был инструктаж по подводному ружью. Мы подобрали маски, ласты, гидрокостюмы и отправились на лодке по
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Шикарная экскурсия, спасибо большое Сергею за новый опыт.
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