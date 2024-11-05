В ходе данной экскурсии мы не только увидим самые роскошные особняки и парадные Самары, погрузимся в историю и философию архитектуры, но и узнаем секреты и тайны домов, скрытые за их фасадам. Вы посмотрите на город совершенно другими глазами!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Модерн: Искусство и Архитектура

Слово "модерн" вызывает в нашем воображении яркие образы, даже если мы не знакомы с основами этой архитектурной стилистики. Здания в стиле модерн, подобно цветам, расцветают в различных городах, придавая им уникальный шарм и красоту.

Что мы узнаем?

В ходе экскурсии мы погрузимся в мир архитектуры и откроем для себя множество интересных фактов:

Как вдохновляться архитектурой и понимать её особенности;

Как необычные цветочные мотивы на фасадах самарских зданий могут служить автографом архитектора;

Как любящие мужья увековечивали портреты своих жен на фасадах;

Какие проекты самарцы заимствовали у москвичей и как предприимчивые купцы спасали своих архитекторов из затруднительных ситуаций;

Что означают тайные символы и знаки на фасадах;

Как выглядит здание-матрешка, скрывающее в себе старинный особняк;

Какие секреты хранят парадные, где до сих пор можно увидеть остатки былой роскоши;

Интриги архитектурного двора, истории любви, вдохновения и мечты.

Посещение Музея Модерна

В завершение экскурсии у вас будет возможность посетить одно из самых красивых зданий Самары – особняк Курлиной, ныне Музей Модерна. Здесь вы сможете ознакомиться с интерьерами и деталями этого роскошного стиля. Обратите внимание, что билеты приобретаются отдельно в кассе музея.