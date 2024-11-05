В ходе данной экскурсии мы не только увидим самые роскошные особняки и парадные Самары, погрузимся в историю и философию архитектуры, но и узнаем секреты и тайны домов, скрытые за их фасадам. Вы посмотрите на город совершенно другими глазами!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Модерн: Искусство и Архитектура
Слово "модерн" вызывает в нашем воображении яркие образы, даже если мы не знакомы с основами этой архитектурной стилистики. Здания в стиле модерн, подобно цветам, расцветают в различных городах, придавая им уникальный шарм и красоту.
Что мы узнаем?
В ходе экскурсии мы погрузимся в мир архитектуры и откроем для себя множество интересных фактов:
- Как вдохновляться архитектурой и понимать её особенности;
- Как необычные цветочные мотивы на фасадах самарских зданий могут служить автографом архитектора;
- Как любящие мужья увековечивали портреты своих жен на фасадах;
- Какие проекты самарцы заимствовали у москвичей и как предприимчивые купцы спасали своих архитекторов из затруднительных ситуаций;
- Что означают тайные символы и знаки на фасадах;
- Как выглядит здание-матрешка, скрывающее в себе старинный особняк;
- Какие секреты хранят парадные, где до сих пор можно увидеть остатки былой роскоши;
- Интриги архитектурного двора, истории любви, вдохновения и мечты.
Посещение Музея Модерна
В завершение экскурсии у вас будет возможность посетить одно из самых красивых зданий Самары – особняк Курлиной, ныне Музей Модерна. Здесь вы сможете ознакомиться с интерьерами и деталями этого роскошного стиля. Обратите внимание, что билеты приобретаются отдельно в кассе музея.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Курлиных
- Гостиница «Бристоль-Жигули»
- Особняк Аржановых
- Особняк Матвеевых
- Филармония
- Особняк Нуйчева
- Особняк Жукова
- Торговый дом Пермяковых
- Торговый дом Щетинкина
- Доходный дом С. Гринберга
- Гостиница «Националь»
- А также многие другие роскошные особняки и две прекрасные парадные
Что включено
- Услуги гида
- 2.5 часа прекрасной архитектуры и увлекательных историй
- Авторский сувенир в завершении экскурсии
Что не входит в цену
- Транспорт
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Молодогвардейская 104
Завершение: Ул. Фрунзе 159
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная. Пожалуйста оденьте комфортную для прогулок одежду и обувь. Приготовьте память и заряд на телефоне для ярких фотографий и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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