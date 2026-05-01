Самарская набережная: от истоков до «Бурлаков на Волге»

Познакомиться с историей города и понять, где именно Репин подсмотрел сюжет для своего шедевра
Мы пройдём путь от оживлённого речного вокзала и тенистого Струковского сада до умиротворённого Иверского монастыря. Вы увидите, как на одной набережной уживаются культовые скульптуры и современные арт-объекты.

Поймёте, почему в Самаре поставили памятник батарее, как «Ладья» стала порталом в историю и отчего Сухов «свой» в Самаре.
Описание экскурсии

Стрелка Самары и Волги. Вы увидите место слияния двух рек. Здесь в 1586 году была заложена крепость, которая дала начало городу. Узнаете об истории основания Самары и как Волга формировала судьбу города.

Речной вокзал и Струковский сад. Мы посетим вокзал, где кипит жизнь, и старейший парк Самары, заложенный ещё в 19 веке. Вы услышите истории, связанные с садом.

Культовое место «На дне» (только внешний осмотр) рядом с Жигулёвским пивоваренным заводом. Здесь можно попробовать легендарное пенное. Гид расскажет, как жигулёвское пиво стало культурным кодом и почему поход в этот бар — почти ритуал.

Фонтаны и скульптуры на набережной. Вы увидите памятник товарищу Сухову и поймёте, как автор сценария знаменитого фильма Валентин Ежов связан с городом. Рассмотрите арт-объект «Бурлаки на Волге» и узнаете, где именно Репин делал наброски к своему шедевру.

Иверский женский монастырь. Вы полюбуетесь оригинальной архитектурой и увидите Волгу глазами монахинь 19 века.

Организационные детали

  • В бар «На дне» мы не заходим
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21176 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

