Самарская набережная: от истоков до «Бурлаков на Волге»
Познакомиться с историей города и понять, где именно Репин подсмотрел сюжет для своего шедевра
Мы пройдём путь от оживлённого речного вокзала и тенистого Струковского сада до умиротворённого Иверского монастыря. Вы увидите, как на одной набережной уживаются культовые скульптуры и современные арт-объекты.
Поймёте, почему в Самаре поставили памятник батарее, как «Ладья» стала порталом в историю и отчего Сухов «свой» в Самаре.
Стрелка Самары и Волги. Вы увидите место слияния двух рек. Здесь в 1586 году была заложена крепость, которая дала начало городу. Узнаете об истории основания Самары и как Волга формировала судьбу города.
Речной вокзал и Струковский сад. Мы посетим вокзал, где кипит жизнь, и старейший парк Самары, заложенный ещё в 19 веке. Вы услышите истории, связанные с садом.
Культовое место «На дне» (только внешний осмотр) рядом с Жигулёвским пивоваренным заводом. Здесь можно попробовать легендарное пенное. Гид расскажет, как жигулёвское пиво стало культурным кодом и почему поход в этот бар — почти ритуал.
Фонтаны и скульптуры на набережной. Вы увидите памятник товарищу Сухову и поймёте, как автор сценария знаменитого фильма Валентин Ежов связан с городом. Рассмотрите арт-объект «Бурлаки на Волге» и узнаете, где именно Репин делал наброски к своему шедевру.
Иверский женский монастырь. Вы полюбуетесь оригинальной архитектурой и увидите Волгу глазами монахинь 19 века.
