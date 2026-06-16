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Венценосные Романовы в Самаре

Каким видели город августейшие особы - и какими город видел их
Идём на поиски императорского наследия, что сохранились на улицах Самары. Погуляем по историческому центру, посетим храмы и здания, где бывали монархи.

Вы узнаете, где назначал свидание великий князь Николай Константинович, почему первая городская библиотека называется Александровской и зачем горожане раздевались при государе.
Венценосные Романовы в Самаре
Венценосные Романовы в Самаре
Венценосные Романовы в Самаре

Описание экскурсии

Вы увидите знаковые места исторического центра Самары:

  • Струковский сад — старейший парк города
  • площадь Куйбышева — одну из крупнейших площадей Европы
  • улицу Куйбышева, которую раньше называли Дворянской
  • самый старый каменный храм Самары
  • бывшее здание Дворянского собрания

И узнаете:

  • какую надпись Пётр I оставил на Лысой горе
  • как вышло, что один из императоров был каменщиком
  • какую скандальную историю связывают с внуком Николая I
  • зачем горожане снимали с себя одежду при виде любимого монарха
  • что произошло с памятником Александру II после революции
  • как Самара связана с современным Российским императорским домом

Организационные детали

Мы пройдём пешком не более 2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Струковского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я профессиональный историк и гид. Родилась и живу в Самаре. Познакомлю вас с Самарой, городами Самарской области и национальным парком «Самарская Лука». Приглашаю на обзорные и тематические экскурсии.

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