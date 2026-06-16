Идём на поиски императорского наследия, что сохранились на улицах Самары. Погуляем по историческому центру, посетим храмы и здания, где бывали монархи.
Вы узнаете, где назначал свидание великий князь Николай Константинович, почему первая городская библиотека называется Александровской и зачем горожане раздевались при государе.
Вы узнаете, где назначал свидание великий князь Николай Константинович, почему первая городская библиотека называется Александровской и зачем горожане раздевались при государе.
Описание экскурсии
Вы увидите знаковые места исторического центра Самары:
- Струковский сад — старейший парк города
- площадь Куйбышева — одну из крупнейших площадей Европы
- улицу Куйбышева, которую раньше называли Дворянской
- самый старый каменный храм Самары
- бывшее здание Дворянского собрания
И узнаете:
- какую надпись Пётр I оставил на Лысой горе
- как вышло, что один из императоров был каменщиком
- какую скандальную историю связывают с внуком Николая I
- зачем горожане снимали с себя одежду при виде любимого монарха
- что произошло с памятником Александру II после революции
- как Самара связана с современным Российским императорским домом
Организационные детали
Мы пройдём пешком не более 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Струковского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я профессиональный историк и гид. Родилась и живу в Самаре. Познакомлю вас с Самарой, городами Самарской области и национальным парком «Самарская Лука». Приглашаю на обзорные и тематические экскурсии.
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Венценосные Романовы в Самаре»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСамара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 10:30
18 июн в 13:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
Завтра в 13:30
20 июн в 13:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
О Самаре с любовью
Самара - старинный живописный город на левом берегу Волги. Узнайте, почему её называли "хлебной столицей" и "запасной столицей"
18 июн в 09:00
19 июн в 19:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый взгляд на Самару
Узнайте о Самаре с её улицами и площадями, ощутите её колорит и историю. Путешествие на авто с прогулками в ключевых местах города
Сегодня в 18:00
18 июн в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
700 ₽ за человека