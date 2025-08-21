Групповая
до 15 чел.
Свидание с Самарой каждый день
Добро пожаловать в Самару! Увлекательная экскурсия по историческим местам и архитектурным шедеврам ждёт вас. Узнайте больше о городе и его тайнах
Начало: У входа в часовню святителя Алексия
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Личное свидание с Самарой
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в часовню святителя Алексия
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Струковский сад: уголок рая в центре города
Погрузитесь в атмосферу старинного парка Самары, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты
Начало: У входа в Струковский сад
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
3200 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений21 августа 2025Познавательная нескучная экскурсия!
Понравился гид, услышали много исторических фактов о городе и интересных историй о его жителях, посмотрели основные достопримечательности и прогулялись по набережной.
- ЯЯкимова31 июля 2025Спасибо огромное экскурсоводу Елене! Настоящий профессионал своего дела, рассказывает очень увлекательно и понятно. Если буду в Самаре обязательно обращусь к ней еще❤️
- ССветлана30 июня 202530 июня 2025 была на пешеходной экскурсии с гидом Еленой, погода была разная,но не смотря на это прогулка была необыкновенная!!!
Елена
- ООльга17 июня 2025Очень понравилась экскурсия, не смотря на жару, прогулка была на одном дыхании. Спасибо, большое!
- ООльга16 июня 2025Экскурсия очень понравилась, интересно, познавательно. Большое спасибо гиду Елене так же за очень доброжелательное и внимательное отношение к участникам группы. Спасибо большое)
- ГГалина26 мая 2025Спасибо большое нашему гиду Оксане за замечательную,познавательную экскурсию. За два часа мы узнали очень много интересного и необычного о городе,полюбовались
- ЕЕкатерина5 мая 2025Прекрасная экскурсия! Спасибо большое гиду - она так увлекательно и с большой любовью рассказала про свой роднйо город, что и сама невольно влюбляешься в этот город.
