Струковский сад – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Струковский сад» в Самаре, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Свидание с Самарой каждый день
Пешая
2 часа
23 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Самарой каждый день
Добро пожаловать в Самару! Увлекательная экскурсия по историческим местам и архитектурным шедеврам ждёт вас. Узнайте больше о городе и его тайнах
Начало: У входа в часовню святителя Алексия
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1500 ₽ за человека
Личное свидание с Самарой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Личное свидание с Самарой
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в часовню святителя Алексия
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Струковский сад: уголок рая в центре города
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Струковский сад: уголок рая в центре города
Погрузитесь в атмосферу старинного парка Самары, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты
Начало: У входа в Струковский сад
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
3200 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    21 августа 2025
    Свидание с Самарой каждый день
    Познавательная нескучная экскурсия!
    Понравился гид, услышали много исторических фактов о городе и интересных историй о его жителях, посмотрели основные достопримечательности и прогулялись по набережной.
  • Я
    Якимова
    31 июля 2025
    Свидание с Самарой каждый день
    Спасибо огромное экскурсоводу Елене! Настоящий профессионал своего дела, рассказывает очень увлекательно и понятно. Если буду в Самаре обязательно обращусь к ней еще❤️
  • С
    Светлана
    30 июня 2025
    Свидание с Самарой каждый день
    30 июня 2025 была на пешеходной экскурсии с гидом Еленой, погода была разная,но не смотря на это прогулка была необыкновенная!!!
    Елена
    читать дальше

    рассказала много исторических фактов,много посетили объектов,прогулка была неспешная и мы не заметили как пролетело время!!
    Спасибо за Вашу работу!!!
    Получился шикарный променад!!!
    За возможность чаепития-отдельное спасибо!!!
    Рекомендую экскурсию

  • О
    Ольга
    17 июня 2025
    Свидание с Самарой каждый день
    Очень понравилась экскурсия, не смотря на жару, прогулка была на одном дыхании. Спасибо, большое!
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Свидание с Самарой каждый день
    Экскурсия очень понравилась, интересно, познавательно. Большое спасибо гиду Елене так же за очень доброжелательное и внимательное отношение к участникам группы. Спасибо большое)
  • Г
    Галина
    26 мая 2025
    Свидание с Самарой каждый день
    Спасибо большое нашему гиду Оксане за замечательную,познавательную экскурсию. За два часа мы узнали очень много интересного и необычного о городе,полюбовались
    читать дальше

    набережной,парком Горького и насладились видом на Волгу с высоты птичьего полета. Прошлись возле знаковых мест города и посетили замечательную пекарню. Однозначно рекомендую эту экскурсию своим друзьям и знакомым.

  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    Свидание с Самарой каждый день
    Прекрасная экскурсия! Спасибо большое гиду - она так увлекательно и с большой любовью рассказала про свой роднйо город, что и сама невольно влюбляешься в этот город.

