Познакомиться с необыкновенной историей создателя Жигулёвского пивоваренного завода
Имя Альфреда фон Вакано, пивного короля, знакомо каждому самарцу. Мне посчастливилось встретиться с его потомками и погрузиться в историю семьи.
Я расскажу об этом необыкновенном австрийском предпринимателе и меценате, который внёс огромный вклад в развитие города.
А ещё вы поймёте, почему в Советском Союзе «Жигулёвское» было практически единственным доступным пивом.
Описание экскурсии
Кухмистерская фон Вакано
Вы увидите ресторан, который Альфред фон Вакано построил в качестве свадебного подарка одному из своих сыновей. Сегодня это одно из самых атмосферных заведений города, где бережно сохраняют память о знаменитой семье и традициях самарского пивоварения.
Особняк семьи Вакано
Вы узнаете, где жила семья пивоваров и каким человеком был Альфред фон Вакано. Как австрийский предприниматель оказался в Самаре, почему выбрал именно этот город для строительства завода и какую роль сыграл в развитии региона.
Пушкинский сквер
С одной из лучших обзорных площадок Самары мы полюбуемся панорамой Волги и историческими корпусами Жигулёвского пивоваренного завода.
Памятник «Дама с ракеткой»
Вы узнаете, благодаря каким людям в городе появились первые теннисные турниры на Кубок Вакано.
Жигулёвский пивоваренный завод
Мы поговорим, как небольшое производство превратилось в одно из самых известных предприятий страны. Во время модернизации завода в 2013 году я работала здесь переводчиком и познакомилась с производством изнутри — с радостью расскажу о пивоваренной технологии подробнее.
Знаменитое «Дно»
Я расскажу, как это место получило своё необычное название и стало своеобразным городским символом. При желании вы попробуете свежее Жигулёвское пиво (18+).
Организационные детали
Дегустация пива в одном из заведений рядом с заводом не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ну ул. Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 1446 туристов
Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулёвских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп: читать дальшеуменьшить
детских, взрослых, профессиональных, иностранных, людей бизнеса и просто любознательных туристов.
Мой подход в экскурсии — влюбить слушателей в Самару, открыть завесу обыденности и показать необычные, интригующие и захватывающие страницы истории города. Моя сверхзадача: «Открой случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен!»