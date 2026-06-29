Имя Альфреда фон Вакано, пивного короля, знакомо каждому самарцу. Мне посчастливилось встретиться с его потомками и погрузиться в историю семьи. Я расскажу об этом необыкновенном австрийском предпринимателе и меценате, который внёс огромный вклад в развитие города. А ещё вы поймёте, почему в Советском Союзе «Жигулёвское» было практически единственным доступным пивом.

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Описание экскурсии

Кухмистерская фон Вакано

Вы увидите ресторан, который Альфред фон Вакано построил в качестве свадебного подарка одному из своих сыновей. Сегодня это одно из самых атмосферных заведений города, где бережно сохраняют память о знаменитой семье и традициях самарского пивоварения.

Особняк семьи Вакано

Вы узнаете, где жила семья пивоваров и каким человеком был Альфред фон Вакано. Как австрийский предприниматель оказался в Самаре, почему выбрал именно этот город для строительства завода и какую роль сыграл в развитии региона.

Пушкинский сквер

С одной из лучших обзорных площадок Самары мы полюбуемся панорамой Волги и историческими корпусами Жигулёвского пивоваренного завода.

Памятник «Дама с ракеткой»

Вы узнаете, благодаря каким людям в городе появились первые теннисные турниры на Кубок Вакано.

Жигулёвский пивоваренный завод

Мы поговорим, как небольшое производство превратилось в одно из самых известных предприятий страны. Во время модернизации завода в 2013 году я работала здесь переводчиком и познакомилась с производством изнутри — с радостью расскажу о пивоваренной технологии подробнее.

Знаменитое «Дно»

Я расскажу, как это место получило своё необычное название и стало своеобразным городским символом. При желании вы попробуете свежее Жигулёвское пиво (18+).

Организационные детали

Дегустация пива в одном из заведений рядом с заводом не входит в стоимость.