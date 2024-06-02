1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
- ИИнна1 июня 2024Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
- РРегина26 мая 2024Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
- ААндрей25 мая 2024Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
- NNatalya23 мая 2024Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
- ТТатьяна19 мая 2024Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
- ВВиктория16 мая 2024Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.
- ЕЕлена16 мая 2024Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!
- OOlga13 мая 2024Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!
- ЕЕвгения30 апреля 2023Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Сквер Пушкина»
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