Сквер Пушкина – экскурсии в Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Сквер Пушкина» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Свидание с Самарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Р
    Регина
    26 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!
  • N
    Natalya
    23 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
    читать дальше

    3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Экскурсия настолько увлекательна и познавательна, что расставаться не хотелось. Екатерина потрясающе рассказывает, увлекательно, познавательно, хочется ее слушать и слушать. Лучшая историческая экскурсия в Самаре!

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.
    Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировалиОчень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!
  • O
    Olga
    13 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!
  • Е
    Евгения
    30 апреля 2023
    Свидание с Самарой
    Отличная небольшая прогулка по старой части города. За 2,5 часа охватили все основные события и места города.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Сквер Пушкина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомьтесь, Самара
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  3. Самара: от города-крепости до города Куйбышева
  4. Свидание с Самарой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Сквер Пушкина" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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