С Светлана Самара: от города-крепости до города Куйбышева Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!

И Инна Знакомьтесь, Самара Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.

Р Регина По старинным улицам Самары Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!

А Андрей Самара: от города-крепости до города Куйбышева Экскурсия понравилась, очень красивые места, экскурсовод отвечала на все вопросы, которые мы задавали! Спасибо!

N Natalya По старинным улицам Самары читать дальше 3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Экскурсия настолько увлекательна и познавательна, что расставаться не хотелось. Екатерина потрясающе рассказывает, увлекательно, познавательно, хочется ее слушать и слушать. Лучшая историческая экскурсия в Самаре! Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.

Т Татьяна Знакомьтесь, Самара Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!

В Виктория Самара: от города-крепости до города Куйбышева Очень понравилась Самара и экскурсия которую провела для нас Алёна. Два часа пролетели незаметно. Посмотрели все что планировали.

Е Елена Знакомьтесь, Самара Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!

O Olga По старинным улицам Самары Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!