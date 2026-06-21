Вы побываете на даче К. П. Головкина, которая известна как дача со слонами. Её владелец и автор проекта Константин Головкин — самарский купец, художник, меценат, истинный представитель золотой молодёжи эпохи модерна и удивительно разносторонняя личность. На экскурсии вы погуляете по территории, посетите музейную экспозицию и узнаете о даче и её хозяине много увлекательного.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На экскурсии вы узнаете:

Что такое Серебряный век русской культуры

Как возник феномен российских дач

Почему дача Головкина находится в черте города

Как зарождался модерн в искусстве и архитектуре и почему дачу со слонами сравнивают с самыми выдающимися шедеврами этого стиля

Как складывалась непростая судьба сооружения и проходила его реставрация

Кто посадил здесь живописные дубы, исполняющие желания

Какие легенды сложились о скульптурах на территории комплекса

Купец, художник, архитектор, фотограф — какими ещё ипостасями прославился самарский Леонардо да Винчи и каково его творческое наследие

Как архитектор, я участвовала в работе над одним из вариантов реконструкции этого уникального комплекса и лично встречалась с дочерью Константина Головкина. Обязательно поделюсь воспоминаниями об этом.

После экскурсии вы сможете остаться на территории дачи и сделать интересные фотографии.

Организационные детали