Вы побываете на даче К. П. Головкина, которая известна как дача со слонами.
Её владелец и автор проекта Константин Головкин — самарский купец, художник, меценат, истинный представитель золотой молодёжи эпохи модерна и удивительно разносторонняя личность.
На экскурсии вы погуляете по территории, посетите музейную экспозицию и узнаете о даче и её хозяине много увлекательного.
Её владелец и автор проекта Константин Головкин — самарский купец, художник, меценат, истинный представитель золотой молодёжи эпохи модерна и удивительно разносторонняя личность.
На экскурсии вы погуляете по территории, посетите музейную экспозицию и узнаете о даче и её хозяине много увлекательного.
Описание экскурсии
На экскурсии вы узнаете:
- Что такое Серебряный век русской культуры
- Как возник феномен российских дач
- Почему дача Головкина находится в черте города
- Как зарождался модерн в искусстве и архитектуре и почему дачу со слонами сравнивают с самыми выдающимися шедеврами этого стиля
- Как складывалась непростая судьба сооружения и проходила его реставрация
- Кто посадил здесь живописные дубы, исполняющие желания
- Какие легенды сложились о скульптурах на территории комплекса
- Купец, художник, архитектор, фотограф — какими ещё ипостасями прославился самарский Леонардо да Винчи и каково его творческое наследие
Как архитектор, я участвовала в работе над одним из вариантов реконструкции этого уникального комплекса и лично встречалась с дочерью Константина Головкина. Обязательно поделюсь воспоминаниями об этом.
После экскурсии вы сможете остаться на территории дачи и сделать интересные фотографии.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в здание комплекса — 350 ₽ за взрослых, 150 ₽ за школьников и пенсионеров
- Время начала экскурсии предварительно согласовывается с администрацией комплекса
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советской Армии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1064 туристов
Я архитектор. Родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия, в основном, благодаря экскурсоводу Алле Борисовне. Абсолютно простым и доступным языком она рассказала про модерн, про дачи и откуда это пошло и про жизнь и судьбу Головкиных. Я
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Ю
Спасибо Алле за интересную экскурсию по свежереставрированной даче Головкина. До своего приезда в Самару я даже не знала этой фамилии, не говоря уж об истории семьи и их дачи. Очень
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Мы - семейная пара из Москвы. Прекрасная экскурсия и интереснейшее место. Алла - отличный рассказчик, знает очень много про этот особняк, его хозяина и его историю. А история там интересная. Само место - тоже какое-то уникальное! Однозначно рекомендуем!
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Большое спасибо Алле Борисовне за экскурсию «Золотая молодёжь Серебряного века — на даче со слонами»! Это было настоящее путешествие во времени.
Алла Борисовна — профессионал высочайшего уровня и при этом невероятно
Алла Борисовна — профессионал высочайшего уровня и при этом невероятно
Алла
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за отклик, тёплые слова и время, проведённое в вашей душевной компании! С наилучшими пожеланиями!
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