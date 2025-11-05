Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская Лука: штольни и курган
Проведите день на свежем воздухе, погрузитесь в атмосферу загадочных штолен и насладитесь видами с Царёва кургана над Волгой
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Курумоч в Самару
Прибыв в Самару, отправляйтесь на увлекательную экскурсию. Оцените виды Волги, архитектурные памятники и узнайте о будущем города. (130)
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4250 ₽
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 ноября 2025Все очень понравилось! Экскурсия замечательная, всё наши пожелания были учтены! Комфортный автомобиль.
