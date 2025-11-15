Многие неоднократно бывали в Петергофе.
Но далеко не все знают, что совсем рядом с Большим парадным дворцом находится малоизвестная Александрия, где русские цари проводили время в гармонии с природой.
Сюда мы и отправимся: вы осмотрите один из двух небольших уютных дворцов, прогуляетесь по камерному парку и узнаете о жизни царской семьи и об истории этих мест.
Описание экскурсииУвлекательная поездка По дороге в Петергоф мы поговорим о судьбе как всей страны, о событиях, изменивших ее, так и об истории этих мест — об императорских трактах и верстовых столбах, о революциях, стачках и войнах. Обсудим Екатерину Дашкову и Сергея Кирова, Оранэлу и «Республику ШКИД», восстановление Стрельны и возникновение слова «дача». Во время тура вы посетите либо Фермерский дворец, либо дворец Коттедж, увидите прекрасные уникальные интерьеры и узнаете их секреты. Затем мы вместе прогуляемся по парку — пройдём мимо изящных малых дворцов и павильонов, где сотрудники музея высаживают прекрасные цветники и выращивают на грядках клубнику и кабачки. Насладимся красотой готического колодца и капеллы, руин Нижней дачи, телеграфной станции и восстановленного Руинного моста. Осмотрим детскую пожарную каланчу, комплекс гимнастических игр и памятник цесаревичу Алексею, Фермерский дворец и дворец «Коттедж». Важная информация:
- Во дворец вы пойдёте в составе сборной группы со штатным гидом или самостоятельно с аудиогидом (билеты оплачиваются отдельно).
- Допускаются дети от 7 лет.
В субботу и воскресенье (время обговаривается с гидом).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Александрия
- Фермерский дворец или дворец Коттедж
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Парк (нужно купить билет и для гида): взрослые - 300 ₽, учащиеся - 200 ₽. В зимний период вход бесплатный
- Дворец «Коттедж»: взрослые - 400 ₽, учащиеся 14-18 лет - 350 ₽, дети до 14 лет - бесплатно
- Фермерский дворец: взрослые - 400 ₽, учащиеся 14-18 лет - 350 ₽, дети до 14 лет - бесплатно
- По желанию экскурсию можно продлить - 2500 ₽ за час
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами
Завершение: Гид доставит вас в указанную точку
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
