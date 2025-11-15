Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Многие неоднократно бывали в Петергофе.



Но далеко не все знают, что совсем рядом с Большим парадным дворцом находится малоизвестная Александрия, где русские цари проводили время в гармонии с природой.



Сюда мы и отправимся: вы осмотрите один из двух небольших уютных дворцов, прогуляетесь по камерному парку и узнаете о жизни царской семьи и об истории этих мест.